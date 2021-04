Češi chtějí auta do půl milionu. Jaké ale vybrat? Deset tipů od redakce Aktuálně.cz

Podle průzkumu poradenské společnosti EY se Češi při výběru auta rozhodují především podle ceny. A pokud při rozhodování hraje prim údaj, kolik stojí, psychologickou hranicí jsou auta do půl milionu korun. Těch ale ubývá, jak upozorňuje společnost Arval a redakce Aktuálně.cz to sledováním cen nových vozů potvrzuje. Jaké tedy vybrat? Sestavili jsme deset tipů na auta do půl milionu korun.

Foto: Dacia 1. Dacia Duster Je to pohodlné, velké auto, které zvenku působí na svou cenu až překvapivě důstojně a reprezentativně. Dacia Duster v poměru cena / užitná hodnota překonává i nedávno uvedenou novou generaci hatchbacku Sandero a nepatří jen k nejlevnějším autům na trhu, ale i k tomu nejsmysluplnějšímu, co se do půl milionu dá koupit. Už samotná verze Access za 279 900 korun nabídne spoustu plechu za málo peněz, na výběr je ale jediný 66kW motor (litrový tříválec) a výbava je spartánská: neobsahuje klimatizaci ani stavitelný volant a místo rádia má jen přípravu pro něj. Zlatým hřebem nabídky pro ty, kteří nechtějí utrácet ani za provoz auta, je verze Comfort se 74kW tříválcem na LPG za 363 900 korun. Ta již má klimatizaci, autorádio s handsfree a stavitelný volant. Připlácet se u ní také dá za věci, jako jsou navigace, vyhřívaná sedadla, parkovací senzory atd. Duster jako jeden z mála dokáže potěšit i ty, kteří chtějí pohon všech kol. Ten jinak do půl milionu nabízí jen malinká auta jako Fiat Panda, Suzuki Swift a Ignis. Nejdostupnější cestou k rodinné čtyřkolce je naftový 1,5l čtyřválec o výkonu 85 kW pod kapotou Dusteru. Za 455 900 korun ve výbavě Comfort.