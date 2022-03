Vláda řeší, jak zastavit paniku na českých pumpách. Zvažuje cenové stropy i nižší DPH

Když koncem loňského roku začaly klesat ceny pohonných hmot v Česku, někteří analytici varovali, ať se řidiči předčasně neradují. Odhadovali, že letos by ceny mohly vystoupat na historicky rekordní úroveň. To se nyní stalo. Čerpací stanice nabízí naftu a benzin za ceny nad 40 korun za litr. Vláda kvůli tomu zvažuje zastropování cen nebo snížení spotřební daně. Jaké možnosti se vlastně nabízejí?

Průměrné ceny pohonných hmot v Česku poprvé přesáhly hranici 40 korun za litr minulý čtvrtek. Čerpací stanice nabízely benzin v průměru za 40,40 koruny, naftu o haléř levněji. Před rokem stál podle dat společnosti CCS litr benzinu v průměru 29,50 koruny a litr nafty 28,20 koruny.

Zdražování se nezastavilo ani přes víkend. Aktuálně se cena za litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 vyšplhala v průměru na 42,77 koruny, litr nafty, která zdražuje výrazně rychleji, na 44,15 koruny. Někteří Češi minulý týden ve snaze ušetřit vyrazili k levným čerpacím stanicím nebo si po načerpání plné nádrže ještě čepovali do kanystrů, než ceny vystřelí ještě výš.

Jiní se vydali za nákupem pohonných hmot do Polska, kde jsou díky dočasnému snížení tamní DPH téměř o deset korun na litr levnější. Některé tamní příhraniční čerpací stanice dokonce mají vyprodáno nebo musí množství nakoupených litrů zákazníkům omezovat. Před masivním dovozem z Polska varují i celníci - kromě obsahu nádrže se smí legálně dovážet v kanystrech jen 20 litrů. Za větší množství je nutné v případě kontroly doměřit daň.

"Hlavní příčinou prudkého růstu cen ropy, potažmo ceny pohonných hmot, je napjatá situace na Ukrajině. V současné době se očekává úplný zákaz dovozu ruské ropy do Evropy, kvůli čemuž se její cena bude dál prudce zvyšovat," uvedl pro online deník Aktuálně.cz analytik společnosti Cyrrus Petr Pelc.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v neděli oznámil, že USA a jejich evropští spojenci zvažují zákaz importu ruské ropy. "Pokud by přestala proudit ropa z Ruska do tuzemska, nemusel by na trhu být dostatek paliv. Česko jich část dováží, ale rafinérie v okolních zemích jsou také závislé na ruské ropě," popsal analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.

Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka extrémní růst cen ropy umocňuje také oslabující koruna vůči americkému dolaru. Situaci podle něj komplikuje i rozhodnutí skupiny OPEC+, které chce zvyšovat produkci této suroviny zatím jen minimálně, o 400 tisíc barelů měsíčně. To je podle něj vzhledem k současnému stavu málo.

Ceny paliv tak dál letí vzhůru a současná maxima už výrazně překonala dosavadní rekordy ze září 2012. Tehdy se průměrná cena Naturalu 95 přehoupla přes 38,50 koruny za litr a nafty nad 37 korun za litr.

Také dopravci upozorňují, že rostoucí náklady nemohou pokrýt z vlastních zdrojů. "Bohužel ochota zákazníků přistoupit na vyšší ceny není adekvátní situaci. Myslím, že za stávající ceny, kdy na každém kilometru dopravce prodělává několik korun, nebude možné služby poskytovat," řekl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Nejhůře jsou na tom podle Felixe autobusové společnosti, které zajišťují dopravu v krajích.

Odlišné názory na zastropování

Dopravci se už kvůli tomu obrátili na vládu. Ta chce situaci řešit. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v neděli uvedl, že je ve hře zastropování cen, úpravy daně z přidané hodnoty (DPH) nebo snížení spotřební daně. Vláda by měla opatření projednat ve středu, současně plánuje řešit i prudký růst cen energií. "Situace se dramaticky změnila, musíme hledat cesty, jak tomu čelit," řekl Jurečka.

Generální tajemník sdružení Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř pro Hospodářské noviny uvedl, že v případě zastropování cen by stát firmám rozdíl zřejmě musel kompenzovat. Mluvčí resortu práce a sociálních věcí Eva Davidová uvedla, že o tom bude vláda teprve jednat, v řešení je vícero variant.

Možné zastropování cen ale kritizoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). "Než o něm začneme přemýšlet, měli bychom si uvědomit, že ropy je na světových trzích dostatek a vliv na růst cen pohonných hmot v Česku má kromě ruské agrese také oslabování koruny a snaha předzásobit se ze strany spotřebitelů," řekl.

Podle něj je potřeba promyslet, zda by zastropování pomohlo současnou situaci vyřešit. "Nebo jestli to naopak nepovede k nakupování zásob za uměle snížené ceny a v důsledku toho k dalšímu tlaku na růst cen," dodal.

Ekonomka Komerční banky Jana Steckerová ale upozornila, že pokud kabinet ke stanovení maximálních cen nepřistoupí, řidiči si připlatí ještě více. "S vyššími cenami pohonných hmot se v dalších měsících budeme muset zřejmě smířit. Otázkou také je, jak se k problému postaví vláda, z jejíž strany se ozývají úvahy o zastropování cen na 50 korunách za litr," dodala pro Aktuálně.cz Steckerová.

Podobně to vidí i Novák. "Ve hře je buď dočasné zavedení cenového stropu, nebo výrazné snížení DPH či spotřební daně. Pokud by se vláda k některému z těchto kroků neodhodlala, tak bychom v Česku během března platili za litr benzinu či nafty výrazně přes 50 korun," varoval.

Opatření po vzoru Polska a Maďarska

Také Pelc se domnívá, že nadějí na zmírnění prudkého nárůstu cen by mohlo být dočasné zmírnění daňové zátěže, podobně jako v Polsku. Tam vláda od února na půl roku snížila DPH u pohonných hmot na osm ze standardních 23 procent. V Maďarsku zase kabinet stanovil na přechodnou dobu cenový strop paliv. Někteří experti ale tato opatření označují za populistická, také protože v Maďarsku se za měsíc konají parlamentní volby.

"Konkrétně cena nafty v Maďarsku bývá vyšší než v Česku, ale vláda loni v listopadu zastropovala ceny na úroveň kolem 33 korun za litr," doplnil k tomu Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty Shell a EuroOil.

Duraković dodal, že jinak v rámci sousedních států Evropské unie a Maďarska byla v minulém týdnu cena Naturalu v tuzemsku třetí nejvyšší po Německu a Slovensku a cena nafty druhá nejvyšší po Německu. Výsledky za Polsko a Maďarsko ale ovlivňují zmiňovaná opatření tamních vlád.

Nezneužívejte situace, varuje Švagr prodejce

Německo (a také USA) zase s vysokými cenami paliv bojuje uvolněním svých ropných rezerv. Jak informoval deník Aktuálně.cz, Česko v současné chvíli o podobném opatření neuvažuje. K rezervám by podle ministerstva průmyslu a obchodu sáhlo až v momentě, kdy by došlo k přerušení dodávek ropy.

Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr v pondělí uvedl, že situaci ohledně dodávek ropy na český trh monitoruje a v tuto chvíli je situace se zásobováním v normálu.

Švagr současně vyzval všechny distributory a prodejce, aby vysvětlovali cenovou politiku a k růstu cen přistupovali uvážlivě. "Byli bychom velmi neradi, aby současná situace byla zneužita některými distributory k neobjektivnímu navyšování svých marží," varoval.