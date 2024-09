Střelná zbraň, chybějící klika dveří, hadr v sondě. Jak to také chodí "na emisích"

Způsoby, jakým se na některých stanicích měření emisí (SME) šálí přístroje tak, aby se měření "povedlo", jsou někdy triviální, jindy zase do detailu promyšlené. Čtyři konkrétní případy podvodného jednání popsalo redakci Aktuálně.cz ministerstvo dopravy.

První kontrola z ministerstva zavítala v červnu 2023 na SME do pražských Stodůlek. Už před samotným úkonem úřad zjistil jisté nesrovnalosti, které by se s přimhouřením obou očí daly nazvat lajdáctvím. Třeba že fotodokumentace ze stanoviště je špatně provedená a pořízené fotografie nekvalitní. Ministerstvo však také zachytilo jeden vůz, který zde emisemi úspěšně prošel navzdory tomu, že měl nefunkční filtr pevných částic. Opakované měření v rámci kontroly pak ukázalo, že vůz ve skutečnosti emisním limitům nevyhověl.

Kontrola na místě také zjistila, že opacimetr, tedy přístroj, kterým se měří kouřivost vozidla, měl mezi sondou a tělem přístroje vložen kus látky. To je považováno za nedovolenou úpravu, která výsledky měření zkresluje.

Výsledky kontroly zaslalo ministerstvo na pražský magistrát s oznámením o okamžitém zastavení činnosti stanice. Ten však nakonec provozovateli SME žádnou pokutu neudělil a činnost stanice byla posléze obnovena. Potrestáni byli pouze tři kontrolní technici pokutou tisíc korun.

Redakce Aktuálně.cz požádala pražský magistrát o bližší podrobnosti k tomuto případu, až do vydání tohoto článku však nepřišla žádná odpověď.

Druhý případ se odehrál v listopadu 2023 v Praze-Hrnčířích. Když kontroloři vstoupili do prostoru stanice, zjistili, že se zde nacházejí střelné zbraně. Požádali proto technika, aby je uzamkl do trezoru. I na této stanici byl měřicí přístroj nedovoleně upraven, kus látky tentokrát nahradil mnohem složitější potenciometr pro ovlivnění výsledku měření.

Také tento případ podvodného jednání skončil poněkud zvláštně. Magistrát sice provozovateli odňal osvědčení, ale na jeho vlastní žádost, nikoliv na žádost ministerstva dopravy. Tím, že provozovatel SME ministerstvo předešel, může prakticky okamžitě znovu požádat o vydání nového osvědčení. Kdyby mu bylo odebráno na žádost ministerstva, musel by si na nové počkat minimálně tři roky.

Třetí kontrola SME proběhla letos v květnu v Praze-Kyjích. Inspektoři sem zavítali mimo jiné proto, že z pořízených fotografií bylo zřejmé, že jedno z měřených vozidel mělo vpředu a vzadu dvě různé registrační značky. Z dokumentace také vyplynulo, že na SME i v jejím okolí jsou rozmístěné kamery, které přenášejí obraz technikovi přímo na stanoviště, kde provádí měření.

"Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že SME má nejen kamery, ale po zajetí vozidla ihned zavírá dveře a dveře nemají zvenku kliku. Nelze je tedy zvenku otevřít, pro vstup je nutné použít zvonek. Po vstupu kontrolujících na SME kontrolní technik shodil něco z měřicího přístroje - kontrolující odsunuli přístroj a nalezli připojené tzv. šidítko," uvádí v popisu případu ministerstvo.

V tomto případě byl provoz SME zastaven a dosud nebyl obnoven.

Poslední popsaná kontrola proběhla o týden později v Klatovech. Seznam zjištěných závad je i tady dlouhý, většina z nich by se ale dala zařadit do kolonky "trestuhodná nedbalost". Až na to, že měřicí přístroje (analyzátor a opacimetr) měly odstraněné plomby, což si i při akutním nedostatku fantazie lze vysvětlit poměrně jednoznačně. Provozovatel této stanice vyvázl s pokutou 25 tisíc korun a celá SME je opět v provozu.

Ministerstvo dopravy pod vedením Martina Kupky (ODS) nedávno představilo iniciativu, která má posílit pravomoc kontrolních orgánů a zjednodušit potrestání protiprávního jednání. Někteří odborníci však varují, že ne všechna kritéria jsou dobře nastavena a podvodům na SME nebude tak snadné zabránit.

