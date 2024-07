Takovou Tatru v Kopřivnici ještě nevyrobili. Nový Phoenix se inspiroval i u BMW

Představení nové tatrovky je vždycky velkou událostí, inovovaný Phoenix navíc znamená nebývalý krok vpřed. Víc než kdy dříve se na jeho palubě budete cítit jako v osobním autě, ovšem stále s nepřekonatelnou tatrováckou koncepcí pod sebou. Novinku jsme si mohli vyzkoušet přímo na testovacím polygonu Tatry v Kopřivnici.

Při představení inovované Tatry Phoenix je jedním z nejpovolanějších. Radomír Smolka, který v představenstvu kopřivnické automobilky zodpovídá za vývoj a výzkum, stál už za první generací vozu z roku 2011. A dohlížel i na vývoj aktuální novinky. Když tedy tvrdí, že Phoenix udělal skok vpřed o více než jednu generaci, věříte mu ještě dříve, než ze stávající do té nové přímo přesednete.

"Designéři v DAF (kabina Phoenixu je shodná s modelem DAF XDC - pozn. red.) neměli jako vzor při vývoji kabiny žádného konkurenta z řad nákladních aut, ale osobní auto značky BMW," říká Smolka. "Schválně si zkuste zavírání dveří," dodává už se smíchem. Bez jakéhokoliv přehánění udělala nákladní tatrovka obrovský skok dopředu. Kde byly dříve analogové budíky a změť tlačítek, jsou teď budíky digitální a dotyková obrazovka. Včetně rozhraní Apple CarPlay a Android Auto.

"Kdybych si připojil telefon přes kabel, můžu si mapu promítnout klidně do přístrojového štítu," říká jeden z řidičů, který novináře v novém Phoenixu vozí po kopřivnickém polygonu Tatry. Pořád jde o auta z předsérie, případně nulté série. "Výroba začne ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, zatím probíhá doprodej stávajícího provedení," vysvětluje Smolka.

Další zásadní inovaci představují digitální zrcátka dodávaná na přání. Poznáte je na první pohled snadno, kabina má na bocích dvě "tykadla", která je možná sklopit. Nutno říct, že kamery pokryjí mnohem větší prostor kolem vozu než klasická zrcátka, jejich absence navíc paradoxně trochu zlepšila výhled ven. To konec konců potvrzují i testovací řidiči tatrovky. Svorně ale dodávají, že si na řešení musí stále ještě zvykat, problémem je třeba orientace při couvání.

"Například ve městě to bude fungovat dobře, ale na staveništích bych asi preferoval klasická zrcátka," říká jeden z nich. Vůbec výhled je tak trochu alfou a omegou nové kabiny Phoenixu, která opět pochází z kooperace s nizozemskou automobilkou DAF. "Vyhovuje už také legislativě o přímém výhledu z kabiny, která teprve vstoupí v platnost" říká Radomír Smolka. Volitelně může mít auto též menší okno ve spodní části spolujezdcových dveřích nebo v zadní části budky.

Specifickou novinkou je systém Corner View, což je kamera, která sleduje mrtvý úhel na straně spolujezdce a obraz přenáší do tabletu nad digitálními zrcátky. Výhled z vozu to za jízdy skutečně výrazně zlepšuje. Detekovat chodce či předměty před vozidlem dokáže i radar umístěný v předním nárazníku. Dokonce do vzdálenosti až 150 metrů před autem.

Kabina Phoenixe pak není stoprocentní kopií nizozemských modelů DAF XDC. Má třeba větší nájezdový úhel, začíná na 30 stupních, DAF má 25 stupňů. Odolnější budou u sériových aut stupadla, do podběhů se také musí vejít v průměru výrazně větší pneumatiky. I ten radar je v konečném důsledku jiný.

Je to logické, tatrovka je určená do terénu, proto DAF se spíše silničními nákladními vozy přímo nekonkuruje. Další rozdíl je v oblasti motoru, protože DAF u řady XDC vůbec nenabízí 12,9litrový vznětový šestiválec MX-13, Tatra u Phoenixu ano. U zákazníků jde, v kombinaci s automatem, o preferovanou variantu do terénu.

