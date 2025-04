"Může to znamenat konec autodromu." Majitel okruhu komentuje rozsudek ve sporu o hluk

Nikoliv víkendové závody, ale především komerční jízdy během týdne. Právě kvůli nim si na vysoký hluk z mosteckého autodromu stěžují lidé z okolí. Ústecký krajský soud dvěma z nich, Nadě a Jiřímu Huličkovým, dal za pravdu. Jenže řešení nebude vůbec jednoduché. "Omezení komerčních pronájmů by znamenalo zásadní ohrožení provozu autodromu," odmítá změny Josef Zajíček, majitel mosteckého závodiště.

Podnikatel Josef Zajíček přišel do severozápadních Čech v roce 2014. Vlastnicky vstoupil do Autodromu Most, jehož je nyní majitelem, a závodiště začal po éře spojené s místním podnikatelem Jiřím Kroužkem měnit. A nešlo jen o závodní víkendy a nalákání nových automobilových a motocyklových sérií do Mostu.

Provozovatelé začali okruh ve velkém nabízet k pronájmům. Autoklubům, nadšencům i firmám. Na trati je tak živo každý den od rána do večera. I to byl moment, který popudil řadu místních a na nekončící hluk si začali stěžovat.

"Komerční jízdy nám umožňují financovat nejen běžný provoz, ale také bezpečnostní vylepšení, údržbu dráhy a zejména pořádání prestižních závodů, které jsou finančně natolik náročné, že je musíme dotovat. Mostecký autodrom si musí na svůj provoz vydělat sám a k tomu slouží právě komerční pronájmy," říká Josef Zajíček, současný vlastník závodiště s testovacím polygonem, v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Protože podle některých pamětníků nebylo možné proti nedodržování hlukových limitů podat hromadnou žalobu, úlohu "reprezentantů" většiny nespokojených na sebe vzali manželé Naďa a Jiří Huličkovi (viz box níže). Už několik desetiletí bydlí jen něco málo přes dvě stě metrů od okruhu. V roce 2018 šli do boje.

"Je paradoxní, že autodrom zde funguje desítky let a během své historie nikdy nečelil takto zásadním kritikám z hlediska hluku jako nyní. Vždyť i manželé Huličkovi měli v prostorách autodromu svou dílnu a na hluk si nikdy nestěžovali, to se změnilo až v poslední době," tvrdí Zajíček.

Spor se dlouho vlekl. Až do situace, kdy loni na jaře soud nařídil mediaci. Chtěl docílit urovnání pře dohodou. Proto manželé Naďa a Jiří Huličkovi se svým právním zástupcem Václavem Láskou vyrazili do Prahy, kde se v jedné z advokátních kanceláří setkali s Josefem Zajíčkem a jeho advokátem Petrem Zachem.

"Navrhovali jsme jim, aby se čas pro komerční jízdy rozdělil napůl - jeden den jezdili, jeden den nejezdili," popisuje setkání Jiří Hulička. "On (Zajíček) nám řekl, že musí vydělat peníze, aby mohl pořádat závody. A já mu na to řekl - pane Zajíčku, když na to nemáte, autodrom je pro někoho jiného. Já taky nemám tolik peněz, tak nemám autodrom. Tak se na to vykašlete."

Vyjádření spolku Zdraví pro Most Manželé Huličkovi jako členové našeho spolku hájili nejen sebe, ale

zároveň zastupovali ve sporu s autodromem několik tisíc dalších občanů, kteří dlouhodobě nesouhlasí se situací a problémem s nadměrným hlukem z autodromu. To s ohledem na fakt, že v této věci nebylo možné podat hromadnou žalobu. Mnozí z nás jako pamětníci víme, že původním záměrem bylo nahradit městský okruh, na kterém se jezdily dva závody ročně, uzavřeným sportovním areálem k občasnému využití. Nikoliv téměř k dennímu

hlučnému provozu tak jak je dnes využíván, a to v sousedství obytných domů stojících zde dlouhé desítky let.

Co se týká "otevřené komunikace a nalezení kompromisu v zájmu zachování dobrých sousedských vztahů", uvádíme, že toto je stran autodromu pouze marketingové prohlášení. Pro nás není žádným kompromisním řešením, jako jediným nabídnutým, zkrácení provozní doby do 18 hodin. To jim ostatně již nařizuje dlouhé roky vyhláška města.

