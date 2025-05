"My ale nechceme narušit český jaderný program." EDF odmítá výrok šéfa ČEZ

Francouzská společnost EDF, která neuspěla v tendru na stavbu dvou nových jaderných bloků v elektrárně Dukovany a z jejíž iniciativy zablokoval minulý týden Krajský soud v Brně podpis finálních dohod s korejskou společnosti KHNP, uvedla, že nikdy nejednala s úmyslem narušit český jaderný program. Společnost to uvedla ve svém prohlášení.

Česko o odložení podpisu smlouvy žádá v dopise i místopředseda Evropské komise (EK), Francouz Stéphane Séjourné. Podle pondělního vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) není ale dopis oficiálním stanoviskem EK.

Unijní exekutiva podle mluvčího komise Thomase Regniera nyní prověřuje, zda korejské společnosti KHNP, která tendr vyhrála, nebyly poskytnuty zahraniční subvence, jež mohou narušit vnitřní trh Evropské unie.

"EDF se s podporou francouzské vlády rovněž účastní probíhajícího řízení před Evropskou komisí podle nařízení o zahraničních subvencích, které se v posledních týdnech zintenzivnilo. EDF znovu ujišťuje, že nikdy nejednala s úmyslem narušit český jaderný program. EDF řádně uplatňuje své zákonné právo vyjádřit své oprávněné obavy ohledně zákonnosti nabídky konkurenta v rámci právních předpisů EU," uvedla firma.

Šéf energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš v pondělí uvedl, že Séjourného dopis je z 2. května. Vlček řekl, že na něj odpoví téhož dne. "Ale jsem přesvědčen, že to, co je v dopise, by měla ČR odmítnout," uvedl Beneš. Celá věc je podle něj pochybná. "Je těžké věřit, že probíhá šetření, když se vás nikdo na nic nezeptá. Francouzi udělají všechno, aby taková elektrárna nevznikla. Nejde jim o to vyhrát, ale o to, aby tady elektrárna nevznikla, a to je dramatická zpráva pro ČR," uvedl.

Společnost EDF v reakci napsala, že si je "vědoma významu úspěchu českého jaderného projektu a podporuje jeho realizaci s minimálně 60procentním podílem místního průmyslu, v plné transparentnosti a v souladu s českými a evropskými právními předpisy". Zopakovala, že je připravena podle potřeby jednat s ČEZ a českými orgány.