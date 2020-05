Zapomeňte na Scalu. Nový Seat Leon je skutečnou Škodou Octavia hatchback

Výběr mezi čtyřmi koncernovými auty nižší střední třídy byl vždy poměrně jasný: kdo chtěl výhodnou nabídku, pořídil Seat Leon, kdo chtěl prostor, Škodu Octavia, kdo luxus, Audi A3 a ten, kdo byl pro vyváženou volbu, koupil VW Golf. Poslední generace kompaktních modelů ale zavedené pořádky naprosto mění.

Pomineme-li Scalu postavenou na platformě pro menší auta, je nově nejvýhodnějším kompaktem, který si od koncernu můžete koupit (tedy budete moci, až se vyřeší současné problémy se systémem e-Call), ten nejslavnější a nejvyváženější: VW Golf. V základní verzi stojí podle posledního ceníku 479 900 Kč, nový Leon, který právě přichází na český trh, začíná o pět tisíc korun výše.

Pověst Leonu jako výhodnější alternativy ke Golfu kromě vyšší ceny nahlodává i horší výbava. Obě auta sice nabízí automatickou klimatizaci nebo LED světla, ale Golf přidává ještě Bluetooth handsfree, vyhřívaná sedadla a vyhřívaný kožený volant. V základním Leonu se přitom musí volat s mobilem u ucha (a riskovat pokutu), nezahřejete si záda ani ruce a dlaně budou hladit polyuretanový volant.

Nižší nebo přinejmenším podobnou cenu s lepší výbavou si přitom Golf často drží i ve vyšších výbavových stupních. O výrazných 45 tisíc výhodnější je jen sportovně laděný Leon FR, jenž bývá podle Filipa Stoulila z českého zastoupení Seatu nejprodávanější verzí. I zde ale platí, že adekvátní Golf R-Line nabídne bohatší výbavu.

A tak první seznámení s novým Leonem vzbuzuje určité pochybnosti. Doteď jsme ho měli za trochu lacinější Golf, o dost levnější, ale ne o tolik horší. To už ale úplně neplatí a Leon má před sebou těžký úkol: obhájit svoji existenci, odlišit se od třídního a koncernového etalonu.

Španělští inženýři na to šli natažením rozvoru o celých pět centimetrů. Novému Leonu se dá mezi přední a zadní nápravou naměřit 2686 mm, což je stejně jako Octavii, ale takřka o sedm centimetrů více než Golfu. Výsledkem je Octavie hodný a královský prostor na zadních sedadlech. Místa je dost na kolena i na hlavu.

S kufrem již je to horší, Leon pojme na třídu obvyklých 380 litrů zavazadel. Pro stěhovavé nátury je tu kombi se 620litrovým kufrem, za nějž chtějí u Seatu o 20 tisíc korun více. To je již nabídka, která přepravními schopnostmi takřka odpovídá Octavii, a oproti ní Seat již cenou boduje. Kombi v top výbavě FR vyjde se 110kW benzinem na 634 900 Kč, Octavia Combi je o dva tisíce dražší, a navíc v hůře vybaveném stupni Ambition.

Krátký Leon by tak v koncernové nabídce mohl plnit funkci Octavie hatchback, s nadstandardním prostorem pro cestující, ale s menším kufrem než má škodovácký liftback. Jestli podobné spojení má logiku, je tak trochu otázkou (proč chtít místo pro čtyři dospělé a menší kufr?), nicméně se s ním dá ušetřit 8000 korun. Vezměte top verzi Leon FR s naftovým dvoulitrem a dvouspojkovou převodovkou a porovnejte ji s Octavií Style. Octavia stojí 742 900 korun, Leon 734 900 korun.

Právě takový Leon se nám dostal do rukou na první, přibližně dvousetkilometrové seznámení. Seat sice nabízí nebo bude nabízet celou řadu moderních pohonných ústrojí - mildhybridní benziny, hybridy do zásuvky i verzi na plyn -, starý dobrý diesel byl ale podobně jako v Golfu nebo Octavii kompletně překopaný, takže mu v Golfu autoklub ADAC naměřil o poznání nižší emise škodlivin, než jaké určuje norma.

Naftový motor však není jen čistý, ale také kultivovaný, příjemně se sbírá z nízkých otáček, je dobře sladěný se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem, dynamicky přesvědčí, a navíc vůbec nežere. I ostře s ním budete jezdit za šest litrů, běžná jízda znamená přibližně pětilitrovou spotřebu. To vše bez nutnosti tahat z kufru při každé příležitosti kabely nebo hledat plničku na stlačený zemní plyn. Naftu mají na každé benzince.

Sportovní verze FR přesvědčí kromě silného dieselu i naladěním podvozku. Leon si v této verzi podobně jako Octavia musí vystačit s jednodušší zadní nápravou s vlečenými rameny, Golf přitom nasazuje pokročilejší víceprvek.

