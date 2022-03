Češi vykupují kanystry, čepují do nich palivo do zásoby. Poptávka se zdesetinásobila

V hobby marketech se vyprázdnily regály s kanystry na pohonné hmoty. Lidé je skupují a čepují si do nich do zásoby benzin a naftu, které po ruské invazi na Ukrajinu radikálně zdražily. Značnou poptávku po kanystrech zaznamenávají i e-shopy, na mnoha z nich je zboží vyprodané.

Regály v hobby marketech s kanystry na pohonné hmoty se po prvním březnovém víkendu vyprázdnily. Situace je obdobná i na stránkách mnoha e-shopů. Dvacetilitrové kanystry z plastu, které obvykle vyjdou na 300 korun, je teď těžké sehnat i na internetu.

Lidé je ve zvýšené míře začali kupovat už od konce února, tedy hned poté, co začala ruská invaze na Ukrajinu. Na mnoha čerpacích stanicích s levnějším palivem, kde se od minulého týdne tvoří velké fronty, je vidět hodně motoristů, kteří si po natankování plné nádrže ještě vytáhnou z kufrů i několik těchto kanystrů a palivo si čepují do zásoby.

Redakce Aktuálně.cz se zajela podívat do hobby marketu Bauhaus a také Baumaxu. Sekce s kanystry byla značně vyprázdněná, pouze malých, pětilitrových kanystrů bylo dost, regály s velkými 20litrovými byly prázdné. Kdy se zboží opět naskladní, ani jedna ze společností na dotaz redakce nekomentovala.

Kanystry mizí i z e-shopů. Všímá si toho portál Heureka, který sdružuje nabídky zboží na internetu. "Skokový nárůst prodeje kanystrů jsme zaregistrovali už koncem února, kdy zájem o tuto kategorii narostl téměř dvojnásobně oproti průměru předchozích dnů," říká Michal Buzek, šéf analytiků nákupního rádce Heureka.cz, a pokračuje: "Ve srovnání s předchozím týdnem vyskočily prodeje kanystrů na internetu o 300 %."

Ještě větší poptávku ale eviduje online obchod Alza.cz. "Prodej kanystrů se oproti osmému týdnu tohoto roku, tedy před začátkem konfliktu na Ukrajině, zdesetinásobil. Lidé mají větší zájem o kanystry plastové než plechové, což je ovlivněno primárně nižší cenou," říká Lenka Jelínková, tisková mluvčí Alzy.cz. Kanystry jsou v e-shopu aktuálně vyprodané.

Přestože firma podle Jelínkové na situaci zareagovala včas a nakoupila stovky kusů kanystrů do zásoby, poptávka převyšovala nabídku a do dvou dnů se na Alze doplněné zboží opět vyprodalo. "Problém s dostupností kanystrů na trhu přetrvává, jelikož i okolní státy zareagovaly podobně a zboží tohoto typu putovalo také na Ukrajinu. Snažíme se zboží postupně naskladňovat, aktuálně čekáme na dodávku z Nizozemska," dodává Jelínková.

Podle Buzka jsou kanystry na Heurece u e-shopů dostupné, po rozkliknutí jednotlivých prodejců se však ukazuje, že zboží není skladem a po objednání bude zákazník čekat, případně termín dodání je na dotaz či není možné ho objednat vůbec. Platí to jak například pro e-shop manutan.cz i oleje-pema.cz, obalcentrum.cz, hobynaradi.cz, tbaplast.cz a další.

Na dalším z největších e-shopů v Česku, společnosti Mall.cz, dodavatelé informují, že kanystry jsou schopni dodat zhruba za 14 dní. V e-shopech, kde je cena kanystru vyšší než průměr, například v Auto Kelly, kde stojí 446 Kč, ale skladem několik kusů ještě ve středu zůstalo.

Stejně jako v hobby marketech, také po internetu si lidé nejvíce kupují dvacetilitrové plastové kanystry, jejichž cena se pohybuje okolo 300 Kč, plechové stojí okolo tisícikoruny. Cena se ale v posledním týdnu zvedla, podle dat Heureky nejlevnější 20l kanystry stály před měsícem 210 Kč.

"Zájem je určitě dán rapidním zvyšováním cen pohonných hmot, protože to, co se děje kolem nás, se vždy promítne i do toho, co nakupujeme a jak se chováme na internetu," vysvětluje Michal Buzek z Heureky.

"Lidé skupují kanystry nejen pro svou vlastní potřebu a nákup pohonných hmot do zásoby, ale nezanedbatelné počty objednávek souvisely i s odesláním kanystrů na Ukrajinu v rámci humanitární pomoci," dodává Jelínková z Alzy.

Horské zboží v souvislosti s Ukrajinou

Nejen o kanystry je nyní v souvislosti s útokem na Ukrajinu zvýšený zájem mezi spotřebiteli. Lidé také ve větší míře kupují například doplňky k airsoftu, tedy sportu, kdy po sobě hráči střílejí plastovými kuličkami z manuálních zbraní. Pro svou bezpečnost nosí speciální oblečení a ochranné prvky podobné těm, které využívá i armáda.

"O stovky procent oproti minulému týdnu vyskočily prodeje také třeba vysílaček, masek a polomasek, obvazové materiály, vodní filtry, elektrocentrály, solární nabíječky, spacáky, powerbanky i konzervované potraviny," vypočítává Buzek z Heureky. Mnoho z těchto druhů zboží ale lidé kupují proto, že je pak posílají na pomoc Ukrajině.