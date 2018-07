před 22 minutami

Stačí odjistit dvě pojistky a zatlačit - na světě je rázem stan s pohodlnou matrací a roštem. | Video: Jan Markovič, Zdeněk Bašus | 07:38

Obytné auto je snem mnoha lidí. Jenže pak si uvědomí, že by ho využili jednou nebo dvakrát do roka a zbytek času by jim jen tak stálo v garáži. To není případ Mercedesu-Benz V Marco Polo Horizon, který si s sebou veze stan na střeše a má velmi praktický interiér. Dá se proto použít ke každodennímu ježdění. Více v našem videotestu.