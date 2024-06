Z ochránce vrahem. Bude nebezpečné airbagy měnit celá Evropa? Škoda už v Česku začala

Největší svolávací akce automobilových dějin nebere konce. Přestože airbagů od japonské firmy Takata už bylo vyměněno přes sto milionů, další motoristé dostávají pozvánky do servisu, dokonce i doporučení autem nejezdit. A zatímco dosud se rizika připisovala horkému a vlhkému klimatu mimo Evropu, teď běží velká servisní akce i ve Francii. Co to znamená pro české motoristy s dovezenými auty?

Letos je to právě patnáct let, kdy byl ve Spojených státech zaregistrován první podezřelý případ s airbagem Takata. Airbag se aktivoval při drobné kolizi na parkovišti, ale roznětka, která ho měla nafouknout, vyvinula příliš prudký tlak. Společně s tkaninou vaku vyletěly i střepiny kovového pouzdra a jedna z nich osmnáctileté řidičce prořízla krční tepnu. Po dalších podobných incidentech americké úřady zahájily vyšetřování, které o pět let později vyvrcholilo slyšením v kongresu a příkazem vyměnit airbagy ve třech milionech vozů. Pro evropského motoristu to dlouho vypadalo jako bezpečně vzdálená exotika. Šlo přece o americkou kauzu a airbagy vyrobené v Mexiku. Větší záhada byla, co přesně defekty roznětek způsobilo. Zástupci Takaty se postupně přiznávali k různým technologickým prohřeškům při nevhodném skladování chemikálií, montáži roznětek i falšování kontrolních záznamů v mexické dceřiné firmě. Ta navíc nevedla adekvátně přesné záznamy ani o dodávkách. Nešlo z nich určit, kam která série putovala. Okruh podezřelých vozů, a s tím i rozsah nutné svolávací akce, se tím rozšířil na desítky milionů vozů. Až později nezávislá vědecká skupina došla k závěru, že jádro pudla nespočívá ve skladování chemikálií, ale v jejich složení. Když koncem devadesátých let dodavatelé airbagů hledali náhradu za prudce jedovatý azid sodný, většina z nich přešla na dusičnan guanidinu. Takata zvolila levnější dusičnan amonný. Díky tomu nejspíše mohla nabídnout automobilkám airbagy za nižší cenu a konkurenční výhoda jí pomohla získat ve vysoce specializovaném oboru 20procentní podíl. Airbagy Takaty se ocitly - a později musely být vyměněny - ve vozech třiceti značek včetně exkluzivního McLarenu nebo Ferrari. Dusičnan amonný však hůře snáší působení vlhkosti. Jak se postupně ukázalo, v horkém a vlhkém klimatu docházelo k reakci, která vlastnosti roznětky změnila a způsobila odlišné chování při aktivaci. Proto bylo zdaleka nejvíce airbagů Takata vyměněno v USA, státech jižní Ameriky, Austrálii a Číně. Firma, která v roce 2018 pod tíhou nákladů na výměny, pokuty a odškodné zbankrotovala, až do konce tvrdila, že v Evropě se selhání roznětky nikdy neobjevilo. Také evropští výrobci dlouho tvrdili, že na jejich vozech se problém projevil pouze v zámoří. Tento přístup se ale začíná postupně měnit. Médii už proběhl případ Škody Auto. Poté co výměnu airbagů ohlásila v Izraeli a informace se objevila na českých stránkách televize Nova, přistoupila k servisní akci u omezeného počtu vozů i na domácím trhu. Zástupci Land Roveru a Volkswagenu specializovanému německému webu Ruckruf potvrdili, že vypsané svolávací akce se týkají vozidel dodaných do zemí s horkým klimatem. Mezi ně však patří také Portugalsko, Španělsko, Itálie a Řecko. Zatím nejrozsáhlejší akci tohoto druhu spustil Citroën. Odstartovala ji smrtelná nehoda, ke které došlo v polovině května v karibském francouzském departementu Guadeloupe. I tentokrát roznětka vyvolala příliš velký tlak a jeden ze střepů pouzdra pronikl řidiči okem do mozku. Zeměpisný rozsah oprav ovšem z dosavadních zvyklostí vybočuje. Dopisy, aby s auty přestali jezdit a počkali na výměnu airbagu, dostali i zákazníci ve Francii. V tiskové zprávě automobilka zmínila, že ze 60 tisíc náhradních vozidel připravených na dobu nepojízdnosti je pro Francii určeno 25 tisíc.



Ve hře mohou být přinejmenším dva faktory. Prvním je, že část Francie skutečně horké klima má a že v rámci jednoho státu nelze vyloučit migraci vozů z regionu do regionu. Druhým je národní prestiž domácí značky, jejíž selhání veřejnost vnímá výrazněji. Na druhou stranu z Francie a Itálie pochází významná část ojetin dovážených do Česka a zdejší importéři o nich nemohou mít přehled. Přesto kauzu a výměnu airbagů ve Francii české zastoupení zřejmě nepovažuje za důležitou. "Tato (výměnná) akce se netýká českého trhu," komentovala Linda Šedá, tisková mluvčí Citroënu. Pokud ale v Česku vyměňuje airbagy Takata i Škoda, nejspíš o nich ještě uslyšíme.