Nejhorší březen od roku 2013. Prodeje nových aut v Česku klesly o 36,3 procenta

Uzavření dealerství v polovině března se zásadní měrou zasloužilo o výrazný pokles prodejů nových aut v Česku. Oproti loňskému březnu klesly o 36,3 procenta, výsledných 13 685 nových vozů je nejhorší výsledek za třetí měsíc od roku 2013. Mírný pokles zaznamenal trh již v lednu a únoru.

Na padajícím trhu se podařilo růst jen třem automobilkám: Ferrari, které oproti loňskému roku prodalo deset aut místo sedmi, Lexusu, který posílil z 22 na 32 vozů, a Tesle. Americká firma svoje prodeje u nás takřka zpadesátinásobila, místo dvou prodala 99 svých elektromobilů. Pomohlo jí loňské otevření prvního showroomu a zahájení oficiálních dodávek do Česka. V žebříčku značek se dostala na 20. místo a prodala více aut než Fiat, Honda nebo Nissan.

Ostatní značky již hlásí prodejní ztráty. Lídr trhu Škoda má prodeje nižší přibližně o čtvrtinu, podobně je na tom třetí Hyundai, Volkswagen zaznamenal více než čtyřicetiprocentní ztrátu.

Z významných modelů hlásí drobný nárůst Škoda Octavia, která díky příchodu nové generace ještě stihla posílit oproti loňsku o dvě procenta, prodejně se dařilo i Superbu, Scale nebo Hyundai i20. Taková Fabia je však oproti loňsku na polovině, místo 2021 malých škodovek se jich prodal jen rovný tisíc. Výrazně, o 60 procent, propadl také Volkswagen Golf, necelých sedmdesát procent ztratila Dacia Duster.

Dá se očekávat, že v dalších měsících bude pokles trhu trvat. V Evropě stojí takřka všechny továrny, blízko obnovení výroby je snad jen slovenský závod korejské Kii, kde by mělo k restartu dojít v pondělí 6. dubna. Ford dnes oznámil prodloužení odstávky evropských fabrik nejméně do 4. května. Mladoboleslavská Škoda a kolínská Toyota nebudou vyrábět minimálně do 20. dubna, Hyundai do 14. dubna.

Kvůli uzavřeným dealerstvím navíc ani v tuto chvíli není možné auta ve velké míře objednávat a potažmo je do výroby zadat. Prodeje realizované na dálku se dotýkají jen skladových aut a představují zlomek obvyklých čísel. Dá se tedy čekat, že během dubna trh s novými auty poklesne ještě více, vzpamatovávat se bude určitě ještě v květnu a pravděpodobně i v červnu. Podle agentury Moody’s klesne prodej aut v západní Evropě za celý rok 2020 o 21 procent.