V Leonu nás ale jednodušší technika nikterak zásadně nemrzela, ani na rozbitých okreskách sportovní podvozek s největšími možnými, 18" koly neuskakuje a drží se stopy. To vše s rozumným komfortem tlumení (lepším než u Octavie), vysokou přilnavostí a pocitem typickým pro celou řadu koncernových aut: o Leona se můžete prostě opřít a on vás nezradí.

Stejně jako Golf nebo Octavia tak Leon ukazuje, že mechanicky se aktuální generace kompaktů ze skupiny VW povedla a konkurence to s ní bude mít těžké. Podobně jako u obou příbuzných aut přichází zásadní změna u palubního systému a ta může být hůře stravitelná.

Stejně jako Octavia má Leon uprostřed palubní desky volně stojící dotykový displej natočený směrem k řidiči a s nejnovější generací koncernového systému. Tlačítka tu prakticky nejsou, ovladače "ofuku" předního okna a vyhřívání zadního jsou vlevo na panelu ovládání světel, pod dotykovým panelem zůstala jen varovná světla.

Byť jsou ale střeva palubního systému stejná, uživatelské prostředí je jiné. Vyvinuli si ho sami u Seatu a s tím ze Škodovky nemá vlastně nic moc společného. Na displeji je přizpůsobitelná domovská obrazovka, jejíž obsah lze měnit ve třech stejně velkých rovnoběžníkových blocích.

Troufneme si odhadnout, že na té základní budou mít všichni majitelé Leonu navigaci, rádio a přístup k mobilnímu telefonu, jde sem ale dát i rychlý přístup k nastavením auta nebo palubnímu počítači.

Nahoře je pak na displeji vždy lišta s ovládáním klimatizace. Oproti Octavii je přístup k některým jejím funkcím rychlejší, dají se změnit přímo, bez vstupu do dalších menu. Na dolní liště se pak vždy nachází přístup k jednotlivým funkcím - navigaci, rádia atd. Z mapy tak jedním ťuknutím přeskočíte rychle k rádiu. Vlevo najde řidič přístup k domovské obrazovce, vpravo k nastavením auta, kde se dá i vypnout stop-start nebo kontrola trakce.

Těžko odhadnout, jestli je lepší uživatelské rozhraní Škody, nebo Seatu, obojí má něco do sebe. Seat je na každý pád barevnější a lépe vyhoví těm, kteří si systém odmítají komplikovaně nastavovat podle svých potřeb. Většinu funkcí najdou rychleji. Seat zaslouží pochvalu i za to, že na dotykové plošce pod displejem oddělil hned tři zóny: krajní slouží k nastavení teploty, prostřední k úpravě hlasitosti.

Stejně jako Octavia pak má i Leon chytré hlasové ovládání navigace, klimatizace, telefonu nebo rádia, spouští se slovy "hola hola", a digitální budíky. Mapa na nich lze zobrazit buď mezi virtuálním otáčkoměrem a rychloměrem, nebo může kapličku vyplnit celá.

Kromě toho se v kapličce dá nastavit i několik dalších zobrazení, většina šoférů ale opět podle nás nakonec zakotví u toho, který imituje klasické ručičkové přístroje. Designéři Seatu by u něj mohli vylepšit čitelnost rychloměru. Ručkový ukazatel je nepřehledný a digitální údaj se trochu ztrácí.

Čtvrtý Leon je velkým krokem vpřed pro španělskou značku. Z lacinějšího Golfu se stal jeho sebevědomý sourozenec, který si s ním nezadá ani ve zpracování, ani v technické výbavě (mezi příplatky chybí jen průhledový head-up displej) a naopak nabídne větší vnitřní prostor. S tím ale také nasadil i o poznání sebevědomější cenu, kterou se přiblížil přece jen praktičtější Octavii. Velice dobrý hatchback podle nás v konečném důsledku může doplácet na to, že prostě nenese léty prověřené jméno Golfu.

Seat Leon FR 2.0 TDI DSG Motor: naftový 4válec, 1969 cm3

Výkon: 110 kW při 3000-4200 ot./min

Točivý moment: 360 Nm při 1700-2750 ot./min

Nejvyšší rychlost: 218 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,6 s

Kombinovaná spotřeba: 3,6-3,8 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 380 l

Cena: od 734 900 Kč

U kombi je to však jiné. I proto, že nový Golf Variant zatím v nabídce VW není, to podle zkušeností s krátkou verzí vypadá na skvělý a dostupnější tip pro ty, kteří shání auto velikosti Octavie Combi. Otestovat bychom ho mohli přibližně za měsíc. Do té doby se snad již vyřeší zmiňované komplikace se systémem e-Call, které znemožňují koncernové kompakty objednávat.