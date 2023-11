Takhle by to šlo. Nový žebříček aut, která zvládají technickou kontrolu levou zadní

Přesně 221 modelů reprezentovaných deseti miliony aut prošlo za posledních dvanáct měsíců rukama techniků z německé zkušebny TÜV. Každé páté auto odjelo z prohlídky bez vylepené známky, některým modelům se ale problémy vyhýbaly. Dnes přinášíme přehled těch, pro které je absolvování STK hračka.

Každoroční TÜV Report má i letos absolutního vítěze. Je jím Volkswagen Golf Sportsvan, který se umístil v žebříčku aut s nejméně vážnými závadami na předních příčkách v pěti ze šesti věkových kategorií. Bodoval i mezi auty starými 13 let, které se v TÜV Reportu objevily vůbec poprvé. Zde je ale zastoupen pod původním názvem Golf Plus, se kterým byl v nabídce v první generaci.

V těsném závěsu aut s nejmenším počtem závad je Audi TT, které bodovalo ve čtyřech věkových kategoriích.

Je příznačné, že ani jeden z nejlépe hodnocených vozů koncernu Volkswagen se už nevyrábí. Sportsvan, tedy kompaktní MPV s geny Golfu, ukončil svou kariéru před třemi lety. A placatý sporťák Audi TT dojezdil po pětadvaceti letech právě letos.

U starších aut najdeme na předních místech žebříčku také Mazdu CX-3, Toyotu RAV4 nebo Mercedes třídy B. Překvapením je třetí místo pro Volkswagen Touareg ve třídě jedenáctiletých vozů. Velké SUV je sice považováno za spolehlivé auto, ale trpí na úniky oleje, které se u technické prohlídky obvykle netolerují. Navíc náprava tohoto stavu nebývá zrovna levná.

Žebříček TÜV potvrdil, že velké rozdíly mohou panovat už u nejmladší kategorie tříletých aut. Zde se procento vážných závad pohybuje mezi dvěma až 14,7 procenta. V praxi to znamená, že nejhorší model neprojde technickou kontrolou šestkrát častěji než ten nejlepší.

Stáří Model Podíl vážných závad 2-3 roky Volkswagen Golf Sportsvan 2,0 % Audi Q2 2,1 % Audi TT 2,5 % 4-5 let Volkswagen Golf Sportsvan 4,2 % Volkswagen T-Roc 4,6 % Audi A6/A7 4,7 % 6-7 let Mazda CX-3 6,5 % Audi TT 7,2 % Volkswagen Golf Sportsvan 7,3 % 8-9 let Mercedes-Benz třídy B 10,5 % Suzuki SX4 10,8 % Volkswagen Golf Sportsvan 10,9 % 10-11 let Audi TT 12,3 % Mercedes-Benz třídy B 14,6 % Volkswagen Touareg 15,6 % 12-13 let Audi TT 15,0 % Volkswagen Golf Plus 20,7 % Toyota RAV4 21,3 %

Aby byl daný model zařazen do hodnocení, musí po silnicích jezdit v dostatečném množství. To je i důvod, proč se elektromobily objevují v přehledu teprve letos, a to navíc v zastoupení pouhých tří modelů v jediné kategorii do tří let stáří: Volkswagenu e-Golf, Renaultu Zoe a Tesly model 3.

I z tohoto malého vzorku však lze usuzovat, že ani elektromobilům se potíže nevyhýbají. Zatímco e-Golf najdeme s 2,6 procenta vážných závad na čtvrtém místě mezi nejlepšími, Renault Zoe s 5,6 procenta na 49. příčce obsadil střed tabulky. A nejprodávanější elektromobil v Evropě, Tesla model 3, skončil s 14,7 procenta vážných závad na posledním, tedy 111. místě.