Vyhazují kvůli skandálům na STK a kontrolách emisí víc? Oficiálně ne, praxe je jiná

Mediálně se propírají případy, kdy v provozu jezdí auta, která mají sice certifikát z STK i měření emisí v pořádku, ale při náhodné prověrce na silnici vykážou nadměrné hodnoty zplodin. Kontrolní technici si teď dávají víc pozor a problémová auta raději nepřijímají, ukazuje praxe. Nebo je pošlou za těmi, kteří vědí, jak to zařídit.

Pan Jaroslav přijel na konci června na STK se svou starší Audi A4. Technik si ještě auto ani nepřevzal a vyzval ho, aby auto pořádně "protúroval" už na dvoře před stanicí. Z výfuku se už viditelně kouřilo víc, než je zdrávo. "Ani mi sem nechoďte, určitě by neprošlo. Teď rozhodně ne," okomentoval stav auta technik a pan Jaroslav musel odjet.

Pan Jakub také potřeboval osvědčení o způsobilosti auta, známka z STK mu měla propadnout v květnu. Na palubním počítači se rozsvítila kontrolka motoru a pan Jakub se obával, že by jeho dvanáctiletý Citroën C5 kontrolou neprošel.

"Technik mi řekl ještě před vraty, že v téhle době oko určitě nepřimhouří a nemám to vůbec zkoušet," svěřil se pan Jakub a jezdil tři měsíce bez osvědčení. Mimochodem, závadu nakonec spravil jednoduše, pouze rozpojil a zapojil kabel teplotního čidla FAP. Filtr pevných částic byl v pořádku.

Redakce identitu majitelů aut i konkrétní STK zná. Situace vykresluje, že technici si zřejmě nyní dávají daleko větší pozor a jsou přísnější. Auta, která by certifikát už od pohledu nezískala, tak raději odmítnou vůbec přijmout. Nechtějí se dostat do problémů. S největší pravděpodobností jsou příčinou články v médiích v poslední době, které poukazovaly na podvody na STK či SME a kouřící auta v ulicích. To ostatně technici mimo záznam sami připouštějí.

Hojně mediálně citovanou událostí se staly kontroly v Plzeňském kraji na začátku června. Dopravní policisté ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu naměřili skoro u poloviny náhodně zastavených aut vyšší emise, než je povoleno. Ani jeden vůz ale neměl "propadlou technickou" a i certifikát z SME, tedy kontroly emisí, měly platný. Policie udělila motoristům pokuty a provedla namátkové kontroly na stanicích, které jim certifikáty udělily.

Policisté na základě těchto kontrol informovali ministerstvo dopravy a podali podnět k tomu, aby se resort na problematiku podvodů více zaměřil.

"STK a SME se, tak jako jakákoliv jiná oblast lidské činnosti, může stát místem nekalostí. Snažíme se jim zabránit. Celý proces kontroly je digitálně sledovaný, pracujeme s jakýmkoliv podnětem, který zakládá podezření na nesprávné provádění technických prohlídek vozidel. Zhruba 50 případů ročně pak předáváme k dalšímu prověření příslušným úřadům," uvádí František Jemelka z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

Resort připomíná, že pro fyzické osoby je sankce až 50 tisíc korun, v případě, že technik si za vydání certifikátu pro nevyhovující auto vzal také úplatek, lze udělit pokutu až půl milionu korun. Právnickým osobám lze podle druhu deliktu uložit sankci až do pěti milionů. Zda byla letos některému servisnímu technikovi či přímo STK pokuta uložena, nicméně ministerstvo netuší, o tom mají mít přehled krajské či obecní úřady.

Ministerstvo očekává, že se situace zlepší poté, co zřídí Inspekci silniční dopravy, která bude mít víc pravomocí při kontrolách přímo na silnicích. Fungovat začne od příštího roku. Do té doby má Centrum služeb pro silniční dopravu ve spolupráci s policií měření emisí přímo v provozu provádět daleko častěji. Úřady si od toho slibují, že by se počet nevyhovujících aut mohl snížit.

Mobilní jednotky na silnicích takto zkontrolovaly od ledna do poloviny června letošního roku celkem 227 aut. Podle informací ministerstva se jednalo o 137 vozidel z Česka a 90 ze zahraničí. Výsledky byly alarmující. "U 153 vozidel emise nevyhověly požadavkům a policie jim omezila technickou způsobilost," poukazuje Jemelka. To odpovídá dvou třetinám změřených vozů.

"Každý jednotlivý záznam vždy vyhodnotíme a je provedena kontrola, zda vozidlo, které má z hlediska měření emisí nevyhovující výsledek, nebylo v nedávné době na STK nebo SME a jaké mělo hodnoty. Nicméně ukazuje se, že u nevyhovujících aut byla provedena technická prohlídka s větším odstupem, v průměru více než 12 měsíců," popisuje Jemelka. "Kontroloři si logicky v provozu vybírají auta, u nichž na základě zkušeností předpokládají, že kontrola splní svůj účel," dodává.

Že by se kvůli článkům v médiích o podvodných praktikách kontrolních techniků úspěšnost pravidelných technických prohlídek snížila, se ale podle ministerstva dopravy nepotvrzuje. "Za první pololetí letošního roku byla úspěšnost na STK 92,52 procenta, v červnu pak jen o devět desetin procentních bodů nižší, u měření emisí se ve stejném sledovaném období snížila z 97,45 procenta rovněž o devět desetin," dodává Jemelka.

Redakce oslovila společnost Dekra, která má z celkového počtu 385 stanic v Česku okolo dvaceti vlastních a dalších 280 provozují její partneři. Na dotazy týkající se podvodů během kontrol a instruktáže svých techniků však do vydání článku nereagovala.

Libor Fleischhans, zakladatel Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM), situaci komentuje následovně: "Vedle toho, že technici lidi z ulice nepřijmou, se teď daleko více děje to, že je pošlou rovnou za zprostředkovateli. Ti vědí, jak to udělat, aby auto s problémy prošlo, a STK či SME jim zařídí," dodává Fleischhans a pokračuje: "Proto ostatně na ministerstvu mohou tvrdit, že procentuální úspěšnost na kontrolách se nezměnila. Podle dat Informačního sytému technických prohlídek ale vidíme, že se podvádí vesele dál."

Mobilní měření v ulicích sice hodnotí pozitivně, současně ale uvádí i nevýhody. "Zaprvé je to jen takové plácnutí do vody. Vždyť denně se v Česku provede 15 tisíc měření emisí, naopak s jedinou mobilní jednotkou dokážou policisté změřit v provozu jen pár aut denně," říká Fleischhans.

"A za druhé jsem velmi proti tomu, že takto se provádí hon na motoristy, přitom pokutovat by se měli především nepoctiví technici. Policie by měla kontrolovat metodiku na STK a SME. Ti se ale z toho vždycky vykroutí s tím, že při měření bylo auto v pořádku, stalo se s ním něco až potom," vyjmenovává praktiky techniků.