Projeďte si novou linku D. Grafika ukazuje, kde vzniknou stanice metra bez řidiče

Déčko má být zcela automatická linka bez strojvedoucího řízená z jednoho dispečinku u stanice Nádraží Krč. Celou trasu by v první i druhé fázi mělo obsluhovat šestnáct souprav, dopravní podnik za ně plánuje zaplatit zhruba 2,8 miliardy korun. Vlaky by měly být po celé své délce průchozí a bez kabiny pro řidiče. Systém má dokázat rychle a efektivně reagovat na počet cestujících. Sám vyhodnotí, kdy je potřeba zkrátit nebo prodloužit interval mezi jednotlivými spoji. Novým prvkem budou skleněné bezpečnostní stěny, které oddělí nástupiště od kolejiště. Toto řešení je již delší dobu k vidění například v Paříži na lince metra 14. Plně automatické dopravní systémy zaznamenávají v poslední době rozvoj i jinde ve světě. Nové či prodloužené automatické linky se otevřely v Soulu, Inčchonu, Singapuru, Budapešti, Barceloně nebo malajsijském Kuala Lumpuru a chystají se další v Toulouse, Lyonu, Paříži, Glasgow nebo v Šanghaji.

Varianty dalších úseků: na Žižkov, nebo na náměstí Republiky ×

Analýzy ukazují, že plánovaná trasa metra D z jihu Prahy do stanice Náměstí Míru nedosáhne v dlouhodobém horizontu stejného vytížení jako současné linky A, B a C. Plány proto počítaly s prodloužením do samotného centra města až do stanice Náměstí Republiky. Druhou variantou je pokračování déčka ze stanice Náměstí Míru na Žižkov (Churchillovo náměstí – Basilejské náměstí). Z materiálů však vyplývá, že i při maximální zástavbě Žižkova dokážou tramvaje a autobusy tuto lokalitu kvalitně obsloužit.

Odborníci z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), dopravního podniku i Ropidu proto jasně preferují trasu ze stanice Náměstí Míru na Náměstí Republiky přes Hlavní nádraží přímo pod uzlem samotné vlakové stanice. Pražští radní nicméně letos v květnu uložili Institutu plánování a rozvoje, aby zahájil práce na změně územního plánu, která umožní výstavbu trasy metra D z náměstí Míru na Žižkov a výhledově dále do Vysočan (na sever od stanice metra B Vysočanská).

O tom, která varianta dostane přednost, ale zatím není rozhodnuto.