Za jedno Sorento čtyři Picanta. Největší a nejmenší Kia mají ale něco společné

Těžko budete hledat na českém trhu větší protiklady. Na jedné straně typické městské auto, které zaparkuje prakticky všude a přeplněná centra měst jsou jeho přirozeným prostředím, na straně druhé SUV, s nímž se v plném komfortu vydáte na tisícikilometrovou cestu, ale ve městě s ním moc manévrovat nechcete. Kia nabízí oba tyto automobily, na jedné straně Picanto a na druhé Sorento.

Není snadné si to představit, ale rozvor Sorenta tvoří prakticky tři čtvrtiny celkové délky Picanta. Zatímco modré pětidveřové mini měří na délku 3605 mm, šedé rodinné SUV má mezi nápravami 2815 mm. To je o dobrých 40 cm víc než u Picanta, které je zároveň i celkově o 120 cm kratší. Fotky tedy rozhodně neklamou, naopak možná ani neříkají doslovný příběh o tom, o jakého Davida s Goliášem vlastně jde.

Přitom designově jsou si obě auta po nedávné modernizaci podobná více než kdy dříve. Vertikální hlavní světla mají v obou případech lištu denního svícení protaženou hluboko do čelní masky. Byl to zjevně záměr designérů Kii, který pomohl především Picantu. To se tváří mnohem robustněji než doposud, ani k tomu nepotřebuje pseudoterénní verzi X-Line. Stejný tvar světel je i vzadu. V obou případech to vozy opticky rozšiřuje, Picantu opět pomáhá i lišta oba světlomety propojující.

Pod kapotu Sorenta by se klidně vešly dva motory Picanta, které přijelo do testu vybavené základním litrovým tříválcem bez přeplňování s výkonem 46 kW, doplněném o pětistupňovou manuální převodovku. A hned úvodem se hodí vyseknout mu poklonu, protože jde o motor mimořádně pružný, který ani na dálnici není brzdou provozu. Na pětku zvládne i kdejaké stoupání a spotřeba se drží pod šesti litry.

A i když je Picanto stavěné pro město, kde jezdí kolem pěti litrů, přesto s ním rychlá jízda není stresující. Nejen proto, že hezky drží stopu, ale i pro dobře odhlučněnou kabinu, ve které se dá při vysokých rychlostech poslouchat hudba a normálně konverzovat.

Je však zřejmé, že králem dálnic je neomylně Sorento, které do testu přijelo s přeplňovanou hybridní šestnáctistovkou o výkonu 158 kW v kombinaci se šestistupňovým automatem a pohonem všech kol. Obě poháněné nápravy najdou uplatnění zejména na silnicích dnešních dní, kdy se náledí vytvoří rychleji než bezedný kufr Sorenta spolkne další tašku s vánočními dárky.

Hybrid je ve velkém SUV nastavený velmi citlivě, díky relativně velkému akumulátoru s kapacitou 1 kWh a solidní rekuperaci (tu lze nastavit ve třech režimech) pak dokáže městskou džunglí projíždět často jen na nashromážděnou elektřinu. Zvláště třeba při pohybu stabilní rychlostí v tunelu. Dlouhodobě tak není problém dostat se na hodnoty mezi šesti až sedmi litry blíže k nižšímu číslu.

Navíc je auto příjemně tiché, což ale platí i většinu času, kdy je permanenci přeplňovaná šestnáctistovka. Ta samotná má 117 kW a jen někdy ji nechá automat vytočit nad hranici 2,5 tisíce otáček, kde se zvukově projevuje trochu hruběji.

Spotřeba mimo město je hodně odvislá od toho, jak těžkou nohu máte. Pokud hodně, a navíc nepřeje počasí, atakují hodnoty na dálnici klidně deset litrů. Pokud ale jezdíte s rozumem, navíc často necháte na táhlých úsecích nebo při sjezdech z kopce pracovat jen elektromotor, rázem se dostanete i pod osm litrů. Pravidelněji se ale budete na dálnici pohybovat mezi osmi a devíti litry. Okresky budou pod osmilitrovou hranicí.

Po 1250 ujetých kilometrech se spotřeba při testování zastavila podle palubního počítače na 8,3 l/100 km, což je sice relativně daleko od papírových hodnot, ale často bylo Sorento v permanenci právě na dálnici. Tam také naplno vynikl velmi komfortně naladěný podvozek, který se hodí k celkovému charakteru auta, a zásadněji mu nevadí ani 19palcová kola.

