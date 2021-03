Volvo chce od roku 2030 prodávat jen elektromobily. Přes internet a za pevné ceny

Švédský výrobce osobních automobilů Volvo chce do roku 2030 prodávat pouze elektrické vozy. Automobilka s čínským vlastníkem je bude nabízet pouze on-line, dnes představila svůj druhý ryze elektrický model C40.

"Rozhodli jsme se investovat do budoucnosti - do elektrického pohonu a prodeje on-line," konstatoval generální ředitel Hakan Samuelsson. "Plně se soustředíme na to, abychom se stali lídry v rychle rostoucím segmentu prémiových elektrických vozů," dodal. V plánu automobilky je to, aby v roce 2025 byla polovina vyráběných Volv čistě elektrických, v roce 2030 pak mají být všechna.

Samuelsson naznačil svoji představu loni v prosinci. "Byl bych překvapený, kdybychom v roce 2030 dodávali jiná než elektrická auta," prohlásil tehdy na konferenci Financial Times.

Dostatek baterií mají do roku 2028 zajistit smlouvy s čínským CATL a korejským LG Chem. Volvo se zaměřuje i na to, aby použité suroviny byly získávány zodpovědným způsobem, zavedlo kvůli tomu dokonce systém využívající technologii blockchain.

"V kombinaci s inspekcemi v dolech, GPS sledováním, skenováním vstupu a výstupu, ověřováním firem zajišťujících logistiku, rozpoznáváním obličejů, ID kontrolami a sledováním časových záznamů přispívá k dohledatelnosti celé cesty materiálů od dolu až po továrnu," vysvětluje mluvčí českého Volva Petra Doležalová a dodává, že automobilka nebude spolupracovat s dodavateli, kteří nedodrží podmínky transparentnosti a dohledatelnosti.

Volvo má přitom dosud zkušenosti především z prodeje plug-in hybridních vozů, které vloni tvořily jednu třetinu jeho prodejů. Elektromobil dosud představilo jediný, model XC40 P8 Recharge v současné době postupně uvádí na evropské trhy.

Oznámení své čistě elektrické budoucnosti pak firma využila k tomu, že ukázala sourozence XC40, typ C40 (prohlédnout si jej můžete v galerii) je vlastně kupé verzí výchozího crossoveru. Má tedy zkosenou záď a nižší profil. V následujících letech pak oba zmíněné modely doplní další elektromobily.

Novinka nabídne hned dva elektrické motory, které dohromady dají výkon 300 kW, výrobce slibuje dojezd 420 kilometrů, 78kWh baterii od LG Chem a 150kW rychlodobíjení, které zajistí naplnění akumulátoru z nuly na 80 procent za 40 minut.

Mezi technické vychytávky nového elektromobilu pak mají patřit pokročilá LED světla, každé tvořené 84 pixely, které se postarají o stálé a neoslňující dálkové světlo. Podobně jako elektrická verze XC40 nabídne i C40 palubní systém založený na platformě Android Automotive s neomezenými daty, umožní vzdálené aktualizace softwaru pohonného ústrojí a v interiéru nebude použita přírodní kůže.

Výroba má být zahájena v září 2021 v belgickém Gentu, k zákazníkům by první kusy mohly dorazit ještě do konce tohoto roku.

Prodávat se bude, stejně jako ostatní elektrická Volva, výhradně on-line a za pevně dané ceny, čímž se automobilka snaží zamezit vyjednávání, které by jí snižovalo marži. Podobný přístup zastává i Tesla.

Dealeři Volva však zcela nezmizí, zákazníci u nich budou moci absolvovat zkušební jízdu a auto si i objednat, proběhnout by to ale mělo ve stejném systému jako z domova.

V rámci on-line prodeje zákazníci získají i komplexní balíček dalších služeb, který má zahrnovat pojištění, servis, domácí nabíjení a další. Na vybraných trzích se všechna elektrická Volva budou dodávat se speciálně vyvinutými celoročními pneumatikami. Podrobnosti o nich ale automobilka zatím nezveřejnila.

Podobný přechod k elektrickým modelům už mimo jiné ohlásily automobilky Jaguar Land Rover, General Motors nebo Ford. Vedle přísnější regulace emisí je ke změně motivuje i tržní ocenění některých nových hráčů, kteří se soustřeďují pouze na elektrická auta, poznamenala agentura Bloomberg.

Volvo Cars spadá stejně jako čínská automobilka Geely pod mateřskou společnost Zhejiang Geely Holding. Ta švédský podnik koupila v roce 2010 od amerického automobilového koncernu Ford Motor. Ford převzal Volvo Cars v roce 1999 od švédské skupiny Volvo, která se teď soustřeďuje na výrobu nákladních aut.

Geely a Volvo Cars minulý týden odstoupily od fúze a místo toho oznámily, že budou těsněji spolupracovat na vývoji aut, zejména těch elektrických. Budou spolu sdílet platformy vozidel, software a řešení pokročilé konektivity. Vývoj elektrického pohonu přesouvají do samostatné divize.

Automobilka dříve oznámila, že bude investovat do přechodu k elektromobilitě pět procent z ročních tržeb. Loni švédský podnik prodal přes 660 tisíc aut a vykázal tržby 263 miliard švédských korun (bezmála 678 miliard Kč).