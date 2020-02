Zvýšené kombi jako zbraň proti invazi SUV. Vyzkoušeli jsme Audi A4 allroad quattro

Foto: Martin Přibyl

Stačilo pět let a trh s SUV se v Česku více než zdvojnásobil. Vloni se jich u nás prodalo takřka 83 000 kusů, v roce 2014 necelých 32 500. Nelíbí se vám jejich zavalitost, ale ocenili byste výhody, které jsou s nimi běžně spojené? Máme pro vás jedno pozapomenuté řešení: zvýšený kombík v podobě Audi A4 allroad quattro.

Proč si lidé chtějí koupit SUV? Kvůli bezpečnosti? BMW řady 3 ochrání dospělého podle crash testů Euro NCAP lépe než obří Audi Q8. Kvůli výhledu? Navzdory vyšší pozici za volantem je z většiny off-roadů vidět hůře. Mají často masivnější sloupky, vyšší kapotu, překážky v bezprostřední blízkosti lépe spatříte z klasického nízkého auta.

Další důvody? Dostatečně velký kufr, vyšší světlou výšku nebo prostorný interiér nabídne oplastované "terénní" kombi také. Automobilky naštěstí na kategorii takové varianty nezapomínají. Audi tak například nedávno modernizovalo svoji A4 allroad quattro.

Testovaná (a pro allroad základní) verze s dvoulitrovým naftovým motorem o výkonu 140 kW, automatickou převodovkou a poctivým, stálým pohonem všech kol quattro s mezinápravovým samosvorným diferenciálem vyjde na 1 271 900 korun, o 58 000 korun dráže než klasické kombi, ale také o 94 000 levněji než příbuzné SUV Q5.

Oproti klasické A4 Avant zákazník dostane také trochu výbavy navíc (elektrické víko kufru za 16 100 korun a volbu jízdního režimu za 5800), drsně vyhlížející ochranné plasty a pochopitelně také o 35 mm zvýšený podvozek (23 mm připadá na zavěšení, zbytek na větší profil pneumatik). A4 allroad quattro má díky němu světlost 135 mm, více než standardní verze zmíněné Q5 (121 mm).

Allroad má tak dokonce lepší terénní předpoklady než dražší SUV. Tedy jen do té doby, než si u Q5 objednáte vzduchový podvozek, který allroad mít nemůže. Mezi oplastovanými kombi od Audi je vyhrazen větší A6, pro A4 se nabízí jen adaptivní zavěšení (28 000 korun).

O seriózní off-road pochopitelně nejde ani v jednom případě. Na přeskakování obrubníků, nahrnutého sněhu nebo jízdu po polní cestě (a proto se ostatně SUV kupují) ale dobrodružná verze A4 stačí. Navíc se s ní nebudete tolik bát o podrápané nárazníky nebo disky.

Nejpádnějším důvodem, proč místo klasického kombi koupit to oplastované, je však jízdní komfort. Zásluhou na tom má především vyšší profil pneumatik. A4 allroad nemusí hrát na sportovní notu, a tak je i se standardním (neadaptivním) podvozkem příjemně plavná a dobře tlumí většinu nerovností.

Na druhou stranu ale není tak vysoká jako SUV, a tak komfort není za cenu zbytečně houpavého projevu v zatáčkách. Allroad působí obratně a na okresce dokáže držet vysoké tempo. Jen je třeba trochu respektovat vyšší podvozek a pečlivěji volit stopu. Výsledkem je ale jednoznačně skvěle vyvážený kompromis pro každodenní použití.

Horší je to s motorem. Naftový dvoulitr o výkonu 140 kW Audi nově označuje 40 TDI, nic to ale nemění na charakteru, který byl typický i pro dřívější 2.0 TDI o stejném výkonu.

Co to znamená? Spotřebu mu vytknout nelze, na dlouhých cestách lze jezdit do 6,5 litru. Ale to chování. Do 1500 otáček za minutu se vůbec nic neděje a pak o 250 otáček výše čtyřválec nastoupí plnou silou. Nízkootáčkovou marnost tak až nepříjemně střídá dynamický a výbušný zátah. Zapracovat by to chtělo i na kultivovanosti chodu, výrazné cvrlikání vstřiků u konkurence z Mnichova nezaznamenáte.

Neharmonický projev ještě zesiluje chování sedmistupňového dvouspojkového automatu, který motor s oblibou dusí. Dvouspojka navíc občas nervózně váhá při manévrování, což nevyváží ani rychlé reakce při jízdě vyšším tempem.

Klasické planetové automaty dnes fungují lépe, v A4 allroad quattro ho lze pořídit s naftovým šestiválcem 50 TDI. Bude i kultivovanější a harmoničtější, je však také o 140 000 korun dražší.

Vysoký příplatek za důstojnější motor je ale ke zvážení už proto, že jinak je A4 navzdory své relativně dlouhé kariéře stále povedeným autem. Podobně poctivě zpracovaný interiér abyste v prémiové střední třídě pohledali. Líbí se nám i velkoryse pojatá zadní lavice, která dobře podpírá stehna. Kufr je sice dobře přístupný, ale také menší, má 495 litrů.

Při pohledu do technických údajů BMW řady 3 nebo Mercedesu třídy C je ale v této společnosti něco podobného standardem. Zájemci o stěhovavé oplastované kombi mohou vybírat u levnějšího Volkswagenu (Passat Alltrack) nebo Škody (Superb Scout). Více litrů (550) nákladu pojme i zmíněné SUV Audi Q5. Při manipulaci s kufry ale bude majitele omezovat výše položená nákladová hrana.

Příkladná jsou v případě A4 naopak pohodlná sedadla nebo funkční výbava navigace, která se nově ovládá dotykem. Oproti dalším Audi navíc "á čtyřka" i po faceliftu stále sází na tlačítkový panel klimatizace. Dává tak vzpomenout na doby, kdy jste si Audi koupili jen kvůli preciznímu chodu mechanických ovladačů. S dotykovými displeji ve větší A6 je tento pocit pryč.

Modernizovaná A4 allroad zůstává poctivým prémiovým kombi střední třídy. Prostorností netrhá rekordy, ale má svoji prestiž, kvalitní podvozek a je špičkově zpracovaná. Za něco takového je pochopitelně ve světě čtyř kruhů nutné zaplatit. A nejen u něj, přímá konkurence v podobě Volva V60 Cross Country je jen zanedbatelně (cca o 40 000 korun) levnější.

Audi A4 allroad 40 TDI quattro Motor: naftový 4válec, 1968 cm3

Výkon: 140 kW při 3800 ot./min

Točivý moment: 400 Nm při 1750 ot./min

Nejvyšší rychlost: 220 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,9 s

Kombinovaná spotřeba: 5,0 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 495 l

Cena: 1 271 900 Kč

Zájemci o skutečně výhodnou alternativu k pořádnému SUV tak musí k Volkswagenu pro Passat Alltrack (do 1 130 900 korun) nebo ještě lépe ke Škodě pro Superb Scout, který se dá s bohatou výbavou koupit za 1 019 900 korun. O těch nebo chystané třetí generaci Octavie Scout ale až někdy příště.