První jízda s automobilovým kacířem. BMW řady 1 už nemá pohon zadních kol

Byla to unikátní nabídka. Auto velikosti VW Golfu s motorem podél a pohonem zadních kol. Stísněné BMW řady 1 s ní a s malinkým kufrem na trhu vydrželo dvě generace, od roku 2004 až do letoška. Třetí jednička od klasické koncepce ustupuje. Nevyměnila vnitřní prostor za jízdní kouzlo? Vyzkoušeli jsme vrcholnou verzi BMW M135i xDrive.

Automobiloví puristé teď možná motají louče a skládají hranice. Kacíři v Mnichově se vzepřeli zavedeným pořádkům! Nová jednička ale není prvním BMW, které se v základní verzi prodává jako předokolka. Předběhla ji MPV řady 2 Active a Gran Tourer, SUV X1 a X2 a v dohledné době jedničku doplní i nedávno představená řada 2 Gran Coupé.

Pohon předních kol a koncepce vše vpředu je v dané třídě trendem. Nabízí ji i konkurenční Mercedes třídy A a Audi A3. U BMW dost možná již nechtěli zákazníkům vysvětlovat, proč je v řadě 1 vzadu tak málo místa a proč je kufr tak malý.

V Mnichově se také hájí tím, že díky absenci kardanu mohli u auta snížit ceny a většina prodaných jedniček byla stejně v základních a slabších verzích, kde zákazníci nemohli potenciál pohonu zadních kol využít. Otázka je, jestli o něm vůbec věděli, před lety proběhlo internetem video, na němž majitelka jedničkového BMW během sněhové kalamity pečlivě odklízela sníh u předních kol svého auta.

Teď už to bude mít jednodušší. A nejen když nasněží, pokud jí do té doby vyrostly děti, určitě ocení, že na zadních sedadlech je více místa než v plebejském Hyundai i30 a že zavazadlový prostor má 380 litrů a je docela dobře přístupný. Auto pro čtyřčlennou rodinu z řady 1 stále není, ale vnitřní prostor již majitele skutečně omezovat nebude. Škoda jen složitějšího nástupu dozadu, který komplikuje relativně nízká linie střechy.

Abychom ověřili, jak jsou na tom jízdní vlastnosti nové jedničky, vzali jsme si k prvnímu několikahodinovému seznámení vrcholnou verzi M135i xDrive s pohonem všech kol. Ano, tato verze mívala šestiválec, ten se ale do auta napříč nevejde, takže teď sází na benzinový čtyřválcový dvoulitr.

Jedná se o nejsilnější motor tohoto typu, který BMW kdy nabízelo. O nedostatek výkonu tak není třeba se bát, auto má 225 kilowattů a 450 newtonmetrů. Z nuly na sto zrychlí za 4,8 vteřiny a dokáže jet i 250 kilometrů za hodinu.

Za volantem překvapí, že stejně jako se jednička rychle dokázala vzdát své dlouhé kapoty a kabiny posunuté dozadu, dala vale i nízké pozici za volantem. Sedí se přirozeně, ale na BMW trochu výš. Zvyknete si však rychle, sedadla jsou pohodlná a uvnitř jsou všechny technické vychytávky z větších BMW: digitální budíky, které umí zobrazit mapu, i veliký displej navigace s on-line službami a informacemi o dopravě. Ovládat se dá jak dotykem, tak intuitivně kolečkem mezi sedadly.

A co jízda? Inu, hrátky s rozevlátou zádí na povel plynu už od řady 1 čekat nemůžete. To ale neznamená, že by jednička jezdila špatně. Vrcholná verze má kromě pohonu všech kol i samosvorný diferenciál a zatáčkami se s rychlým řízením umí prosmýknout působivou rychlostí. Přitom nepřišla o komunikativnost, do oblouku se dá jemně srovnat ubráním plynu.

Ocenit musíme i každodenní použitelnost, nejrychlejší verze jedničky je příkladně odpružená i dobře odhlučněná. Horší je to jen se spotřebou, šestiválec mohl pod kapotou řady 1 přece jen trochu více odpočívat. Během několika hodin svižné jízdy jsme s novým čtyřválcem v průměru jeli za 11 litrů. Pro případy, kdy je benzinka daleko a dojezd se krátí, je tu pochopitelně jízdní režim Eco, který otupí reakce na plyn a maximalizuje dojezd.

Dynamicky ale motoru nelze nic vytknout, příjemně jde do otáček a je radost ho držet pod krkem a jezdit s ním s digitální ručičkou otáčkoměru u červeného pole. Stejně tak se dokáže uklidnit a držet ve středním pásmu tempo s okolní dopravou. Špičkově naladěný je rovněž osmistupňový automat. Tyhle věci BMW prostě umí.

Škoda uměle zesilovaného zvuku motoru ve sportovním režimu. Působí hodně uměle a zbytečně vyčištěně. Hlukové limity pro auta jsou bohužel neústupné, a tak se s podobnými falešnými řešeními budeme muset smířit.

Na druhou stranu je to drobnost, která v autě jako celku nehraje roli. BMW řady 1 dnes působí jako jedno z nejmodernějších a nejvyváženějších aut ve své třídě. Audi dorostlo kvalitou zpracování, ve vrcholné sportovní verzi je na každý den použitelnější než příliš tvrdý Mercedes třídy A. Na ten snad ztrácí jen absencí hlasového ovládání.

BMW M135i xDrive Motor: benzinový 4válec, 1998 cm3

Výkon: 225 kW při 5000 ot./min

Točivý moment: 450 Nm při 1750 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 4,8 s

Kombinovaná spotřeba: 6,8 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 380 l

Cena: od 1 201 200 Kč

BMW to navíc nepřehnalo s cenou. M135i xDrive vyjde na 1 201 200 korun, je tak levnější než srovnatelné a postarší Audi S3 (1 240 900 Kč) i Mercedes-Benz A 35 AMG za 1 216 500 korun. Rozdíly to nejsou velké, ale je to další důvod, proč se pro prémiový kompaktní hatchback vypravit k prodejci BMW.