Svět se hroutí, úspornost LPG zůstává. Tato Škoda Octavia jezdí o třetinu levněji

Ceny paliv letos stouply v neobvyklém gardu. Ještě víc než benzin a nafta zdražil zemní plyn. Globální otřes přestál nejlépe propan-butan (LPG). Pro motoristy známá a osvědčená, ale v poslední době trochu přehlížená alternativa. Uplatnění najde i v moderním voze, jak ukazuje individuálně přestavěná Škoda Octavia 1.5 TSI.

V létě minulého roku jsme pohon na LPG testovali v Dacii Duster. Tankovali jsme za dvanáct korun, zatímco benzin stál kolem osmadvaceti. I při započtení vyšší spotřeby to znamenalo poloviční náklady na palivo, konkrétně stovku proti dvěma stovkám. Mimořádné kouzlo spočívalo v tovární přestavbě, která díky štědré - emisně motivované - podpoře výrobce stála legračních 10 000 Kč.

Octavia, kterou vidíte na snímcích, k nám dorazila koncem listopadu. Benzin stál 36 korun, LPG kolem patnácti, takže základní počty by mohly vycházet podobně. Je tu ale několik rozdílů. Za individuální přestavbu bychom zaplatili tržní cenu bezmála čtyřicet tisíc. A samotná Octavia Combi 1.5 TSI Ambition stojí od 690 000 Kč, za které byste si mohli pomalu koupit dva Dustery.

Úspory na palivu tedy hrají v celkových nákladech menší roli. Což je obecně důvod, proč se s montáží LPG nesetkáváte častěji ani u nových vozů, ani v novinových recenzích. Každé výrazné zdražení paliva však podobné úvahy novým vozům přiblíží. Proto je tu dnes Octavia s italským vstřikováním Lovato zabudovaným firmou Autogas Centrum ve Strakonicích.

Předvídatelným omezením pro uživatele je plynová nádrž instalovaná místo náhradního kola. Má ovšem objem 38 litrů, který by měl zajistit přiměřený dojezd. Tankuje se z boku vozu jako benzin, jen je potřeba nejdříve přišroubovat redukci. Druhá nevýhoda spočívá v nepřesném ukazateli stavu paliva. Pět diod postupně zhasíná, ale co přesně znamenají, si musíte vyzkoušet sami. Palubní počítač dojezd ani spotřebu na plyn neukazuje.

Jízda se od standardní Octavie příliš neliší. Minutu až dvě po startu se motor přepne z benzinu na plyn a při prudším zrychlení se občas zakucká, ovšem po zahřátí tyto jevy zmizí. Pohyb ve městě víc komplikuje poněkud váhavý rozjezd z místa, jenže tak se motor 1.5 TSI chová i na benzin. Víc mu sedí souvislý pohyb.

Vrozený je také druhý zdroj občasného cuknutí - přepínání motoru do dvouválcového režimu pod lehkou nohou a zpět, když přidáte. Vstřikování plynu v tu chvíli nestihne reagovat dost přesně, ale s tím se dá žít. Po dvou dnech se sami přistihnete, jak jezdíte plynuleji, abyste dali motoru čas se přizpůsobit.

Chybějící informace o spotřebě přináší kuriózní překvapení při tankování. Z nádrže ubylo méně plynu, než kolik říká palubní počítač o benzinu. Zázrak? Ale ne, motor totiž jede na plyn a na benzin současně. Ve smíšeném provozu a klidném stylu spálí 5,6 litru LPG a k tomu 1,8 litru benzinu.

Jaký má smyl jezdit na dvě paliva současně? Žádný, je to vynucená technická danost. Zasvěcení si nejspíš vzpomenou, že před deseti či patnácti lety se nad LPG povážlivě smrákalo, protože moderní a úsporně konstruované motory nevydržely provoz při vysokých teplotách, při nichž se spaluje propan-butan. Výsledkem byla mechanická poškození a neadekvátně drahé opravy.

Teď je to opačně. Malé přeplňované strojovny nároky na teplotní odolnost materiálů zase zvýšily, jenže většinou používají takzvané přímé vstřikování do válců, tedy s benzinovými vstřikovači zabudovanými přímo v rozžhavené hlavě. V zájmu jejich chlazení jimi musí stále proudit trocha benzinu, i když se do sacího potrubí dávkuje propan-butan.

Loni testovaná Dacia Duster při jízdě na plyn žádný benzin spalovat nemusela, protože používala neobvyklou kombinaci turbo + vstřikování MPI. Tu však dnes už nenabízí nikdo kromě koncernových příbuzných od Renaultu a Nissanu.

Naše Octavia má tedy náklady na palivo nižší nikoliv o polovinu, ale o třetinu. Jestli je to hodně nebo málo, musí každý posoudit sám. Hlavně podle toho, jak dlouho si auto chce nechat, poněvadž přestavba se vyplatí zhruba po 50 000 kilometrů.

Škoda Octavia Combi 1.5 TSI LPG Motor: benzinový 4válec, 1498 cm3

Výkon: 110 kW při 5000 ot./min

Točivý moment: 250 Nm při 1500 ot./min

Objem nádrže LPG: 38 l

Naměřená spotřeba: 5,6 l LPG + 1,8 l benzinu/100 km

Dojezd na nádrž LPG: 670 km

Cena vozu: od 625 900 Kč

Cena přestavby: 39 270 Kč

Výsledek se může měnit i podle cen benzinu. Lidé kolem LPG ovšem předpokládají, že propan-butan bude vždycky o polovinu levnější. I když se totiž na náš trh dostává jak z rafinerií ropy, tak z těžby drahého zemního plynu, jde v druhém případě o vedlejší produkt jeho filtrace. Tedy de facto odpad, jehož cena nestoupá.

Předchozí zkušenosti s motory Volkswagen TSI řady EA 211 - tedy počínaje Golfem z roku 2012 a Octavií o rok později - ukazují, že na plyn bez nesnází ujedou i 350 000 kilometrů. V dlouhodobém měřítku tedy přestavba. Stejně tak proti současnému dieselu Euro 6d, který se po 200 000 kilometrech může kromě dalších součástí dožadovat výměny rozkošatělé soustavy drahých katalyzátorů.