Hranatý off-road s DNA armádních vozidel se bez velkých změn prodával desetiletí. Navzdory věkovitosti a drze vysoké ceně se dařilo najít dost zákazníků, aby to Mercedes nenutilo stav měnit. Přesto je tu nová generace. "Géčko" vol. 2 navzdory podobným tvarům sdílí s původním jen několik nepodstatných dílů, v terénu je ale stejně nepřekonatelný jako dřív a ve všem ostatním svému předchůdci ujel.

V bývalém milovickém vojenském areálu parkuje pod střechami několik armádních strojů, jejichž výroba se datuje do různých období a končin. Druhá, ale i první světová válka, Německo, Sovětský svaz, Československo, Rakousko…

Jeden z nich, obrněný pásový transportér Saurer 4K 4FA (jehož test jsme publikovali zde), má s naším autem v barvě pouštního písku, ale teprve loňského výrobního data, společného víc, než by se dalo odhadovat. Pásák vyrobila rakouská firma Steyr Daimler Puch. Ta samá, která spolupracovala na vývoji vůbec prvního Mercedes-Benzu G (Gëlandewagen znamená terénní vůz) v 70. letech a v jejíž fabrice ve Štýrském Hradci se auto dodnes vyrábí.

Rakouský výrobce vojenské techniky pomohl Mercedesu se zakázkou na armádní speciál, ze které ale nakonec těsně před dokončením sešlo. Jenže automobilka došla k tomu, že celý projekt pustit k ledu by byla škoda, a tak v roce 1979 spustila výrobu, speciálně upravená auta si dokonce objednali i v armádách několika států, včetně americké.

V roce 1990 Mercedes udělal z třídy G luxusní zboží, které se prodávalo do roku 2018. Klientela sice nebyla velká, ale velmi lukrativní, hranatý off-road nepřipouštěl kompromisy v terénu, silné benzinové motory (i ultimativní AMG verze) přehlížely otázku spotřeby, luxusní interiér (na tehdejší dobu) pak ospravedlňoval sebejistotu, s jakou Mercedes nastavoval cenovou politiku, navzdory trochu humpoláckým jízdním vlastnostem na silnici.

Nové "géčko" přišlo na trh v roce 2018 a velmi citlivě navazuje na předchůdce. Mohli byste se nechat zmást, že se zvenku příliš uprav nedočkalo, ve skutečnosti jsou identické jen drobnosti. Stále jde o v terénu schopný stroj se třemi uzávěrkami diferenciálu. Se světlostí podvozku 270 mm, brodivostí 700 mm a schopností vyjet 100% náklon (tedy 45stupňový kopec) se řadí mezi nejtalentovanější off-roady.

Plastové kliky s knoflíkem pro otevření vyžadují sílu k manipulaci, bouchnout při zavírání je potřeba dost silně. Vnější panty dveří jsou reminiscencí na armádní stroje. A centrální zamykání je hlasitější, než by muselo. Uvnitř je to ale zcela jiný příběh. Interiér je naprosto špičkový, i proto, že vychází z luxusní třídy S.

Obří digitální přístrojový štít je za příplatek, ale promítají se veškeré myslitelné i nemyslitelné funkce. Za volantem se sedí královsky, sedadla nemají jedinou vadu. Veškeré funkce (až na některé drobnosti v navigaci) se ovládají bez jediné chyby a materiály snesou přísná měřítka. Řidič má přes dlouhou kapotu perfektní výhled rámovaný blinkry posazenými na rozích ostře řezané karoserie. Vzhledem k uchycení rezervního kola na víku pátých dveří přijdou vhod parkovací kamery, jinak by se těžko odhadovalo, co se za autem děje.

V kabině panuje ticho, které narušuje ve vyšších dálničních rychlostech aerodynamický hluk od zrcátek a mohutné masky chladiče. Hranaté géčko malované podle pravítka a trojúhelníku se s větrem přece jen pere. Komfort na palubě je ale jedinečný.

Zpočátku géčku chyběl v nabídce diesel, nyní se naftový V6 prodává ve dvou výkonových verzích, pozici základní verze zaujímá G 350 d s výkonem 210 kW. Kdo si pomýšlí na koupi tohoto auta, finance pravděpodobně neřeší a nejslabší naftový motor by se mu mohl zdát trochu plebejský, ale pokud odolá pokušení pořídit si benzinový osmiválec, není důvod diesel přehlížet.

Je výkonný zcela dostatečně, přiměřeně kultivovaný a spolupráce s devítistupňovým automatem naprosto bezproblémová. A spotřeba je s ohledem na typ auta a další motory v nabídce velmi rozumná, v průměru jezdí za 10 až 11 litrů nafty na 100 km.

Je fascinující, jakým způsobem se konstruktérům podařilo vylepšit schopnosti auta na silnici, v kultivovanosti a poddajnosti si nezadá s prémiovými sedany. Komfortu pomáhají i adaptivní tlumiče, ale velký vliv na to má zřejmě nová přední náprava. Přitom v terénu je nezastavitelný. I proto by se o něm dalo mluvit jako o synonymu ideálního auta, které zvládne opravdu všechno. Komfortně odvézt rodinu, projet i ten nejnáročnější terén a nad to vše zahrnout posádku luxusem. Jen nad ekologičností, v dnešní době daleko skloňovanější, krčí rameny.

Mercedes-Benz G 350 d Motor: V6, 2925 cm3, turbodiesel

Výkon: 210 kW (286 koní)

Toč. moment: 600 Nm při 1200 - 3200 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 199 km/h

0-100 km/h: 7,4 s

Spotřeba: 9,6 l/100 km

Převodovka: 9st. automatická

Cena od: 2 716 450 Kč

S ohledem na výše popsanou charakteristiku je Mercedes-Benz G v mnohém naprosto originální a především těžko srovnatelný s konkurencí. Drahých SUV by se našlo více, ale žádné by si s terénem neporadilo tak jako géčko.

Podobné mu je snad jedině Suzuki Jimny, ať už tou hranatou karoserií, tak výjimečnými terénními schopnostmi, další alternativou by mohl být Jeep Wrangler. Avšak v hodnocení luxusu jde v případě obou o odlišnou kategorii. Vždyť základní třída G nevyjde levněji než 2,7 milionu, vrcholné G 63 AMG vyjde na 4 150 000 Kč a testovaný kus stál 3,2 milionu…

Pro třídu G by tedy nejbližším konkurentem mohl být Land Rover Defender, který se koncem 2019 začal vyrábět ve slovenské Nitře. Jestli zůstane třída G osamoceným králem mezi luxusními teréňáky, anebo se bude muset o korunu a zákazníky poprat, se tedy ukáže zanedlouho.