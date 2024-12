Už to není vylítaná oktávka. Hitem českých taxikářů je hybridní Toyota, víme proč

Taxikáři si ji nemohou vynachválit a jsou i tací, kteří s ní najedou téměř 15 tisíc kilometrů měsíčně. Toyota Camry v barvách Uberu patří k nejtypičtějším taxíkům v Praze, neúnavně korzuje především z nebo na letiště. Nedávno přijela hybridní limuzína v nové generaci, což je ideální příležitost na to zjistit, proč je mezi taxikáři tolik oblíbená.

Nenuceně elegantní. To jsou asi první slova, která nás při pohledu na bronzovou Toyotu na 18palcových kolech napadjí. Co naplat, splývavou karoserii typu sedan jen tak něco nepřekoná, a dobře to ví i Toyota. Konec konců Camry byla loni šestým nejprodávanějším autem na světě, její vzhled tedy do sebe něco mít musí.

Po modernizaci se navíc povedlo doposud spíše konzervativní auto přiblížit designově atraktivnímu Priusu, ovšem nikoliv za cenu úplného vystoupení z davu. Diodová přední světla tak jsou výrazně zahnutá a obepínají úzkou přední masku. Stejný tvar pak kopírují i zadní diodové světlomety. Jinak je Camry bez větších designových výstřelků, ani boční linie oken se navzdory trendům směrem dozadu nezvedá příliš agresivně.

Na vnější design ale Toyota nejezdí, zato na pátou generaci hybridního pohonu ano. Elektromotor je kombinovaný s 2,5litrovým atmosférickým benzinovým čtyřválcem, celkově má auto výkon 169 kW, které na přední kola přenáší automat e-CVT. Jak se na hybridní Toyotu sluší a patří, je i nová Camry příkladně úsporná, což je jeden z pádných argumentů pro její koupi.

Ve městě není problém dostat se na hodnoty oscilující kolem pěti litrů, případně i pod touto hranicí. Hodně záleží, jaké procento trasy dokáže ujet auto čistě na elektřinu. Dálnice samozřejmě spotřebu navýší, dodržování rychlostních limitů ale znamená, že spotřeba ani tam nestoupne nijak dramaticky a bez problémů se udržíte mezi 6,5 až 7,5 litru na 100 km. Papírově by Camry měla jezdit do pěti litrů, podle našich zkušeností počítejte s hodnotou o půl litru až litr vyšší.

Na téměř pětimetrovou limuzínu pořád mimořádně příjemné číslo. Nízké provozní náklady pak Camry umně kombinuje s komfortem jak podvozku, tak pohonného ústrojí. To je velmi dobře odhlučněné, uslyšíte o něm vlastně jen ve vyšších otáčkách při prudším zrychlení na semaforech či na dálnici, kdy má celkově hrubší chod. Převodovka má v tu chvíli krátkou prodlevu, než stihne přeřadit. Hlučnost ve vyšších otáčkách ale patří u hybridů ke klasickému nešvaru a kontrastuje s naprosto tichými rozjezdy na elektřinu.

Camry není žádný sprinter, pružné zrychlení jí i díky zmíněnému dostatečnému výkonu ale cizí není. Přesto se povedlo mezigeneračně o více než vteřinu srazit čas potřebný ke sprintu na 100 km/h: teď to Japonec zvládá z klidu za 7,2 vteřiny.

Jen slova chvály je možné pět na podvozek, díky kterému o nerovnostech ve městě prakticky nevíte. To přitom nemá adaptivní tlumiče. Pomáhají i 18palcová kola, jejichž pneumatiky mají stále vyšší bočnici a spoustu rázů tak pohltí. Také na dálnici si auto víceméně jen tak pluje, přitom to ale není vyloženě na úkor jízdních vlastností. Opět musíme zdůraznit, že z Toyoty Camry nikdy nebude auto na ostré řezání zatáček..

U taxíků se předpokládá, že budou myslet nejen na cestující vpředu, ale hlavně ty vzadu. Camry je hodlá hýčkat prostorem, při rozvoru 2825 mm, který je srovnatelný se Škodou Superb, si vzadu klidně dáte nohu přes nohu. Zhruba 180 cm vysoký cestující nebude mít ani problém s prostorem nad hlavou.

