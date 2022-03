Auta a díly v Rusku došly. Letitý UAZ Buchanka je teď třikrát dražší než před invazí

Jakub Stehlík

Padající hodnota rublu přiměla mnoho Rusů k překotnému nákupu nového auta. Jenže skladové zásoby byly po rozpoutání války s Ukrajinou rychle vyprodány a u nových objednávek prodejci odmítají garantovat ceny. "Naučte se, jak prodloužit život vašeho auta, abyste si nemuseli kupovat nové," radí ruský tisk.

Ruský deník Gazeta o víkendu zjišťoval, jaké auto lze na tamním trhu pořídit s cenou do dvou milionů rublů. A dospěl k závěru, že už jen zbylé paběrky nejlevnějších modelů v základních verzích. "Z modelů UAZ klient s takovým rozpočtem sežene v Moskvě pouze model 3741 zvaný Buchanka," konstatují internetové stránky listu, přičemž výrazně modernější model Patriot se zde prodává za 2,7 milionu rublů. O něco levněji se ale dá pořídit v Nižním Novgorodu, radí Gazeta. Před invazí stála Buchanka 640 986 rublů, Patriot byl v nabídce od 1 164 000 rublů.

Kia Rio, nejprodávanější auto na tamním trhu, se ještě o víkendu dala v Petrohradu pořídit za 1,9 milionu rublů. "Ale je jich už jen pár. Dnes zdražujeme o 100 000 rublů, v úterý o dalších 150 tisíc," potvrdil listu manažer tamního autosalonu s tím, že "říká, jak to je". Když bylo na jaře 2020 modernizované Rio uváděno na trh, chtěli za něj Korejci na ruském trhu 569 900 rublů.

Poté, co Rusko narychlo opustila většina evropských a japonských značek, není pro zákazníka jednoduché získat ani skladové vozy. "Cenu vám po telefonu říct nemohu," sdělil na dotaz deníku moskevský prodejce Škody Auto. Rapid, až do minulého týdne montovaný v ruské Kaluze, bude podle něj stát "určitě do dvou milionů rublů".

Jenže ani to o několik dní později zřejmě neplatí; tamní měna od víkendu oslabila vůči dolaru zhruba o pětinu. Přesněji to určit nelze, protože kurz rublu každý den lítá o desítky procent oběma směry. Aktuálně se pohybuje kolem 140 rublů za dolar.

Ekonomický deník Kommersant se zase zamýšlí nad tím, jakému autu by Rusové v době rozsáhlých ekonomických sankcí měli dát přednost. Dospěl k závěru, že řešením by mohla být původní Lada Niva ze 70. let s karburátorovým motorem, neboť v ní "nenajdeme žádné součástky z nepřátelských zemí".

Na sankčním seznamu evropských automobilek jsou totiž i díly, které vozy z Togliatti nutně potřebují. Většina modelů včetně oblíbené Vesty vznikla pod taktovkou Renaultu a celá řada komponentů pochází ze zemí EU. Výroba v závodech VAZ v Togliatti a Iževsku tak od 5. března stojí, embargo na dodávku dílů postihlo i záporožskou automobilku ZAZ.

Ruské deníky pak východisko z chmurné situace vidí hlavně v dodávkách čínských automobilů. "I když zatím nedosáhla úrovně korejských značek, čínská auta udělala v posledních letech značný pokrok," míní Izvestija. Zároveň se však ptá, jak je možné, že z ruského trhu zmizelo Volvo, když jej vlastní Číňané.

Dost možná bude nakonec nejlepším řešením pro Rusy to, s nímž přichází již zmiňovaná Gazeta. Titulek článku v její automobilové sekci je výmluvný: Jak prodloužit život vašeho auta, abyste si nemuseli kupovat nové.