Motor se nabízí ve verzi s 315, 355 nebo 390 kW. Doplňuje ho menší šestiválec MX-11 s objemem 10,8 litru a výkonem 300 a 330 kW. V obou případech jde o motory z Nizozemska, oproti minulé generaci pak prošly dalšími úpravami směrem k nižším emisím i spotřebě paliva. Minulostí je manuální řazení, Phoenix má nově jen automatizovanou ZF nebo plně automatickou převodovku Allison. A také vlastní sestupnou převodovku.

"Phoenix je rovněž připravený na elektrifikaci," dodal Radomír Smolka. Šlo by patrně o plně elektrickou verzi, takovou techniku má totiž DAF k dispozici. Zabudovat vlastní elektropohon by asi teoreticky nebylo nemožné, ale prakticky vzhledem k elektronice a dalším věcem složité. Elektrifikovaný Phoenix každopádně na pořadu dne ještě určitě nějakou dobu nebude.

Pod kabinou DAF se ukrývá i nadále klasická tatrovácká koncepce s centrální nosnou rourou a vzduchem odpruženými výkyvnými polonápravami. I podvozek mezigeneračně prošel řadou, byť méně viditelných, úprav. Je až pozoruhodné, jak dobře toto řešení žehlí i sérii nerovností. Varianty s kolovými redukcemi pak dostaly novou generaci náprav, jejíž vývoj podle Smolky zabral osm let a po půlstoletí jde skutečně poprvé o jejich novou generaci.

Základem nabídky budou i nadále verze 4×4, 6×6 a 8×8, případně 8×6. "Auta ovšem umíme skládat jako Lego, problémem nejsou devíti- nebo i desetinápravové speciály," dodává Radomír Smolka s tím, že spousta vozidel vzniká na míru konkrétnímu zákazníkovi, který může mít i natáčecí nápravy a další vychytávky. Výjimkou nejsou ani podvozky 14×12. Kromě klasické kabiny pak má auto i kabinu spací a dokonce zvýšenou spací se dvěma lůžky.

Prodeje Phoenixu Tatra uvedla nákladní Phoenix ve spolupráci s DAF poprvé v roce 2011. Tehdy ale při náběhu výroby prodala jen šest kusů. Od následujícího roku ale prodeje až na malé výkyvy v covidových letech rostou. Do konce minulého roku tak Tatra prodala 5103 Phoenixů, počítá tam i zakázku pro belgickou armádu, kterou vyvíjela spolu s nizozemskou automobilkou, která jej také dodávala pod svým logem. Jinak ale jde o "přeznačené" Phoenixy. Zákazníci až z 80 procent volí větší 12,9litrový motor, zbytek sahá po 10,8litrovém šestiválci. Asi tři čtvrtiny všech aut pak zůstávají v Evropě. "Nejdůležitějším mimoevropským trhem je Austrálie, kde ročně prodáme 70 až 100 aut," říká Radomír Smolka. Na postu vývozní jedničky tak vystřídala Rusko, odkud se kopřivnická automobilka po vojenské jeho invazi na Ukrajinu úplně stáhla.

Výrazně se také rozrostl seznam výbavy: volitelně kromě už zmíněných oken nechybí ani lednička nebo plnohodnotné třetí prostřední sedadlo. Samozřejmostí jsou i elektroničtí pomocníci třeba pro jízdu v pruhu. A protože nejen osobní, ale i nákladní auta musí od července plnit přísnější evropská nařízení v ochraně proti hackerskému útoku, je i v této oblasti Phoenix lépe zabezpečený.

Mimochodem všimněte si malého odkazu na úplně původní Phoenix. Ten se na prvních propagačních fotkách ukázal s oranžovou kabinou (4×4), vínovou kabinou (6×6) a žlutou kabinou (8×8). Úplně stejnou kombinaci má na oficiálních fotkách i novinka. Za tím stojí přímo Radomír Smolka, který si od DAF vyžádal kabiny přesně v těchto barevných verzích.