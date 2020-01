Živoucí dědictví velkého Ferdinanda Piëcha. Test osmiválcového Volkswagenu Touareg

Foto: Martin Přibyl

Vloni zesnulý Ferdinand Piëch byl jedním z velikánů automobilového průmyslu druhé poloviny dvacátého století. Ukázkou jeho ambicí byla značka Volkswagen. Z výrobce lidového brouka měla být automobilka, která zákazníkům dodá vše: od malého auta po luxusní limuzínu. Většina velikášských Piëchových projektů již není. Až na jednu výjimku, VW Touareg stále žije a stále ho můžete pořídit s osmiválcem.

Pod Piëchovým vedením tak třeba ve Volkswagenu vznikl luxusní sedan Phaeton, přímý konkurent Mercedesu třídy S. Automobilka nabízela Passat s osmiválcem, Golf měl šestiválec. Všechny tyto vozy ale zahubil nezájem zákazníků, emisní normy nebo tlak na nízkou spotřebu a s ní spojené emise oxidu uhličitého.

Na trhu tak zůstal jeden jediný z projektů, které měly VW posunout do jiné společnosti, luxusní SUV Touareg, které se poprvé objevilo v roce 2002. Od předloňska se prodává ve třetí generaci a za celou jeho historii se mu pod kapotou objevila celá řada motorů, které byly vše, jen ne vhodné do "lidového vozu".

První generace mohla mít kromě osmiválcového i desetiválcový diesel, v nabídce byl i benzinový W12. V té druhé byly zážehové i vznětové osmiválce a v současné třetí?

Inu, tlak na snižování emisí by mohl znamenat to, že si vystačí s šestiválci. Ale ne, naftový, osmiválcový Touareg žije. Byť je podle šéfa marketingu VW Jürgena Stackmanna asi tím posledním. Vloni v březnu to řekl anglickému Autocaru.

Stackmann by si prý přál, aby se z posledního osmiválce stala stejná sběratelská záležitost jako z desetiválcové první generace. Tu novinka v řadě ohledů překonává, výkon dvojitě přeplňovaného motoru je 310 kW, zatímco V10 měl v nejsilnější verzi 257, a točivý moment je 900 Nm, o padesát více než u top varianty desetiválce.

A jen samotná čísla nejsou důležitá, podstatné je i to, kdy jich motor dosahuje. Plných 900 Nm je dostupných od pouhých 1250 otáček za minutu. A to se tento čtyřlitr musí obejít bez pomocného elektrického kompresoru, který mají příbuzná Audi SQ7 a SQ8 a který zlepšuje odezvu na plyn v nízkých otáčkách. Spoléhá jen na sekvenční přeplňování dvojicí turbodmychadel.

Kvůli tomu je v případě Touaregu maximální točivý moment dostupný o zanedbatelných 50 otáček výše a motor se liší i o 10 kW nižším výkonem. S ohledem na zrychlení z nuly na sto za 4,9 vteřiny a možnost zapřáhnout 3,5tunový přívěs, to ale není příliš podstatné.

Můžete se pochopitelně ptát, jestli někdo potřebuje podobně velké SUV s točivým momentem, který by mu mohl závidět supersport, a zrychlením z nuly na sto, jež se vyrovná řadě sportovních aut. Jestli by mu nestačil šestiválec. Inu, jakmile se svezete s osmiválcem, pochopíte.

Oné sebevědomé síly a výkonové rezervy se u menších motorů nedočkáte. Osmiválec jako by s 2,3t autem neměl sebemenší práci, je přesvědčivější v nízkých i vysokých otáčkách. Po sešlápnutí plynu nemusí hladce řadící osmistupňový automat hekticky měnit převody, prostě se jen vezete na vlně točivého momentu.

Překvapivě příjemně se to projevuje na spotřebě, která na dálnici vinou vysokého aerodynamického odporu neroste tak jako u menších motorů. Naše průměrná spotřeba byla 10,4 litru, na delších trasách se budete pohybovat bezpečně pod deseti litry.

Přitom se nebudete loudat. Touareg je jedním z aut, která umožňují vysoké cestovní tempo po dálnici i okreskách. Oproti příbuzným SUV od Audi sází ale přece jen více na komfort. Touaregův příplatkový vzduchový podvozek Professional za 110 600 Kč sice pomocí aktivních stabilizátorů potlačuje náklony a natáčí zadní kola, aby zvýšil obratnost v utažených serpentinách, celkově je ale auto měkčí a méně agilní než konkurence od Audi nebo BMW.

Popravdě: konejšivé nastavení vzduchového odpružení k velkému SUV sedí více než snaha o sportovní pojetí. A to samé platí o možnosti připlatit si 16 700 korun za offroadový balíček s plechovými ochranami podvozku, fólií na laku a speciálními jízdními režimy, které se přepínají kolečky za řadicí pákou. Kromě vyššího komfortu je tak Touareg i schopnějším autem v terénu.

Touareg má pochopitelně ještě jednu výhodu, je přinejmenším o několik desítek tisíc levnější než podobně silné naftové verze Audi SQ7 a BMW X5 M50d. Až na absenci sedmimístného provedení a možná zbytečně komplikované ovládání pomocí obřího dotykového displeje se jim ale prakticky ve všem dokáže vyrovnat.

VW Touareg 4.0 V8 TDI R-Line Motor: naftový 8válec, 3956 cm3

Výkon: 310 kW

Točivý moment: 900 Nm při 1250 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 4,9 s

Kombinovaná spotřeba: 7,4 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 810 l

Cena: od 2 406 900 Kč

Touareg může mít dokonce elektromotorky, které za posádkou jemně dovřou dveře. Něco podobného jsme znali třeba z BMW řady 7 nebo Mercedesu třídy S. V osmiválcovém Touaregu tak nadále zůstává něco z Piëchova velikášství, snaha vyrovnat se s VW automobilové šlechtě, a dělá to z něj velice přitažlivou nabídku. Navíc se sběratelským potenciálem.