Uzavírka v Praze 6 spustila dopravní peklo. Brzy skončí, přesto vzniká petice

Koncem září zaskočila řidiče směřující z pražského Suchdola a středočeských Roztok do centra Prahy uzavírka železničního podjezdu v ulici Mlýnská. Probíhá zde rekonstrukce vodovodu, která skončí 31. října. Část motoristů je však přesvědčena, že doprava v Praze 6 kolabuje nejen kvůli rozkopané silnici, ale i přístupu úředníků.

Dlouhodobě neutěšená dopravní situace na Šestce se krátce po konci letních prázdnin ještě výrazně zkomplikovala. V důsledku výkopových prací došlo k zneprůjezdnění ulice Papírenská, kudy míří každé ráno do centra Prahy tisíce aut obyvatel Suchdola a Roztok. Teď nemají jinou možnost než směřovat dále do ulice Jugoslávských partyzánů, kde skončí na světelné křižovatce ulic Podbabská a Pod Paťankou. Uzavírkou železničního podjezdu se nápor aut na tuto křižovatku zhruba zdvojnásobil a ranní kolony tu běžně dosahují několika kilometrů. To komplikuje lidem cestu do práce i do školy.

"Třídní učitelka mi napsala, že moje dcera má za měsíc šest pozdních příchodů. Přitom vstáváme o půl hodiny dřív, jenže to tak začali dělat všichni a kolony na Prahu začínají už kolem sedmé," říká Martina, obyvatelka Roztok u Prahy, která do pražských škol každé ráno vypravuje dvě děti. "Jenže autobusy třeba dvacet minut nejedou a pak se objeví hned tři najednou." Autem to podle Martiny není o nic lepší, spíš naopak. Osmikilometrová cesta zabere ráno přibližně tři čtvrtě hodiny.

Podobná situace je i v Suchdole, odkud ranní kolona sahá až do centra Dejvic. I když je na většinu trasy vyhrazen pro autobusy zvláštní pruh, zdržení i tak nastává na začátku a konci cesty. "Důsledky znemožnění průjezdu Papírenské ulice jsou nejzávažnější v ranní špičce pracovního dne zhruba od sedmi do devíti hodin. Přesný rozsah je rozdílný v různé dny, v pondělí je špička delší, v pátek někdy problémy téměř nepozorujeme," uvádí Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která v Praze a přilehlých obcích organizuje městskou hromadnou dopravu.

Zlepšení situace by mělo nastat s příchodem listopadu, kdy se průjezd Papírenskou znovu otevře. Původní plán sice počítal s tím, že se výkopové práce v tomto úseku na jaře obnoví a místo bude nutné opět uzavřít, nakonec je podle zjištění Aktuálně.cz vše jinak: Další etapa rekonstrukce vodovodního řadu pod vedením Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) měla proběhnout v koordinaci s přeložkou sítí jiného investora, kterým je společnost Pražská teplárenská. "Tato akce byla investorem aktuálně zrušena, a proto nepředpokládáme v nejbližší době další uzavření této komunikace," uvádí Hana Kletečková z PVS.

Motoristé si v těchto místech minimálně na čas oddechnou, někteří však neskrývají svou nespokojenost s radním pro dopravu Ondřejem Matějem Hrubešem, kterého viní z nepromyšlených dopravních opatření a špatné komunikace s občany. Za jeho odvolání vznikla petice, kterou do dnešního dne podepsalo více než 900 lidí.

"Ulice Drnovská byla v krátké době pětkrát rozkopaná. Na Facebooku vyšel na toto téma od pana Hrubeše oslavný článek, a když ho lidé upozornili, že se na stavbě měsíc nic neděje, tak jim vzkázal, že se do výběrového řízení měli přihlásit sami," říká spoluautor petice Václav Charousek, kterému mimo jiné vadí, jak se Hrubeš staví k problémům: "Nikdy za nic nemůže. Vždycky je na vině Technická správa komunikací nebo magistrát."

Zároveň přiznává, že Hrubeše kdysi do zastupitelstva volil, čehož teď prý lituje: "Doprava na Šestce je čím dál větší katastrofa a pan Hrubeš místo smysluplných řešení zavádí zbytečné permanentní BUS pruhy a Středočechům vyhrožuje světelnými závorami, aniž by mu snad došlo, že k nám jezdí pracovat, a tudíž je tu potřebujeme."

Charousek zároveň zdůrazňuje, že on sám jezdí po Praze převážně hromadnou dopravou, ale zároveň prý chápe, že řada lidí musí z různých důvodů volit auto.

Radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš změnu časově omezených BUS pruhů na permanentní obhajuje tím, že na ně postupně přechází celá Praha. "Podle Ropidu mají permanentní BUS pruhy mezi motoristy větší respektovanost," říká Hrubeš a dodává, že na Šestce je zavedli jako jedni z posledních.

V pořádku jsou podle něj i světelné závory, které mají zadržet dopravu mimo městskou zástavbu. "Pokud jsou kolony na Jugoslávských partyzánů, protože se regulují vjezdy do tunelu na Prašném mostě, tak by tam auta neměla stát. Aby se tu lidem lépe žilo a autobusy bez čekání projely k metru," říká. Jestliže se podle Hrubeše ukáže, že ani znovuotevřením ulice Papírenské kolony z Jugoslávských partyzánů nezmizí, pak bude městská část hledat řešení, jak je zadržet v Podbabě u Vltavy, kde nikomu nevadí.