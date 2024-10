Čínský původ mu neuvěříte, Fabia je v ohrožení. MG3 má zvláštní pohon a ještě zlevní

Ačkoliv je MG na českém trhu stále nováčkem, daří se mu až nebývale. Především malé SUV ZS táhne prodeje nahoru, zatím na průběžné třinácté místo mezi značkami. Teď vstupuje na trh další horké želízko, malý hatchback MG3 mířící přímo na jedno z nejoblíbenějších aut v Česku: Škodu Fabia. Zatím s netradičním hybridem.

Na pátých dveřích se hrdě skví plaketa "MG3 Hybrid+". Ta dává tušit, že v útrobách pětidveřového hatchbacku nebude jen klasický hybridní pohon, který ve velkém tepe pod kapotami Yarisů nebo Renaultů Clio.

V čínském modelu se hybrid skládá z benzinové patnáctistovky o výkonu 75 kW a elektromotoru o výkonu 100 kW, dohromady pak má auto nadstandardních 143 kW. Ty ale dokáže využívat jen v některých situacích, k čemuž se dostaneme. Dále nechybí generátor, aby spalovací motor mohl dobíjet za jízdy baterku s nezvykle vysokou kapacitou 1,83 kWh. A těch zvláštností je více, pracuje totiž třeba s napětím 350 V. Tím se blíží některým elektromobilům.

Jak zrovna hybrid pracuje, můžete během jízdy sledovat na sedmipalcovém displeji před řidičem, a je to podívaná tuze zajímavá. MG3 totiž dokáže jezdit jako elektromobil, sériový hybrid i paralelní hybrid. Co zrovna roztáčí kola, si volí auto samo, řidič to "natvrdo" nemůže ovlivnit.

Rozjezdy v naprosté většině případů obstarává jen elektromotor, předpokladem je dostatek energie v baterce. Od nulových otáček je tak auto příjemně svižné, byť zrychlení třeba z 0 na 50 km/h MG přímo neuvádí. Při citlivé práci s plynovým pedálem můžete na elektřinu zrychlovat klidně až k 80 či 90 km/h. Běžnější ale bylo, že se kolem 70 km/h připojil k elektrickému motoru i spalovací.

V tu chvíli pracovalo auto jako sériový hybrid, to znamená, že spalovací motor vyrábí energii pro baterku a přední kola stále pohání primárně elektromotor. Až při rychlostech kolem 100 km/h a výše, tedy především na dálnici, pak auto přepne do režimu paralelního hybridu. Přední kola tedy roztáčí elektrický i spalovací motor zároveň. Mezitím stále spalovací motor vyrábí energii pro akumulátor.

Spolupráce obou motorů je přesně to okno, kdy dokáže MG naplno využít síly téměř dvou set koní a poskytnout řidiči dostatek síly, kterou využijete asi primárně k pružnému zrychlení třeba při předjíždění. To je příjemný benefit.

Že se připojil spalovací motor, dá auto najevo lehkým "nakopnutím", jinak je ale patnáctistovka pracující v Atkinsonově cyklu tichá. Na dálnici točí většinou maximálně do tří tisíc otáček, na rozdíl od mnoha jiných hybridů ale o benzinovém motoru většinu času prakticky nevíte.

Jen výjimečně nechá třístupňová planetová převodovka, která supluje čtvrtý až šestý rychlostní stupeň, díky elektromotoru nižší spalovací motor nepotřebuje, agregát vytočit do oblasti kolem čtyř tisíc otáček. Pak o jeho přítomnosti víte i akusticky.

Kromě dynamiky láká MG především na nízkou spotřebu, v kombinaci 4,4 l/100 km. A vskutku ve městě nebo na příměstských trasách, kde dokáže auto spoustu času jezdit jen na nastřádanou elektrickou energii či jako sériový hybrid, a také dobře rekuperovat, se na tuto hodnotu bez problémů dostanete. Čistě ve městě bude spotřeba klidně i nižší.

Při zapojení dálnice samozřejmě naroste, kombinace město, mimo město a dálnice ale stejně auto zvládá při hodnotách jen mírně přesahující pětilitrovou hranici. Za týden testování, kdy z 516 kilometrů jich auto asi třetinu ujelo po dálnici, ukazoval palubní počítač průměr 5,2 l/100 km.

