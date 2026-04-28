Ekonomika

Čína žádá zrušení evropských cel na elektromobily, jednání se podle ní posunulo

ČTK

Čína a Evropská unie dosáhly ve sporu ohledně cel na elektromobily vyrobené v Číně posunu, uvedl podle agentury Reuters čínský ministr obchodu na setkání s prezidentkou asociace německých automobilek. Zároveň však unii vyzval k respektování pravidel Světové obchodní organizace (WTO). Není tak jasné, k jaké - a zda vůbec - dohodě Brusel a Peking dospěly.

Čínský elektromobil Lynk & Co Z20 (ilustrační foto).Foto: Lynk & Co
Evropská komise stanovila cla na elektromobily vyrobené v Číně v říjnu 2024. Čína se v rozhovorech s evropskou exekutivou snažila vyjednat, aby u dovozu elektromobilů vyrobených v Číně do EU byly místo vyrovnávacích cel stanoveny minimální ceny.

Čína podle ministra obchodu Wang Wen-tchaa doufá, že německá asociace využije svého vlivu a bude naléhat na Brusel, aby unie respektovala volnou hospodářskou soutěž, dodržovala pravidla WTO a upravila nevhodná ustanovení. Vyplývá to ze zápisu z pondělního setkání s prezidentkou asociace Hildegard Müllerovou, který byl zveřejněn dnes.

Evropská unie koncem října 2024 zavedla na dovoz elektromobilů z Číny vyrovnávací cla až 35,3 procenta. Komise tvrdí, že Peking náklady na výrobu elektromobilů uměle snižuje nespravedlivými subvencemi, což Peking popírá. Vyrovnávací cla se vybírají nad rámec standardního dovozního cla na automobily, které v EU činí deset procent.

Letos v únoru komise schválila žádost španělské značky Cupra z německé skupiny Volkswagen o osvobození svého SUV Tavan vyráběného v Číně od cla a jeho nahrazení minimální cenou a roční kvótou.

Peking cla odmítá a tvrdí, že čínští výrobci elektromobilů jsou konkurenceschopnější než jejich evropští rivalové. Pro čínské automobilky, které se na domácím trhu potýkají s poklesem ziskovosti v důsledku cenových válek a deflace, je EU podle analytiků životně důležitým trhem.

Práce pro platformy dostane jasná pravidla: určí status kurýrů nebo řidičů taxi

V Česku vzniká zákon o platformové práci, který poprvé určuje kritéria toho, jestli je práce pro platformy zaměstnáním, nebo podnikáním. Pracovníci platforem, jako je Wolt nebo třeba Uber, by měli sami rozeznat, zda jsou OSVČ, nebo už zaměstnanci. Algoritmy, které jim rozdělují práci a odměny, budou muset být transparentní, platformy také budou vykazovat údaje úřadům coby zaměstnavatelé.

