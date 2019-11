V Česku vzniká elektrická multikára. Enviel je specialita pro městské služby

Ladislav Chudý dříve pracoval na vývoji klasických komunálních vozítek, lidově multikár, s naftovým motorem. "Dnes už tato technologie není vhodná," říká. Přišel tedy s myšlenkou na jejich elektrickou náhradu, jejíž vývoj finančně podpořila zlínská firma NWT. Již příští rok by z továrny v Hulíně měly vyjíždět první elektrické multikáry značky Enviel.

"V roce 2020 plánujeme prodat deset kusů," popisuje možná trochu nesmělé začátky Envielu šéf marketingu skupiny NWT Miroslav Kaleta. Postupně by ale společnost chtěla zabrat 10 procent českého trhu s "multikárami" (celkově asi 600 kusů za rok) a následovat by měla expanze do zahraničí. Kapacita výroby je 200 aut ročně.

Podle Chudého Enviel již jedná s několika zákazníky, kteří o vůz mají vážný zájem. Má se prý jednat i o menší obce s přibližně 2500 obyvatel. Na první pohled je to poměrně překvapivé. Cena náklaďáčku by se měla bez nástaveb pohybovat okolo 3,2 milionu bez DPH, naftové alternativy jsou asi o 700 tisíc levnější.

Enviel je ale tichý, nevypouští žádné lokální emise a je i provozně levnější. Firma v propagačních materiálech uvádí, že včetně servisu by se provozní náklady měly pohybovat okolo koruny na kilometr, v případě nafťáku jsou desetinásobné. Celkově by se s Envielem mělo dát za pět let ušetřit na 600 tisíc korun. Kromě toho lze na jeho nákup získat dotaci od ministerstva životního prostředí.

Chudý si také dal při návrhu auta záležet na tom, aby elektrická multikára splňovala všechny požadavky, které se kladou na ty naftové. Prototyp, který v současné době prochází homologačními zkouškami, má 60kWh baterie, které umožňují reálný dojezd okolo 250 kilometrů. To by mělo bez problémů pokrýt jeden den provozu. "Komunální náklaďáčky mají dost specifický provozní režim, často stojí, pohybují se nízkými rychlostmi. Elektrickému motoru to vyhovuje více než dieselu," myslí si Chudý.

Do krabicovitých kontejnerů po stranách se vejdou i 92kWh akumulátory. Z korejských Li-Ion článků firmy Kokam je vyrábí česká společnost EVC. Ta s továrnou na Enviely téměř sousedí, je taktéž z Hulína. Nabíjení střídavým proudem zabere u prototypu šest hodin, Ladislav Chudý chce ale posílit palubní nabíječku a dobíjecí čas zkrátit. Rychlodobíjení stejnosměrným proudem se neplánuje, bylo by příliš drahé.

Výkon elektromotoru je 72 kW, auto uveze 1,5 tuny a má pevně přiřaditelný pohon 4×4, aby se dostalo všude. Univerzálnost zvyšuje ještě kompatibilita se stávajícími nástavbami na náklaďáčky firem Multicar, Alficar nebo Zebra.

Namontovat na něj jde sypač, třístranný sklápěč, cisterna, valník, vysokozdvižná plošina a sněhová radlice. Ladislav Chudý se dušuje, že elektromobil vydrží i práci ve sněhové kalamitě. Baterie nemají aktivní chlazení, pokles výkonu za nízkých teplot proto nemá být zásadním problémem.

České není jen technické řešení auta, ale i jeho design. Kabinu navrhla společnost Vehicles Creators Group z Adamova. Enviel si ji stejně jako rám bude vyrábět sám. Nápravy dodává společnost Iveco.

Enviel - technická data Výkon motoru: 72 kW

Kapacita baterie: 60 kWh

Dojezd: cca 250 km

Nejvyšší rychlost: 100 km/h

Celková hmotnost: 3,5 tuny

Nosnost: 1,5 tuny

Délka x šířka x výška: 4650 x 1740 x 2300 mm

Cena: od 3,2 milionu korun vč. DPH

Enviel není jediným českým elektronáklaďáčkem pro městské služby. Na autosalonu v Lysé nad Labem ukázala minulý týden jeho konkurenci společnost TPC Industry z Vrbičan na Litoměřicku. Podobně jako hulínský elektrovůz uveze ten z Vrbičan 1,5 tuny, má ale menší, 140km dojezd. Je ale také levnější, cena by se měla pohybovat okolo milionu korun. TPC Industry již vyrobilo čtyři vozy, z toho tři již jsou nasazeny v akci - v Praze, Černošicích a Nymburce. Sériová produkce začne, stejně jako v případě Envielu, příští rok.