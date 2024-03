Žlutá a červená jsou si rovny. Dvě projetí semaforu jsou o řidičák, jak se bránit?

Silniční zákon přinesl od ledna jednu nepříjemnou novinku. Pokud řidič dvakrát projede semafor na žluté nebo červené světlo, přijde bez milosti na rok o řidičské oprávnění. Ještě loni by za stejný přestupek schytal od jednoho do pěti měsíců. Citelně se zvýšily i pokuty.

V Praze je celkem 682 semaforů a nebezpečí ztráty řidičského průkazu číhá na motoristu u každého z nich. Pokud totiž policejní hlídka usoudí, že mohl na žlutý signál zastavit a neudělal to, je mu od nového roku připsáno šest trestných bodů. Pokud přestupek zopakuje, má bodů rázem dvanáct. A na dlouhou dobu dojezdil.

Možná právě kvůli nové výši trestu se v naší redakční poště objevily během pád dnů dva případy, kdy řidič dostal pokutu, aniž by si byl vědom, že něco porušil. Na dotaz redakce Aktuálně.cz, zda se v souvislosti s navýšením sankcí policie na semafory více zaměřuje, nám však z policejního prezidia přišla negativní odpověď.

Stejný případ, rozdílné následky

Pana Michala dojela za křižovatkou hlídka městské policie s nařčením, že včas nezastavil před semaforem, což jej nakonec vyšlo na 4,5 tisíce korun. Mimochodem jde o nejmenší částku, kterou je za tento typ přestupku od nového roku možné udělit v blokovém řízení. Maximum leží ještě o tisícovku výš.

"Nemyslím si, že bych jel jinak než obvykle, červená ještě určitě nepadla," říká Michal a zpětně lituje, že pokutu zaplatil. Není si totiž jistý, že policisté proti němu měli důkaz.

Případ paní Věry je jiný v tom, že pokutu za jízdu na červenou dostala od kamerového systému na Evropské třídě. A celé situace si není vědoma. "Po Evropské jezdím denně a o kamerách vím. Nenapadá mě důvod, proč bych něco takového riskovala," říká. "Žlutá možná ano, ale červená? To ne," říká rozhodně.

Oba potrestaní řidiči si přáli zůstat v anonymitě, jejich identitu však redakce zná.

Situace obou čtenářů je podle motoristického právníka Michala Dlaboly rozdílná. Zatímco pan Michal, chycený městskou policií přímo na místě, si rovnou může přičíst šest trestných bodů - protože zaplacení pokuty rovná se souhlas s přestupkem - paní Věra zůstává v anonymitě. Když zaplatí požadovaných 2250 korun, policie případ odloží a o body nepřijde.

"Pokud je ale přesvědčena, že přestupek nespáchala, nebál bych se požádat o nahlédnutí do spisu. Na to má právo a důkazy by měly být v takovém případě dostatečně průkazné. A pokud by se snad čtenářka obávala, že ji na úřadě podle fotografie s přestupkem spojí, může se nechat někým zastoupit," radí Michal Dlabola.

Podle právníka nejsou kamerové systémy zcela neomylné, před několika lety například v tunelu Blanka rozdával radar pokuty jako na běžícím páse, aby se nakonec zjistilo, že má poruchu.

Za zcela zásadní považuje Dlabola požadování důkazu. "Pokud jde o kamerový záznam, tam bývá situace obvykle jednoznačná, ale tvrzení policisty, že něco viděl, rozhodně nemá stejnou váhu. Když to trochu přeženu, těch policistů by na místě muselo být třeba sto a všichni by přestupek museli vidět na vlastní oči."

I na žlutou to bývá nebezpečné

Za projetí žluté a červené hrozí řidiči stejný trest, i když v zákoně si obě světla rovna nejsou. "Na červenou se nesmí křižovatka projet v žádném případě. Na žlutý signál to možné je, pokud je auto už tak blízko křižovatky, že jej už nelze bezpečně zastavit," uvádí Dlabola.

"Projetí křižovatky na žlutou by tedy nemělo být pravidlem, ale spíš výjimkou," dodává právník s tím, že tak to bylo v zákoně napsáno vždy a letošní zvýšení pokut na tom nic nemění.

Jak to může být někdy nebezpečné, se lze na některých pražských křižovatkách přesvědčit dnes a denně: Žlutý signál je zde totiž nastaven tak, že padne ve dvou směrech současně. Pokud se tedy v jednom směru auta na žlutou rozjedou a v druhém včas nedobrzdí, je neštěstí na světě. Tak je tomu například při výjezdu z tunelu Blanka u Prašného mostu v Praze 6, který se kříží s frekventovanou ulicí Milady Horákové.