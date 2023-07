Zatím ve špičkách, od srpna i o víkendu. Praha zahájila provoz vodíkového autobusu

V pátek odpoledne se vydal za svou první povinností pražský městský autobus poháněný vodíkem. Na nejbližší dobu půjde o unikát, zatímco počet elektrobusů, hybridních autobusů nebo bateriových trolejbusů příští rok stoupne na sedmdesát. Technologii ale do budoucna čeká velký rozvoj a Praha i zúčastněné firmy chtějí získat zkušenosti.

Autobus Škoda H´City bude pravidelně jezdit na lince 170 z Jižního města na Barrandov, kde může doplňovat palivo u první pražské vodíkové pumpy. Na tankování v pátek dohlédli představitelé dopravního podniku, magistrátu, Škody Transportation i firmy Orlen Unipetrol jako dodavatele paliva.

Praha má autobus ve dvouletém pronájmu. Do konce července bude jezdit jen ve špičkách pracovních dní, poněvadž dopravní podnik ještě dokončuje školení dalších řidičů a technického personálu. Od srpna půjde o každodenní provoz.

Cílem je prověřit fungování vodíkového pohonu za každého počasí. Jelikož Praha platí Škodě za ujetý kilometr, je provoz je omezen přibližně na 300 kilometrů denně. Což zároveň odpovídá dojezdu na plné nádrže s 39 kilogramy vodíku.

Dvacetikilometrovou linku 170 tedy v obou směrech objede sedmkrát denně a mezitím musí na Barrandově natankovat. Linka patří k nejdelším v Praze a zároveň má výrazné převýšení, kde bude prověřena hospodárnost pohonu i rekuperace při jízdě z kopce.

"Je to pro nás úplně nová technologie, kterou potřebujeme důkladně otestovat. Pokud bychom se v budoucnu rozhodli pořídit vodíkové autobusy, znamenalo by to současně buď výstavbu nové servisní haly nebo přestavbu některé ze stávajících tak, aby splňovala všechny bezpečnostní požadavky," vysvětlil generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

I proto je vodíková technologie ze stávajících možností alternativních, lokálně bezemisních pohonů zatím nejdražší. Pořizovací náklady vozidla jsou ve srovnání s dieselem zhruba čtyřnásobné, provozní pak dvojnásobné.

"Přesto věříme, že podobně jako u elektrobusů se pořizovací i provozní náklady budou snižovat a vodík se stane významnou lokálně bezemisní alternativou k bateriovým vozům, čímž umožní naplňovat klimatické závazky za současné diverzifikace zdrojů pohonu," dodal Petr Witowski.

"S ohledem na možné krizové situace je strategické mít část dopravních prostředků MHD nezávislých na elektrické síti. Zkušební provoz v reálných podmínkách ukáže, do jaké míry může vodíková technologie v Praze nahradit dieselové autobusy a být alternativou k elektrické trakci," řekl primátor Zdeněk Hřib.

Podle Tomáše Herinka z Unipetrolu bude hrát vodík v následujících letech stále významnější roli, a to právě v hromadné či nákladní dopravě.

"Máme již rozpracovány konkrétní plány na produkci vodíku za pomoci solární, větrné či geotermální elektřiny. Do roku 2030 chceme za pomoci obnovitelných zdrojů vyrábět 4,5 tisíce tun obnovitelného vodíku ročně, což představuje pohon pro zhruba 30 tisíc automobilů," dodal Tomáš Herink s tím, že v současnosti vyrábějí rafinerie z fosilních paliv 90 tisíc tun vodíku ročně.

Autobus Škoda H´City vychází z bateriového typu E´City. V karoserii od turecké firmy Temsa má instalovanou elektrickou výzbroj Škoda a kanadské vodíkové články Ballard. Na střeše jsou umístěné nádrže na 39 kilogramů vodíku stlačeného na 350 barů. Vzadu je místo posledních pěti sedadel lithium-titanátová baterie Nano Power s kapacitou 29 kilowatthodin.

K vytápění by mělo po většinu zimy stačit odpadní teplo z vodíkových článků, které mají asi 50procentní účinnost. Pro nejnižší teploty je připravené doplňkové elektrické topení.

Na linkách 124, 154 a 213 už dopravní podnik provozuje čtrnáct bateriových elektrobusů Škoda E´City. Mimo depo se nabíjejí i na konečných stanicích Želivského a Strašnická. V červnu podnik objednal 20 kloubových autobusů Iveco Urbanway s hybridním pohonem bez externího nabíjení.

Do konce roku by mělo dorazit 15 kloubových bateriových trolejbusů SOR a v únoru příštího roku 20 tříčlánkových bateriových trolejbusů Škoda - Solaris pro linku 119 na letiště. Počet autobusů s alternativními pohony tak dosáhne sedmdesáti.