Slibovaná transparentnost a realizace protihlukových opatření jsou dosud pouhou utopií. Ani žaloby na členy spolku jistě nepřispívají k výše zmiňovanému kompromisu a dobrým sousedským vztahům. Zdroj: vyjádření spolku Zdraví pro Most, 3. 4. 2025

A co na to sám Zajíček? "Byli jsme ochotni přistoupit na řadu omezení, nicméně protistrana trvala na takových podmínkách, které by de facto znamenaly konec autodromu v jeho současné podobě, na což jsme nemohli přistoupit," reaguje majitel okruhu. Nakonec se dohodlo jen to, že v létě skončí provoz na autodromu o dvě hodiny dřív - tedy v šest večer.

"Asi byste tam bydlet nechtěl, pane Zajíčku," vybavuje si zase Naďa Huličková momenty dialogu z neúspěšné mediace. "My jsme na autodrom zvyklí. Ale vy ho (autodrom) prostě musíte umravnit, abychom měli nárok na normální život, a pak tady můžete fungovat," popisuje, jak s vlastníkem závodního okruhu mluvila.

1:39 Hluk z mosteckého autodromu se rozléhá do okolí (26. 3. 2025) | Video: Ondřej Stratilík

Právě argument, že Josef Zajíček v bývalé hnědouhelné metropoli severozápadních Čech nebydlí, a tak nemůže vědět, jak těžké je žít s hlukem, zaznívá poměrně často. Podnikatel takové názory označuje za zjednodušující.

"Most není jen místem mého podnikání, ale také mojí odpovědností. Za ta léta si troufám tvrdit, že k celému areálu a firmě mám více než osobní vztah, aniž bych zde musel bydlet. Autodrom je již dlouhá léta klíčovou součástí mosteckého regionu - generuje pracovní místa, podporuje lokální firmy a přináší finanční prostředky do města," říká v rozhovoru.

"Je nutné ptát se magistrátu." Ten ale nemluví

Byť mostecký magistrát ve věci autodromu na dotazy Aktuálně.cz neodpovídá - ani jeho úředníci, ani mluvčí Klára Vydrová -, reportér si přímo na místě ověřil, že v minulosti tu byly pokusy patovou situaci vyřešit. Jeden z nápadů zněl, že město by si průběžně pronajímalo závodní okruh. A právě v těch dnech by dráha zůstala zavřená pro automobily a motorky a mohli by se na ni dostat třeba běžci nebo cyklisté.

Existenci takového nápadu potvrzuje i sám Josef Zajíček. Nicméně podle všeho skončila idea u ledu. "Proč se tato myšlenka neuskutečnila, neumíme odpovědět. Je nutné se zeptat Magistrátu města Most. Této debatě jsme stále otevřeni," oznamuje.

Omezení komerčních jízd by - alespoň dle tvrzení Josefa Zajíčka - mohla přinést i větší finanční podpora ze strany státu. Ta zdaleka nedosahuje takových částek, jakými vláda podporuje Moto GP na Masarykově okruhu v Brně. Pro připomenutí - jihomoravské závody motocyklů mohou každý rok počítat s dotací ve výši sto milionů korun.

"Zjišťujeme, zda existuje nějaký investor, který by měl zájem k nám vstoupit a pomoci autodrom rozvinout ještě intenzivněji. Jsme otevřeni i jednáním s městem či státem, čímž bychom mohli náš autodrom posunout na evropskou úroveň," pokračuje Zajíček.

Jasněji by v kauze mosteckého autodromu mohlo být, až ústecký krajský soud rozešle písemné rozsudky oběma stranám. Tedy Huličkovým a autodromu. To se ale ještě nestalo.

"Soužití s místní komunitou je pro nás klíčové a jsme připraveni investovat i do dalších protihlukových opatření, která by hladinu hluku snížila a autodrom byl zachován jako funkční a úspěšný projekt," doplňuje Zajíček. Zatím závodiště zakázalo závody v driftování a do výfuku motorek montuje tlumivky. Žádná další opatření na autodromu vidět nejsou.

Nicméně i když ještě písemný rozsudek nikdo neviděl, Jiří a Naďa Huličkovi se už stali terči výhrůžek. Na sociálních sítích na ně útočí řada lidí a nabádá třeba ke spanilým jízdám a túrování motoru pod okny jejich domu.

Hluk z autodromu v Mostě o domu místních obyvatel (8. 2. 2024)