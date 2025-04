Obří průšvih z loňska se nebude opakovat. Manželé tehdy mávali nacistickou vlajkou

K události zmíněné v titulku došlo loni v neděli 5. května při Konvoji svobody v Plzni, který každoročně připomíná osvobození Plzně americkou armádou. Letos by se podle organizátorů taková situace neměla opakovat.

Konvoj svobody, oslavy osvobození americkou armádou, 5. května 2024, Plzeň. Americké nákladní auto z druhé světové války projíždí mezi dalšími historickými vozidly, spolujezdkyně drží v ruce slavnou vlajku s třinácti pruhy a padesáti hvězdami. Scéna vypadá úplně obyčejně, takových ten den uvidí lidé stovky - jenže pak jí řidič podává vlajku nacistickou. A žena s ní čtyřikrát mává směrem k přihlížejícím divákům.

O necelý rok později soud dvěma hlavním aktérům, páru z jižních Čech, Jiřímu Friedbergerovi a jeho manželce Michaele, udělil podmíněný a finanční trest. Manželé čelili obžalobě z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a z výtržnictví, hrozilo jim až tříleté vězení. U soudu činu litovali.

Letos to bude 80 let od osvobození Plzně americkou armádou a taková situace by se už neměla opakovat. "Každý zájemce musel doložit i stanovisko tzv. garanta z klubů vojenské historie, který potvrdí, že daná osoba je bezproblémová, a zaručí se za ni. V souhlasu s účastí v konvoji účastník podepisuje pravidla, která samozřejmě zakazují jakoukoli prezentaci nacistických symbolů," uvedla pro deník Aktuálně.cz mluvčí města Plzně - jakožto organizátora akce - Eva Barborková.

"Věříme, že toto opatření včetně trestu, který loňští hříšníci dostali, je dostatečnou prevencí," říká Barborková. Zároveň je ale podle ní konečná odpovědnost na účastnících, kvůli jejich množství organizátoři nemůžou kontrolovat všechny.

Pořadatelé očekávají, že mezi 2. a 6. květnem letošního roku Slavnosti svobody navštíví 150 tisíc až 200 tisíc turistů, dorazí mimo jiné i devětadevadesátiletý americký válečný veterán Harry Humason nebo belgický král Philippe.

Západní a jihozápadní Čechy v roce 1945 osvobodila 3. americká armáda s generálem Pattonem, do samotné Plzně dorazili vojáci 6. května. Od roku 1990 se ve městě každoročně osvobození připomíná na Slavnostech svobody, jejichž součástí je právě i Konvoj svobody.