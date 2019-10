Odmocnina z Mercedesu G. Nové Suzuki Jimny dorazilo do Česka a míří z lesa do města

Pokud jde o malé off-roady, Suzuki patří mezi největší experty. Malá a obratná terénní auta tato japonská automobilka vyrábí desítky let. Třeba Jimny je na trhu už přes padesát roků a nezdá se, že by mu zvonil umíráček.

Letos se začala prodávat nová, v pořadí čtvrtá generace, která vystřídala třetí, jež byla na trhu dvacet let. Jimny sází stále na tradiční hodnoty, které jsou pro malá terénní auta zásadní. Má žebřinový rám, tuhé nápravy, připojitelný pohon všech kol s redukční převodovkou a vynikající nájezdové úhly.

A navíc vypadá tak, jak vypadá. Jeho tvary jsou tak retro, až je to cool. A tak se výrobce rozhodl nic zásadního neměnit a naopak tak trochu "neotesaný" vzhled auta ještě zvýraznil. Jimny vypadá jako krabička na kolech, příď i záď má useknutou jak mačetou, sloupky jsou téměř v pravém úhlu ke kapotě. A k tomu ta kulatá světla.

Zkrátka když někoho napadne příměr ke zmenšenému Mercedesu-Benz třídy G, nebude daleko od pravdy. Jimny je ale výrazně menší. Má rozvor 2250 mm, a tak se drží titulu nejmenšího terénního auta na trhu. Vejdou se do něj jen čtyři osoby a za nimi zůstane kufr jen o objemu 85 litrů.

Rozměry jsou jen nepatrně upravené, nová generace Jimnyho se lehce zkrátila (o 45 mm) a naopak jemně rozšířila a nyní má i trochu lepší nájezdové úhly, jen ten přejezdový je naopak o chlup horší. Ale světlost podvozku je o 10 mm vyšší (nově 210 mm).

Jimny dostal zcela nový motor, který si Suzuki vyvinulo. Jde o benzinovou patnáctistovku, jiný agregát ani není k dispozici, a nahrazuje dřívější třináctistovku. Atmosférický čtyřválec dodává výkon 75 kW a 130 Nm a rozjede Jimnyho na rychlost 145 km/h. Vedle pětistupňového manuálu je k dispozici verze s čtyřstupňovým automatem. Zatímco s manuálem má Jimny spalovat 6,8 l benzinu na 100 km, s automatem tabulky hovoří o 0,7 litru vyšší hodnotě.

Vedle toho, že jednoduché hranaté tvary ho odlišují od konfekční konkurence, mají i funkční přednost. Z Jimnyho je skvělý výhled vpřed a do stran, a tak se dobře odhaduje, kde karoserie končí. V terénu je to velké plus.

Zároveň zůstalo zachováno to, proč si tyto malé off-roady lidé kupují. Je maximálně jednoduchý a funkční. Pořád je na interiéru vidět, že jde o auto, které má snést tvrdší zacházení. A tak má jednoduchou kabinu, tvrdé plasty a maximálně funkční design.

Jimny je tradičně autem, které si kupují lesníci, myslivci a lidé žijící na horách nebo na venkově. I proto má v nabídce příslušenství takové pomůcky, jako je svítilna, kterou je možné přichytit pomocí magnetu na auto, anebo speciální podložka pod zastřelenou zvěř, která se položí přes složená zadní opěradla, až pyšný myslivec pojede domů s poraženým kancem.

Z terénních kvalit auta nezmizelo ani procento. Krátce jsme ho vyzkoušeli na improvizované off-roadové trati nedaleko Kostelce nad Černými lesy. Jimny projede naprosto všechno, zvládá náročná stoupání i do ostrých zatáček, hluboké výmoly i kamenité srázy, které prověří extrémní křižitelnost náprav.

Nový Jimny dostal navíc příčníky, které zlepšily tuhost v terénu, a náprava je údajně o 30 % tužší v ohybu. Díky redukční převodovce se výkon v terénu také dobře dávkuje, Jimny dostalo nově elektronický systém kontroly trakce, který má suplovat uzávěrky diferenciálů. Alespoň na trati u Kostelce auto fungovalo bez jediného zaváhání. Ne náhodou se o Jimnym často říká, že je jako motorizovaný kamzík.

I proto je poměrně úsměvné, že se po Jimnym začínají otáčet i lidé, kteří chtějí městské SUV. Řízení je totiž jako ze staré školy, auto se na silnici dost naklání a nelze ani očekávat, že by si Jimny osvojilo plavný jízdní komfort bližší SUV. Zároveň je ale přece jen o kus blíž modernějším autům, má třeba systém nouzového brzdění, varuje před opuštěním jízdního pruhu a čte dopravní značky.

Ceník Jimnyho je jednoduchý, základ zvaný Premium startuje na ceně 422 900 Kč a dostáváte vůz s manuální klimatizací, rádiem, tempomatem a elektricky ovládanými okny. Model Elegance za 468 900 Kč přidává kožený volant, LED světlomety, litá kola a vyhřívání zpětných zrcátek. Automat vyjde na 28 tisíc korun.