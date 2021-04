Auto jako mobil, nabíječka i Netflix. Tak vypadá budoucnost automobilového průmyslu

Elektromobilita

Norsko už v roce 2025, Velká Británie v roce 2030 a řada dalších evropských států nejspíše někdy mezi lety 2030 a 2040. Řeč je o zákazu prodeje aut se spalovacími motory, tedy těch, co jezdí čistě na benzin a naftu, v radikálnějších případech i konvenčních hybridů. Zůstat by ještě nějakou dobu mohly plug-in hybridy, které umí ujet několik desítek kilometrů jen na elektřinu, a samozřejmě elektromobily. Do toho je potřeba připočíst, že řada nejen evropských měst zakázala nebo chce zakázat vjezd do svého centra autům s vysokými emisemi a i chystaná emisní norma Euro 7 je co do limitů vypouštěných emisí ještě mnohem přísnější než stávající legislativa.

Tomu všemu se musí fakticky přizpůsobit automobilky, které tak ve velkém chrlí elektrifikované modely, případně rovnou plug-in hybridy a čisté elektromobily. A řada z nich se už zavázala, že v horizontu několika let nebudou dělat nic jiného než elektromobily. Jaguar už v roce 2025, Ford v Evropě, Mini, Volvo nebo Bentley v roce 2030. Podle plánů mnohých značek prakticky neexistuje budoucnost, kde by se dal v showroomu koupit nový automobil se spalovacím motorem. I sportovní značky, jako kupříkladu McLaren, plánují čistě elektrickou budoucnost. Pokud byste tedy hledali v aktuálním automobilovém prostředí trend číslo 1, je to právě elektrifikace, potažmo elektromobilita.