Nevýhodou zmíněné rekuperace, je fakt, že po každém nastartování se sama přepne do prostředního ze tří nabízených režimů. Navzdory deklarované dynamice je pak MG3 spíše pohodář než vyložený trhač asfaltu. Podvozek je naladěný komfortně, tomu napomáhají i pneumatiky s vysokým profilem a koly s průměrem 16 palců. Auto nerozhodí ani série nerovností. Řízení je ale velmi přesné, to u čínských aut obecně nebylo vždy pravidlem.

Ono prvků, kterými se 4,1 metru dlouhý hatchback vymyká předsudkům o čínských autech, je více. Třeba interiér by bez problémů zapadl do kteréhokoliv evropského nebo japonského supermini. Až na drobnosti je dobře zpracovaný, byť některé plasty by mohly být kvalitnější, má několik zajímavých nápadů - nadšení jsme byli třeba z "joysticků" na volantu - a vzdor předsudkům zcela pozbývá zápachu plastů a lepidel.

Multimediální systém komunikuje v češtině, to u MG nebývalo hlavně z počátku prodejů vždy pravidlem. Škoda, že rozhraní Apple CarPlay i Android Auto je možné připojit pouze pomocí kabelu. Systém jako takový má dobrou grafiku i slušnou odezvu, v testované nejvyšší výbavě potěší třeba panoramatický kamerový systém.

Také ale jen přes displej nastavíte teplotu či intenzitu větráku jednozónové automatické klimatizace. Tlačítko slouží jen jako zkratka do příslušného menu. Navíc funguje, jen když se ze zrcadlení chytrého telefonu vrátíte zpátky do základní nabídky. Jinak se do nastavení klimatizace nedostanete.

S rozvorem 2570 mm jde v rámci třídy o nadprůměrně velké auto, což dokazuje MG3 i vzadu prostorem před koleny. Dostatek je ho též v ramenou, pro hlavu je ale místa trochu méně. Pokud však běžně nevozíte tři basketbalisty, dozadu se bez problémů vejdete.

Kde ale body čínský hatchback ztrácí, to je zavazadlový prostor. Objem 293 litrů je sice mezi hybridy standardem, Yaris je na tom hůře, Clio o pár litrů lépe, zamrzí ale vyšší nakládací hrana. A především, když sklopíte zadní opěradla - jde i v nejvyšší výbavě o nedělenou lavici -, vznikne nepraktický schod a celý otvor ještě zužují výrazné výztuhy.

Jakmile ale dojde na počítání financí, má MG3 opět velmi pádné argumenty. Třeba základní cena 489 900 korun je na první pohled vysoká, nicméně konkurenční hybridy vesměs s nižším výkonem stojí vždy přes půl milionu korun. Navíc čínský hatchback má už v základu navigaci, adaptivní tempomat, zadní parkovací kameru a senzory či automatickou klimatizaci. A též sedmiletou záruku na 150 tisíc kilometrů.

MG3 Hybrid+ Motor: Zážehový čtyřválec 1,5 litru + elektromotor

Výkon: 75 kW / 101 k (spalovací motor) + 100 kW / 134 k (elektromotor)

Kombinovaný výkon: 143 kW / 195 k

Točivý moment: 128 + 250 Nm

Nejvyšší rychlost: 170 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,0 s

Průměrná spotřeba: 4,4 l/100 km

Rozměry (d / š / v): 4113 / 1797 / 1502 mm

Rozvor náprav: 2570 mm

Objem zavazadlového prostoru: 293 / 983 l

Cena základní výbavy od: 489 900 Kč

Cena testované výbavy od: 569 900 Kč

Testovaná vrcholná výbava Exclusive, zahrnující také panoramatický kamerový systém, sledování mrtvých úhlů, bezklíčové odemykání a startování, vyhřívaná přední sedadla a volant nebo diodová přední světla (která svítí skutečně velice dobře), pak vychází na 569 900 korun. Na příplatky zapomeňte, výjimkou je metalíza, včetně modré na fotkách, za 15 tisíc.

Stejně jako MG nepochybujeme, že zájem českých zákazníků odšpuntuje až příchod klasického benzinového motoru před koncem roku. Ten by měl být levnější než Škoda Fabia, ta momentálně startuje na 364 900 korunách. Úspěch malého hatchbacku přitom české MG potřebuje, chce-li dosáhnout deklarovaného prodejního cíle pěti tisíc aut za rok.