Testované auto bylo v nejvyšší výbavě Executive, která pro cestující vzadu znamená vyhřívání krajních sedadel nebo multifunkční loketní opěrku. Přes ni je možné nastavovat sklon opěradla, teplotu pro třetí zónu klimatizace nebo třeba vysunutí žaluzie zadního okna (řidič má kvůli ní k dispozici kameru místo zrcátka).

Nevýhodou je, že kvůli této opěrce není možné sklopit zadní sedadla, 493 litrů je tak maximum možného. Kufr je skladný i hluboký, vstupní otvor ale připomene, jakou daň si elegantní tvar karoserie občas vybírá.

Více vpředu je velká Toyota příjemně staromilská. Je vidět, že automobilka zná cílovou klientelu, a tak vsadila na průnik digitálního a fyzického. Klimatizace tak má samostatný panel s kolébkovými ovladači pro nastavení teploty. Nad ním je 12,3palcový displej multimediálního systému se slušnou grafikou i odezvou, byť některé značky jsou v tomto směru o fous lepší, a vestavěnou navigací.

Stejně velký je i digitální přístrojový štít, který je klasicky v toyotách přehledný, postrádá ale některé pokročilé funkce konkurentů. Výsadou nejvyšší výbavy Executive je průhledový displej stejně jako 360stupňová parkovací kamera, která velmi usnadňuje parkování, navíc má na rozdíl od některých jiných modelů japonské značky i příjemně ostrý obraz. Naopak nepříjemně citlivé je sledování pozornosti řidiče, stačí jen na vteřinu měnit teplotu klimatizace a auto začne nepříjemně pípat a dožadovat se pozornosti.

Pro konečné zúčtování je důležitá i cena, kterou aktuálně dovozce snižuje plošně o 121 tisíc korun v rámci probíhající akce. Díky tomu tak základní Camry vychází na 999 tisíc korun a testovaná výbava Executive na 1,199 milionu korun. Příplatky kromě laku a příslušenství neexistují, podobnou politiku razí nejen Toyota už dlouhodobě.

V rychlosti můžeme shrnout, že Camry Executive má sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu za vozidlem, přední i zadní parkovací senzory, 360stupňovou a zadní kameru, třízónovou automatickou klimatizaci, ventilovaná a vyhřívaná sedadla vpředu s elektrickým nastavováním, polokožené čalounění, vyhřívaný volant, lepší audio JBL nebo bezdrátovou nabíječku chytrých telefonů.

Toyota Camry 2.5 Hybrid Executive Motor: benzinový čtyřválec + elektromotor, pohon předních kol

Převodovka: automatická, e-CVT

Výkon: 169 kW / 230 k

Točivý moment: 221 Nm

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,2 s

Průměrná spotřeba: 4,8 - 4,9 l/100 km

Emise CO2: 109 - 111 g/km

Rozměry (d / š / v): 4920 / 1840 / 1445 mm

Rozvor náprav: 2825 mm

Objem zavazadlového prostoru: 493 l

Cena od: 999 000 Kč

Cena testované verze od: 1 199 000 Kč

Výhodou Toyoty rovněž je, že prakticky nemá konkurenci. Výroba Mazdy 6 už skončila, byť se nadále dá pořídit za ceníkové ceny od 941 700 korun, ostatní sedany pak vyrábějí prémiové značky. Škoda Superb je liftback a v nové generaci začíná na 935 tisících korunách s benzinovým a 995 tisících korunách s naftovým motorem. Výhodou je lepší přístup do kufru.

Pohodlí, úsporný provoz a příjemný interiér. To jsou hlavní výhody Toyoty Camry, přičemž tato zjištění vlastně korespondují i s důvody, proč je japonský vůz populární mezi taxikáři. "Řidiči Camry hodnotí jako komfortní, maximálně spolehlivé auto a s velmi nízkými provozními náklady. U řady vozů se objevují nájezdy kolem 15 tisíc km měsíčně.

Ale objevily se i vozy s nájezdem přes 200 tisíc km během jednoho roku," shrnuje mluvčí Toyoty Jitka Jechová. Dodává, že Uber od Toyoty objednal přes 200 aut, přičemž už začal objednávat také novou generaci vozu.