K jaké bouračce volat policii? Pravidla se změnila, expert radí jak postupovat

Od prvního dubna může u drobných nehod bez zranění a porušení pravidel silničního provozu policie vystavit záznam pro pojišťovnu i bez toho, aby k nehodě musela vyjíždět hlídka. Typicky se jedná o střet auta se zvěří nebo poškození skla či laku kamenem, který odlétl od kola jiného auta. Rozhovor o těchto novinkách v ohlašování nehod poskytl pro Aktuálně.cz dopravní expert Roman Budský.

Nový způsob oznamování tohoto typu kolizí, jenž přináší novela silničního zákona, by měl umožnit efektivnější využívání sil a prostředků policie při šetření nehod. Postup je možné použít, pokud se při nehodě nikdo nezranil, řidiči neporušili pravidla silničního provozu, škoda nepřesahuje stanovený limit a není na majetku někoho dalšího. Vozidla po nehodě také nesmějí ohrožovat plynulost provozu. Řidiči ale musí volat přímo z místa nehody, dodatečně totiž policie záznam o nehodě vystavit nemůže.

Zákonná povinnost oznámit nehodu tedy zůstává, řidiči by měli policii hlásit i střety se zvěří, zejména pokud sražené zvíře zůstalo na místě nehody. Policisté poté informují místní myslivecké sdružení, případně pomohou s přivoláním asistenční služby.

"Záznam o oznámení události vystavíme na žádost oznamovatele, a to pro účely uplatnění pojistného plnění," potvrdila policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Změna zákona podle ní není na úkor bezpečnosti, ale šetří řidičům čas a policii umožní lépe využívat své síly a prostředky tam, kde jsou skutečně potřeba.

Ke změnám ve volání policejních hlídek k dopravním nehodám se pro Aktuálně.cz vyjádřil dopravní expert a bývalý šéf BESIP Roman Budský.

Od prvního dubna platí změna v postupu oznamování nehod, díky níž lze místo čekání na hlídku vyřešit určité typy nehod po telefonu. Jak tuto novinku vnímáte?

Myslím, že to není změna špatným směrem. Jedná se hlavně o případy "sólových" nehod, kdy člověk srazí zvíře nebo mu na čelní okno spadne předmět z automobilu, který nejsou schopni identifikovat. To jsou drobnosti, které lze řešit na dálku a je zbytečné kvůli nim volat hlídku, která stejně na místě nic nevyřeší, ale pouze to sepíše.

Jak má řidič postupovat, pokud se do takové situace dostane?

Jakmile k události dojde, je nutné bezprostředně kontaktovat policii a neřešit celou věc až později s časovým odstupem, to totiž může vyvolat určité podezření. Policie vyplní formulář a elektronicky ho oznamovateli zašle, čímž řidič získá důkaz pro pojišťovnu a další subjekty, ke kterým má nějaké povinnosti. Samozřejmě je nutné si uvědomit, že je stále řada případů, k nimž je potřeba zavolat policii na místo, například při zranění nebo v případě, že dojde k poškození cizího majetku atd.

Vidíte ve změně nějaká úskalí?

Teoreticky se dá vždy podvádět, ale zde se jedná spíš o případy, které asi bude těžko někdo falšovat. Snad jen, že by někdo naboural a snažil se to svést na to, že došlo ke střetu se zvěří. Poté by se řešilo, zda poškození vozidla odpovídá tomu, co řidič tvrdí, ale to je spíše v režii pojišťovny, která porovná poškození vozidla s nehodovým dějem, který byl nahlášen a zaznamenán policií. Pokud tam není "četník s flintou", tak se dá vždycky podvádět.

Policie uvádí jako příklad srážku se zvířetem nebo poškození kamenem. Napadají vás nějaké další události, při kterých se to dá využít?

Například poškození vozidla v důsledku nekvalitní vozovky - vjedu do díry a rozbiju si kolo. Jedná se o situaci, u které jsme sami a nedošlo při ní k poškození majetku třetí osoby. Je třeba si to místo řádně zdokumentovat (stav silnice, auto, díru, pohled z dálky, dopravní značky). Je totiž třeba si vyjasnit, zda se jednalo o ojedinělý výtluk, který nebyl výrazně označen, pak máme šanci se domoci nějakého plnění. V případě, že by byla na úseku vyznačená nerovnost vozovky nebo tam byla celá série výtluků, měl řidič předpokládat, že silnice je ve špatném stavu a změnit podle toho styl své jízdy.

Jak v těchto situacích postupovat ve vztahu k pojišťovnám?

Pokud máme uzavřenou nějakou pojistku, tak určitě není od věci kontaktovat příslušnou pojišťovnu a zeptat se, zda bude akceptovat, pokud zvolíte tento postup. Zároveň je dobré se pojišťovny zeptat, co všechno je potřeba ve formuláři vyplnit. Je to několik málo minut a máme jistotu, že je postup správný a nebudou s ním žádné další problémy.

Mezi vybrané nehody patří i srážky se zvěří. Jaro je v tomto ohledu rizikovým obdobím. Jak se chovat na silnici, abychom těmto nehodám předcházeli?

Je potřeba to brát vážně, zejména v úsecích, kde je vyznačeno, že se tam zvěř vyskytuje, nebo v úsecích, o nichž řidiči vědí, že jsou rizikové. Je třeba snížit rychlost jízdy a nespěchat. Pokud jsme na silnici sami, není od věci najet více ke středu vozovky, abychom měli větší šanci včas zareagovat, pokud by zvíře vyběhlo z kraje. Během jízdy je taky dobré pozorně sledovat okolí vozovky. Tím uděláme maximum pro prevenci nehody.