Ačkoliv totiž Sorento rozhodně není přehnaně houpavé, na jakékoliv sportovnější ježdění nebo snad zábavu se příliš nehodí. V tomto kontextu možná zaskočí poměrně ostrý nástup brzd. Klasikou v autech Hyundai a Kia je složitější vypnutí upozornění na překročení rychlosti, naopak vítanou novinkou se při modernizaci stalo bezdrátové připojení Android Auto nebo Apple CarPlay.

Jak malá, tak velká Kia potěší staromilce klasickým otočným ovladačem pro nastavení teploty topení či klimatizace a pro korejská auta už také typicky dobře čitelným digitálním přístrojovým štítem. Jakkoliv nadále oproti konkurenci nenabízí tolik různých režimů zobrazení. Oba vozy se pak mohou pochlubit i kvalitním zpracováním nebo - vždy relativně ke konkurenci - dobrými použitými materiály.

V úvodu zmiňovaná velikost se pak logicky nejvíce projevuje na vnitřním prostoru. Sorento nabízí vzadu tolik místa, že si drobnější postavy zvládnou dát nohu přes nohu. Kufr pak má v základu 697 litrů, to je 2,7krát více než Picanto. Jde ale jen o demonstraci rozdílné velikosti, protože jinak je 255 litrů městského vozu skvělá hodnota.

Velmi praktická je pak v kategorii malých aut jen vzácně viděná dvojitá podlaha kufru, která staví plochu zavazadelníku do jedné roviny se sklopenými zadními sedadly. Vstupní práh sice i tak zůstává o něco výš, přesto si Picanto zaslouží pochvalu za variabilitu. Do podlahy kufru se navíc vejde i dojezdová rezerva.

Za 25 tisíc korun nabízí Sorento možnost dokoupit si třetí řadu sedadel s vlastními výdechy ventilace. Je to jeden z mála příplatků, které jsou k dispozici. Kia již tradičně pracuje s pevně danými výbavovými stupni a dokupovat jde především laky karoserie nebo různá provedení interiéru. To platí víceméně i o Picantu.

Když vůbec dojde k počítání peněz, ještě jednou se projeví rozdílnost obou aut. Nejlevnější hybridní Sorento totiž stojí 1 199 980 korun, za tuto sumu byste měli skoro čtyři základní Picanta bez klimatizace - to přijde na 319 980 korun.

Testovaná verze Comfort pak stojí bez příplatků od 354 980 korun a nabízí vlastně všechno, co byste od podobného auta čekali. Manuální klimatizaci, osmipalcový displej s navigací, zadní parkovací kameru, tempomat, elektrická okna, volant potažený umělou kůží a také zmiňované dvojité dno v zavazadlovém prostoru.

Kia Picanto vs. Kia Sorento Kia Picanto 1.0 DPI Comfort Motor: Atmosférický zážehový tříválec, 998 cm3

Převodovka: Pětistupňová manuální

Výkon: 46 kW / 63 k

Točivý moment: 93 Nm

Nejvyšší rychlost: 145 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 15,6 s

Průměrná spotřeba: 5,1 - 5,5 l/100 km

Rozměry (d / š / v): 3605 / 1595 / 1485 mm

Rozvor náprav: 2400 mm

Objem zavazadlového prostoru: 255 / 1010 l

Cena od: 354 980 Kč Kia Sorento 1.6 T-GDI 4×4 HEV Top Motor: Přeplňovaný zážehový čtyřválec + elektromotor, 1598 cm3

Převodovka: Automatická šestistupňová

Výkon: 158 kW / 215 k

Točivý moment: 367 Nm

Nejvyšší rychlost: 183 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,7 s

Průměrná spotřeba: 6,6 - 7,2 l/100 km

Rozměry (d / š / v): 4815 / 1900 / 1700 mm

Rozvor náprav: 2815 mm

Objem zavazadlového prostoru: 697 / 2085 l

Cena od: 1 489 980 Kč

Sorento na fotkách je v nejvyšší výbavě Top, která bez příplatků stojí 1 489 980 korun. Ta pro změnu zahrnuje vše, co má mít dobře vybavené SUV. S manévrováním pomáhá 360stupňová kamera, nad bezpečností bdí sledování mrtvých úhlů, z úzkých prostorů umí auto vyjet jen pomocí klíčku a parkovacího asistenta. Nechybí přední, zadní i boční parkovací senzory, sedadla vpředu mají vyhřívání i ventilaci (vzadu alespoň vyhřívání), k poslechu hraje skvělé audio Bose, klimatizace má dvě zóny, telefon se dobíjí bezdrátově… Seznam by mohl ještě dlouho pokračovat.

Ačkoliv to možná zní lákavě, vše se nakonec může jevit poněkud relativně. A to v okamžiku, když si člověk spočítá, že za jedno takové Sorento může mít čtyři slušně vybavená Picanta.