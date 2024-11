Nemá airbagy ani schránku na brýle. Bílá Lada ukazuje tristní stav ruských automobilů

Stav ruského automobilového průmyslu je tristní. Vedoucí roli převzaly čínské automobilky, na které si ale spousta zákazníků stěžuje. Auta evropských, amerických či dalších asijských značek jsou dostupná jen přes šedý dovoz bez oficiální záruky nebo servisní podpory. A jak vypadá jedno ze základních ruských aut, ukazuje následující video.

Lada Vesta. | Video: Anton Geraščenko via X

"Nemá to airbagy, ESP, parkovací senzory ani schránku na brýle," ukazuje video zveřejněné poradcem ukrajinského ministra vnitra Antonem Geraščenkem na sociální síti X obyčejné bílé auto. Není to žádný vzácný nález zapadlého dealerství kdesi v zapomenuté části světa ani dokonalá časová kapsle nějakého poctivého majitele. To je realita ze současného ruského showroomu Lady.

Auto na videu je totiž nová Lada Vesta v té nejnižší výbavě. Cena na tabulce v autosalonu je necelých 1,5 milionu rublů, tedy zhruba něco kolem 350 tisíc korun. To je částka, za niž v Česku téměř koupíte novou Fabii v nesrovnatelně lepší výbavě, třebaže se základním atmosférickým litrovým motorem o výkonu 59 kW.

U bílého sedanu s nelakovanými klikami dveří to ale vlastně není o moc lepší. Jeho atmosférická šestnáctistovka má 78 kW a manuální pětistupňovou převodovku. Po kotrmelcích s emisemi na začátku války na Ukrajině, kdy Rusko ochromily západní sankce, ale motor dokáže splnit alespoň normu Euro 5. I když by s ní v Evropě nepochodil.

Ona osekaná výbava, kdy má základní Vesta sice centrální zamykání, diodová světla a manuální klimatizaci, musí se ale kromě výše zmíněného obejít bez rádia, dokonce i bez reproduktorů, třetí opěrky hlavy vzadu či hodnotnější schránky před spolujezdcem, je vlastně také důsledkem sankcí na Rusko uvalených. Prakticky ze dne na den totiž dodavatelé přestali do Toljatti dodávat komponenty potřebné k různým prvkům.

A nahradit je z vlastních, případně čínských zdrojů automobilce s plachetnicí trvalo možná až příliš dlouho. Navíc tím, že se celá ruská ekonomika propadla, musely automobilky zvednout ceny i za totálně oholené modely. Nové auto pod milion rublů je v ruských podmínkách dnes velmi okrajovou záležitostí.

Ač základní verze sedanu, který byl vyvíjený ve spolupráci s Renaultem a kdysi měl znamenat konečně příchod modernější Lady, působí tristně, automobilka se s tím přece jen snaží něco udělat. Minulý měsíc třeba oznámila, že se do výbavy vrací stabilizace a postupně také další prvky (do základu i mezi příplatky).

Dnes už tak má Vesta Comfort alespoň navíc také dva čelní airbagy, kontrolu trakce a pomocníka rozjezdu do kopce. Cena ale přesáhla 1,5 milionu rublů. Z pohledu evropského zákazníka působí až směšně, že se to u Lady považuje za velký pokrok. Taková je ale realita ruského trhu, třebaže se spousta místních automobilových médií snaží tvrdit opak.