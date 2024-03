Volkswagen závodí s časem. Výrobu obytných Californií musí stihnout do léta

Příležitost, jak přijít k novému Volkswagenu California 6.1 se rychle krátí. Na objednávku legendárního obytňáku zbývají poslední týdny, expedici z výroby je třeba stihnout do začátku celozávodní dovolené, která začíná 8. července. S posledním srpnem totiž končí lhůta, do kdy je možné vyrábět auta s motory plnícími emisní normu Euro 6d, které California používá.

"Naši prodejci budou přijímat objednávky do výroby už jen posledních pár týdnů, poté budou k dispozici jen skladové vozy do vyprodání zásob," říká vedoucí divize Volkswagen Užitkové vozy Mirka Cimrová. Podle informací od prodejců skončí lhůta, do kdy bude možné objednávku zadat, koncem března.

"Rozloučení s ikonou pro volný čas i každodenní život jsme se rozhodli našim zákazníkům osladit mimořádným zvýhodněním, které může v závislosti na variantě přesahovat částku 400 000 Kč včetně DPH," dodává Cimrová.

Poslední edice Californie 6.1 je k dispozici v základní variantě Beach s motorem 2.0 TDI (110 kW) za 1 574 361 korun, luxusní provedení Ocean se silnější 150kW verzí naftového dvoulitru a sedmistupňovým automatem DSG je o necelých 600 tisíc korun dražší.

Dodací lhůty jsou kvůli změně emisní normy mimořádně krátké, výrobce počítá nejvýše se třemi měsíci. Objednané auto tak zákazníci dostanou ještě před začátkem letních prázdnin.

Historie obytných busíků Volkswagen sahá až k prapůvodní verzi T1 z 60. let minulého století, "pravá" California se ale představila až v roce 1988 na výstavě karavanů v německém Essenu. California vycházela z modelu Transporter T3 a k dispozici byla jen v bílé nebo červené barvě. Už tehdy však měla typickou malou kuchyňku a stanovou výsuvnou střechu, díky které je možné se v interiéru auta postavit.

Volkswagen za Californii tehdy požadoval 39 900 marek, základní osobní verze "kombi" T3 přitom stála jen 24 300 marek. Přesto se z ní okamžitě stal prodejní hit, ještě v roce premiéry se automobilce sešlo pět tisíc objednávek.

Tou patrně nejzásadnější změnou v historii modelu byl přechod z generace T3 na T4, stalo se tak v srpnu 1990. Po čtyřech dekádách dodávek se zadním pohonem a plochým čtyřválcovým boxerem umístěným vzadu pod podlahou se motor přestěhoval dopředu, spolu s tím se změnila i poháněná náprava.

Radikální modernizace přinesla Californii nejen výrazně modernější vzhled, ale také podstatně více vnitřního prostoru. Výrobce tento fakt neopomněl zdůraznit: "Hotel California. Klidná lokalita, pohodlné zázemí, panoramatický výhled zaručen," hlásal reklamní slogan v narážce na slavnou píseň hudební skupiny Eagles.

Od té doby se California, stejně jako celý Volkswagen Transporter, měnil spíše nenápadně. Důvod, proč je konci současné generace věnována taková pozornost, je ten, že chystaná generace vycházející z aktuálního Multivanu bude po dlouhých letech opět výrazně jiná.

Na rozdíl od předchůdců jezdících na robustním "užitkovém" podvozku získá koncernovou platformu MQB, kterou používá mimo jiné Škoda Octavia. Jízdně i vzhledově se tak více přiblíží osobním autům, bude o čtyři centimetry nižší a také přední sklo již nebude tak kolmé jako dosud.

Jak změna koncepce ovlivní vnitřní prostor Californie, se teprve ukáže, k prvním zákazníkům by se měla pátá generace dostat zkraje příštího roku.