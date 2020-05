Nová Toyota Yaris zná české ceny. Jak obstojí proti Škodě Fabia nebo Renaultu Clio?

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) chce v příštích volbách kandidovat do Poslanecké sněmovny. Svůj úmysl stát se poslancem sdělil MF DNES. "Mohl bych tam krásně kumulovat funkce, navíc Řeporyje nikdy neměly poslance," uvedl. Ačkoliv Novotný dříve tvrdil, že ambice ve vyšší politice nemá, názor prý změnil po posledním kongresu ODS, kde vystoupil s projevem a pokusil se neúspěšně kandidovat na místopředsedu strany.

Podle svých slov touží spíše po místě na pražském magistrátu, tam své šance ale nevidí příliš nadějně. "Jak jsem sondoval situaci, pochopil jsem, že v pražské ODS jsou oblasti, které nikdy nedokážu přesvědčit. Že mě velcí kluci z některých oblastí Prahy na magistrát nikdy nepustí, protože se mě bojí, což je normální. Takže jsem se rozhodl, že se na to vykašlu a stanu se poslancem," řekl.

Na kandidátce by podle svých slov rád získal poslední místo, aby byl volitelný. "Nemám moc čas na intriky. Nicméně jsem přemýšlel, jak dlouho bych musel intrikovat, abych se dostal na volitelné místo. Vyšlo mi, že patnáct let. A na to nemám čas. Ale prointrikovat se na poslední místo kandidátky, to by za rok a čtvrt s mými schopnostmi vyhrožovat a blafovat mohlo vyjít. Takže prostě rozkážu ODS, aby mě dala na poslední místo," doplnil řeporyjský starosta.