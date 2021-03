Konvenční spalovací motor by měl skončit do roku 2035, zní z Německa

Zatímco se některé západní státy předhánějí v tom, kdo stanoví ostřejší limit pro konec spalovacích motorů, v čemž zatím vede Norsko s rokem 2025, v Německu se pro podobná data zatím vyjadřovali jen představitelé jednotlivých spolkových zemí. Teď chystané datum potvrdil i spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer. Pro spalovací motor ale nechal otevřená zadní vrátka.

V rozhovoru pro Welt am Sonntag Scheuer připustil, že by byl pro ukončení klasických naftových a benzinových aut v příštích patnácti letech. "Musí být stanoveno datum, po němž se přestanou prodávat auta poháněná spalovacími motory na klasická fosilní paliva," prohlásil.

Podle Scheuera ale podobné rozhodnutí nemusí znamenat konec spalovacích motorů jako takových. "Aby měly v Německu vyvíjené spalovací motory budoucnost, musíme dostat klimaticky neutrální syntetická paliva ze zkumavky do masové výroby," řekl.

Současná syntetická paliva vyráběná elektrolýzou vody a následnou reakcí vzniklého vodíku s oxidem uhličitým jsou však také poměrně drahá. Jejich vývoj a zlevnění chce Scheuer prosadit nejrůznějšími legislativními kroky. "Musíme zůstat technologicky otevření, zavést striktní požadavky na ochranu klimatu a zajistit takové pobídky, abychom během dalších patnácti let dokázali vyvinout konkurenceschopná a čistá syntetická paliva," řekl. Cílem podle něj má být konec fosilních paliv v roce 2035.

Syntetická paliva jsou důležitá i s ohledem na stávající flotilu spalovacích aut. Podle webu Focus.de by ještě v roce 2035 měly na německých silnicích jezdit miliony konvenčních, neelektrických vozidel nejrůznějších velikostí.

Scheuerův názor ladí s vyjádřením bavorského premiéra Markuse Södera z loňského podzimu. I ten by rád nechal otevřená vrátka přežití spalovacích motorů poháněných syntetickými palivy. Naopak premiér Bádensko-Württemberska Winfried Kretschmann za Zelené požaduje úplný konec spalovacích motorů.

Pro ten se ostatně vyslovil i jeden z předních automobilových analytiků Ferdinand Dudenhöffer. Pevně stanovené datum podle něj dá automobilkám, ale i prodejcům elektrické energie časový rámec, na který se budou moci připravit.

Země, které zatím stanovily pevné datum konce spalovacích motorů, rovněž jejich přežití se syntetickými palivy neberou v potaz. Konec konvenčních spalovacích aut podle nich většinou má přijít mezi roky 2030 a 2040. V rámci EU nově několik zemí (mj. Nizozemsko, Rakousko, Dánsko nebo Belgie) požaduje stanovení podobného termínu i pro celou unii.

Proti Scheuerovu názoru se vyjádřila šéfka německého sdružení automobilového průmyslu VDA Hildegard Müllerová. Podle ní je s ohledem na současný stav elektrifikace příliš brzo na to stanovovat podobná data.

Spolkový ministr dopravy se v rozhovoru vyjádřil také k chystané emisní normě Euro 7. Pokud by prošla její nejpřísnější podoba, znamenalo by to, že spalovací motor nečeká patnáct let, ale necelé čtyři roky. Řada automobilek se již vyjádřila ve smyslu, že technické požadavky jsou nesplnitelné.

"Ministerstvo dopravy k takovému zpřísnění zaujme negativní stanovisko," řekl Scheuer. Limity vypouštěných emisí podle něj mají být technicky splnitelné. "Měli bychom se soustředit na existující emisní limity a nedebatovat o ještě přísnějších," doplnil.