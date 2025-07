"Hala, jakou svět neviděl." Čtyřmiliardová stavba stojí, Ostravané se díře smějí

Díky odvážnému projektu koncertního sálu od amerického architekta Stevena Holla se metropole Moravskoslezského kraje těší globálnímu zájmu a řadě měst je dávána za příklad. Jenže místo aby se kvaltovalo, práce na stavbě už několik měsíců stojí a monstrózní projekt za čtyři miliardy korun se dostává do skluzu. Dělníci odmítli převzít staveniště, budoucí kulturní centrum regionu je zatím mrtvé.

Mladá maminka se sklání nad otevřeným kočárkem a do natažených dětských rukou podává malou lahev s vodou. Byť ještě není ani deset dopoledne a v ostravském sadu Doktorky Milady Horákové je stromů a stínu dost, červnové dusno už začíná gradovat.

"Dřív jsme se tu každý den chodili dívat na bagry a náklaďáky, to ho strašně bavilo, ale rozhodně už přes měsíc je tu úplně mrtvo," říká žena, zatímco z tašky vytahuje dětské křupky. Její slova potvrzují i lidé z uklízecí čety zametající chodník.

Přestože se tu už mělo jet ve velkém tempu a stroje měly do podzemí pumpovat beton, staveniště je mrtvé. Slyšet jsou tu jen děti z blízkého hřiště a cvrlikání ptáků. Přes protrhaná "kukátka" v zelené tkanině roztažené podél téměř celého Domu kultury města Ostravy si může kdokoliv ověřit, že prostor je sice vyklizený, ale úplně bez života a nic se neděje ani v obří díře vykopané pro základy koncertního sálu.

"Pro vás to vypadá, že se nic neděje, ale ono se děje," tvrdí s trochu ironickým úsměvem jeden z trojice mužů, která si právě u otevřeného kufru navléká reflexní vesty a po chvíli vstupuje za plot na opuštěné a vyprahlé staveniště. "Jdeme na prohlídku," loučí se s reportérem deníku Aktuálně.cz.

Stavebníci ani náměstek mluvit nechtějí

Že špičková koncertní hala podle návrhu architekta Stevena Holla na dohled od ostravského hejtmanství nevzniká, je přitom překvapivé. Už od přelomu března a dubna tu měla začít druhá a ostrá fáze stavby propojené s rekonstrukcí desítky let starého kulturáku.

Důvody zpoždění, které je teď už více než čtvrtletní, chtěl reportér deníku Aktuálně.cz zjistit u slezské firmy IPS Třinec. Ta má stavbu miliardového koncertního sálu na starosti. Obchodní ředitel a člen představenstva Martin Jungmann nejdřív do telefonu slíbil, že na otázky odpoví písemně. Po několika dnech ale oznámil, že až do tiskové konference, která je prý plánovaná na polovinu července, na žádné dotazy reagovat nebude.

A podobně se otázkám vyhnul i Břetislav Riger (Ostravak), náměstek ostravského primátora pro investice. Místo něj odepsala Gabriela Pokorná, mluvčí magistrátu. "Aktuální zpoždění druhé etapy jsou tři měsíce," počítá.

Komplikace prý vznikla tím, že si firmy IPS Třinec a IMOS Brno letos na jaře odmítly kvůli chybám v projektové dokumentaci převzít staveniště.

Podle dostupných informací vyšlo najevo, že v materiálu jsou chyby a nedostatky, a tak se dokumenty musely předělávat. "Zhotovitel stavby (společnosti IPS Třinec a IMOS Brno - pozn. red.) byl vyzván k převzetí staveniště, a to ke dni 7. července 2025," popisuje mluvčí Pokorná aktuální situaci.

Filharmonie čeká na přesnější informace

I když tedy nyní nechce nikdo kolem stavby příliš mluvit, jasné je to, že projekt, který si celkově vyžádá (nejméně) čtyři miliardy korun a na nějž osminou přispěla i Evropská komise a dotují jej i ministerstvo kultury či Moravskoslezský kraj, se ještě před zahájením samotné výstavby dostává do výrazného skluzu. A jestliže se přesně před rokem počítalo s tím, že sál bude dokončený v závěru roku 2027, teď už se operuje s jiným termínem.

"Stavba koncertního sálu by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2028," potvrzuje citelné zdržení Gabriela Pokorná. Komplikace je to nejen pro Ostravany z okolí stavby a samotné firmy, ale i pro místní Janáčkovu filharmonii. Ta kvůli rekonstrukci kulturního domu a výstavbě moderního sálu zkouší a koncertuje v náhradních a ne příliš reprezentativních prostorech v bývalém kinu.

"Jakmile budeme mít přesnější informace o průběhu stavby, přizpůsobíme tomu plánování koncertní sezony. Na nový sál se velmi těšíme a věříme, že v něm budeme hrát co nejdříve," doufá Kateřina Buglová, mluvčí ostravských filharmoniků. A doplňuje, že několikaměsíční posun prý fungování orchestru "zásadním způsobem" neomezuje.

"V našem současném provizoriu právě probíhají úpravy pódia, které zlepší stávající podmínky jak pro hráče, tak pro publikum. Díky nim budeme moci uvádět i díla pro větší orchestrální obsazení," popisuje Buglová.

Ostrava sál potřebuje. I kvůli mladým

Mezitím se okolí ztichlé stavby stává lákadlem k procházkám po vyšlapaném chodníčku podél nevzhledného oplocení a občas už i k vtipům. Jak třeba dokládají dva starší muži sedící na jedné z laviček v sadu Dr. Milady Horákové: "No co, bude to jako v té pohádce o jitrnici a obušku. Je to hala, jakou svět neviděl," začne se smát jeden z nich vlastnímu vtipu.

Ostrava a místní patrioti ovšem doufají, že nový koncertní sál s kapacitou 1300 návštěvníků bude jednou z moderních staveb a především lákavým centrem kulturního života. Měl by pomoct restartovat život celého regionu a třeba i přilákat mladé rodiny, které se dnes spíš z kraje stěhují jinam.

Už proto město potřebuje, aby projekt Stevena Holla ožil co nejdřív a provázelo jej co nejméně komplikací. Což se zatím nedaří.

Staveniště, kde už se měl několik měsíců rodit nový koncertní sál, je opuštěné (2. 7. 2025)