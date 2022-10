Podzimní Balt je ráj, když počasí vyjde. S obytným Volkswagenem v Polsku i Německu

Když vás popadne touha užít si poslední letošní teplé sluneční paprsky, vyrazíte častěji spíš někam na jih. Když ale v Itálii leje, nápad užít si víkend u Baltu najednou nezní tak bláznivě. A klidně v autě. V jednom z nejlepších středních campervanů na trhu, Volkswagenu California Beach s provizorní kuchyňkou.

K Německu zády, k Polsku čelem. Jeden letošní zářijový víkend jsme strávili ve Volkswagenu California Beach. A ne na ledajaké "beach", na nádherné opuštěné u Baltského moře. Zdejší kraj umí okouzlit, přestože to asi není první místo, které vás napadne, kam si na skok vyrazit, když skončí letní prázdniny.

Přitom to dává smysl. Z Prahy jste u moře za lehce přes pět hodin. A tak snadno. Jede se pořád nahoru po D8, u Berlína zahne doprava, kolem továrny Tesly, pak pořád za nosem a jste na místě. Dálnice, a to jak na české, tak i německé straně je až na berlínský okruh obvykle prázdná, bez kolon, jede se krásně.

My jsme se rozhodli zažít jeden volný den v Německu, druhý u polských sousedů. Vykoupat se v ledovém moři, nechat se ošlehat severským větrem a udělat si smaženici na vařiči v obytňáku z hřibů, kterých u moře překvapivě roste dost.

Volkswagen California je ideální auto právě na takové popojíždění ve dvou. Nabízí se ve třech variantách, základní Beach nemá vestavěnou kuchyňku, ale skládací vařič s dvěma plotýnkami. Nespornou výhodou je víc prostoru v interiéru auta, vařič, když je složený, nezabírá prostor, zaklápí se do boku auta. Na uvaření ranní kávy to bohatě stačí a aspoň se díky tomu do auta vejde pět lidí místo čtyř a během roku se dá využívat jako klasické auto.

U Baltu končí sezona brzy, a tak tu bylo v polovině září liduprázdno. Vítr fouká studeně i v červenci, natož s příchodem podzimu. Ale když vyjde počasí a svítí slunce, je u moře ráj. Písečné pláže s dunami jsou pusté, procházky lesem, například v národním parku Wolin, romantické a rybí polévka, kterou vaří snad ve všech restauracích i kavárnách u pobřeží, zahřeje.

Míst, které stojí za to navštívit, je spoustu. Mezi velké baltské ostrovy se řadí tři - německá Rujána a Usedom a polský Wolin. Právě tyto dva tvoří s polskou pevninou Štětínský záliv, kde se mísí slaná voda se sladkou. Na německém Usedomu byste neměli vynechat město Peenemünde, kde bývala továrna na výrobu tajných nacistických zbraní a raketové výzkumné centrum, dnes je tu muzeum. Kotví zde bývalé válečné lodě a podívat se lze i do ponorky U 461 sovětské výroby z 60. let minulého století.

Památníků, které připomínají jiné nechvalné okamžiky nedávné historie, je tu ostatně víc, například už na polské straně je muzeum, které připomíná pobřežní ochranu během studené války. Vojenské zařízení je komplexem s mnoha spletitými chodbami a bunkry a ještě donedávna bylo využíváno armádou. Woliňský park s hustými lesy je krásný, dá se tu vyrazit na různé dlouhé pěší túry anebo si půjčit kolo. Pláž s jemným pískem a dunami je po sezoně zcela opuštěná a koupání romantické.

Svinoústí na hranicích je lázeňské městečko se vším všudy, co k tomu patří, tedy kolonádou s obchůdky a kavárnami, ale také trochu nevkusnými stánky a kočáry s koňmi. Stojí za to si vyrazit pěšky na pláž k majáku. Kanálem řeky Sviny proplouvají obří lodě a právě tady má Polsko svůj LNG terminál.

Přes řeku vás převeze trajekt, ale pozor, fungují zde dva přívozy, horní je pouze pro řidiče s vozy s polskou značkou a místní obsluha byla neoblomná, českou Californii poslala pryč. Spodní přívoz Karsibór byl ale ve finále rychlejší. Ani za jeden se neplatí.

Silnice 102 z Mezizdrojů dál na východ Polska sice vede podél pobřeží, ale málokdy přímo tak, abyste viděli na moře z auta, pláž odděluje pás lesa. Dobrá zpráva pro cestovatele s obytnými auty - je tu mnoho míst, kde se dá bez poplatku večer zaparkovat a přespat a snadno se najdou v aplikaci Park4night.

Co je nového na motoru ve VW California? Motory v modelech T6.1 prošly loni úpravami, které mají vliv na jejich provozní vlastnosti. Pohonné ústrojí má novou vstřikovací soustavu a nové turbodmychadlo. Systém čištění výfukových plynů se přemístil z prostoru pod podlahou k motoru, a tak využívat odpadní teplo k tomu, že se proces přeměny oxidů dusíku spustí dřív. Druhý katalyzátor je pod podlahou, a tak do něj jdou chladnější výfukové plyny. Zdokonalení systémů recirkulace výfukových plynů, které kombinují nízkotlaký a vysokotlaký okruh, přispělo k tomu, že při spalování vzniká menší množství škodlivin. Snížila se i spotřeba zhruba o půl litru nafty. Zatímco slabší varianty neměnily úroveň výkonu, vrcholná varianta bi-turba posílila o 4 kW na rovných 150 kW. Právě tu jsme měli v testu na cestu k Baltu a zpět. Na dálnici vůz spaloval lehce přes osm litrů nafty, při popojíždění po okreskách byla spotřeba sedmilitrová, velmi dobrý výsledek.

Californii jsme už testovali před dvěma lety a už tehdy chválili její praktičnost. V kolejnici je ukotvená menší lednice, která se napájí z běžné zásuvky ve voze. Skládací postel je dostatečně velká na to, aby se na ní dva lidé dobře vyspali, a jakmile se naučí správný grif, jak ji rozložit, vytvořit lůžko trvá jen pár sekund.

Výklopná střecha u testovaného auta byla tentokrát elektricky ovládaná. Je to bezesporu pohodlné, ale ani s klasickou manuální nebudete mít problém. Pod výklopným stanem je další lůžko, tentokrát jsme ho ale nevyužili. Noc u Baltu umí být v září už pěkně chladná. Proto se ostatně v autě hodí mít nezávislé topení, které má navíc časování.

Ocenili jsme také vodováhu - pomocí gyroskopu se dá zaparkovat v ideální poloze, aby se posádce dobře spalo v rovině. Pár kliky na displeji se nastaví kempinkové osvětlení nebo zmíněné topení a máte přehled o aktuální kapacitě baterky.

California pochopitelně není plnohodnotný rodinný obytný vůz pro čtyřčlennou rodinu a nelze jí něco takového ani vyčítat. Ideální je pro pár, který rád poznává nová místa, nevadí mu denně někam popojet a přespat v autě, někdy jen na parkovišti, jindy s trochou štěstí přímo u pláže s výhledem na západ slunce.