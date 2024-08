Tom Cruise se v něm učil řadit. Do aukce jde Porsche 928 se vzácnou šaltpákou

Za normálních okolností stojí zachovalé Porsche 928 zhruba od jednoho do dvou milionů korun. V případě exempláře z roku 1979 však aukční síň Bonhams předpokládá, že se příhozy zastaví na částce mezi 32 až 42 miliony. Do prodeje jde totiž vůz, ve kterém se tehdy takřka neznámý Tom Cruise učil zacházet s manuální převodovkou. Aukce proběhne příští pátek v kalifornském golfovém areálu Quail Lodge.

Mohl to být dávno zapomenutý teenagerovský film, jakých ve Spojených státech vznikly počátkem 80. let minulého století desítky. Filmy o středoškolácích z chicagského prostředí proslul ve své době hlavně scénárista a režisér Jon Hughes, tentokrát se však scénáře i režijního vedení zhostil jeho chicagský kolega Paul Brickman.

Do filmu Riskantní podnik z roku 1983 si do role teenagera vybral tehdy už jedenatřicetiletého Toma Cruise. Aby herec na plátně působil mladší, musel do role zhubnout pět kilogramů, píše portál ČSFD. Slavné role na Cruise teprve čekaly, a má se za to, že právě tento film k nim americké megastar otevřel dveře.

Ve filmu však s Cruisem "hraje" i Porsche 928, přesněji k natočení snímku byly zapotřebí hned tři: Jedno skončilo pod vodou v Michiganském jezeře, osud druhého není znám, a třetí, jehož původ je doložitelný podle výrobního čísla, nyní nabízí Bonhams v aukci.

"Tento vůz byl použit na mnoho hlavních záběrů, včetně toho posledního, kdy se Tom Cruise zadívá do kamery a pronese známou větu: Porsche ničím nenahradíš," uvádí v popisu vozu Bonhams.

Legenda říká, že producentovi filmu Johnu Brickmanovi přišlo Porsche 911 příliš banální a Ferrari, o kterém také uvažoval, zase příliš exotické. Proto prý sáhl právě po Porsche 928, které bylo ve své době považováno za špičku mezi modely Gran Turismo.

Podle marketingové věty z úst Toma Cruise to však vypadá spíš na domluvenou spolupráci s německým výrobcem, který začátkem 80. let věřil, že na typ 928 postupně přejdou stávající zákazníci "devětsetjedenáctky". Její prodeje rok od roku klesaly a typ 928 byl o poznání větší a na cestování pohodlnější.

Auto vyrobené v roce 1979 mělo původně bílou barvu, pro film však dostalo platinovou metalízu, dostupnou pro tento model až od roku 1981. Do Spojených států se auto dodávalo většinou s třístupňovým automatem Mercedes-Benz, pětistupňová ručně řazená převodovka je proto považována za vzácnou. Když tedy aukční síň tvrdí, že právě na tomto voze se Tom Cruise naučil ovládat spojkový pedál a řadicí páku, lze to považovat za věrohodnou informaci.

Poté, co si vůz zahrál ve filmu, byl opět přestříkán na bílo. V Kalifornii pak vystřídal několik majitelů, než jej objevil sběratel filmových aut Lewis Johnsen, který pátrání po voze věnoval celý dokumentární film. Později se auto přesunulo do sbírky na východním pobřeží Spojených států, kde prošlo nákladnou renovací. Současný majitel jej získal v roce 2021.

Jistým paradoxem páteční kalifornské aukce je skutečnost, že právě na místních silnice nesmí staré Porsche vůbec vyjet. "Vezměte prosím na vědomí, že podle kalifornských zákonů o emisích může být toto vozidlo prodáno pouze osobám s bydlištěm mimo stát Kalifornie, které jej nebudou používat na kalifornském území, nebo licencovanému prodejci automobilů," píše v poznámce Bonhams.