VW v plné síle? Donedávna nijak oslnivý elektromobil z nabídky je překvapením roku

Zákazníci po ID.3 GTX budou možná pokukovat pro jeho výkon, daleko zajímavější je ale zjištění, že jde o nejlepší verzi, i pokud jde o reálnou spotřebu, dojezd a rychlost nabíjení.

Elektrohatchback Volkswagenu neměl zrovna nejpovedenější dětství. Vysněné dítě někdejšího šéfa koncernu VW Herberta Diesse se mělo stát lidovým elektromodelem s podobným zásahem jako oblíbený Golf ve třídě mainstreamových univerzálních aut, realita ale byla jiná.

Veřejnost zpočátku těžce kousala kvalitu a zpracování, které místy pokulhávalo. Designem neuměl chytnout za srdce, škarohlídi se smáli, že vypadá jako produkt z oddělení bílého zboží. V detailech působil ID.3 až moc levně a první majitele potrápil také nestabilní software, který ve své době využívaly i jiné elektrické modely z koncernové dílny.

Zpožďovaly se slibované aktualizace vzduchem, lidé také kritizovali dost neintuitivní ovládání. Konkurence navíc rychle rostla a zlepšovala se. Volkswagen, který si myslel, že bude v technologiích mezi lídry, působil najednou průměrně. Korunu tomu dávaly recenze, kdy si novináři stěžovali i na hlučnost a ne zrovna atraktivní cenu.

Jenže VW se podle všeho z chyb učí, vyslyšel kritiku a postupně začal své elektrické modely vylepšovat. Facelift ID.3 udělal první krok, při kterém zmizel třeba podivný plastový panel na kapotě. Ale zkrásněl také interiér, zlepšily se sedačky. Aktualizován byl software, chování bezpečnostních asistentů, zvýšil se také nabíjecí výkon, snížila cena. Každým krůčkem se ID.3 postupně srovnal s konkurencí, a jak se zdá, automobilka tím nekončí.

Verze ID.3 GTX tak může být pro mnohé překvapením roku a důkazem, že se dá auto ohromně vylepšit, i když na první pohled vypadá skoro stejně.

Nejdůležitějším posunem je výkonný elektromotor. GTX nabídne parametry 210 kW/286 koní a 545 Nm, verze Performance má dokonce 240 kW (326 koní), které posílá k zadním kolům. Zrychlením se tak řadí mezi nejvýkonnější auta ve své kategorii, podstatnější však je, že má větší baterku s využitelnou kapacitou 79 kWh, tedy o dvě kWh víc než ostatní verze. Lze ji nabíjet výkonem až 185 kW (zlepšení o 15 kW), doplňování energie z 10 na 80 procent zabere 26 minut.

Nejzajímavějším zážitkem na sportovní ID.3 GTX je výjimečná efektivita pohonu - daleko víc než výkony samotné. Bez problémů jezdí za 13 kWh, když na dálnici vyrazí jen občas, ani cestování vyšší rychlostí přitom nevystřelí spotřebu nijak závratně vysoko - po týdenním testování jsme skončili na hodnotě 16,4 kWh/100 km, a to nebylo na přelomu března a dubna zrovna teplo.

Při plné baterii ukazoval displej dojezd 550 km a realita se od slibů neodchýlila. S ID.3 jsme bez odříkání zvládali 500kilometrové porce bez nutnosti dobíjet.

Vedle hospodárnosti ale potěšily i jízdní vlastnosti. GTX má ve vínku adaptivní odpružení DCC, je tak o poznání komfortnější, než jak si ID.3 pamatujeme v obyčejnějších verzích. Dobře se s ním cestuje i na delší vzdálenosti, hezky žehlí nerovnosti, neposkakuje, zkrátka chová se daleko dospěleji a vyzráleji, jako by šlo o větší auto. Stabilně jezdí i ve vysokých rychlostech, řízení, které neovlivňuje výkon, se s řidičem nepere.

A jednou z pozitivních změn je i displej s větší úhlopříčkou 12,9 palce, který mají větší elektromodely VW (jmenovitě ID.7) a daleko rychlejší hardware. Všechny funkce jsou tu přehledné, reakce rychlé, celkově je infotainment velmi moderní.

GTX vychází na 1 244 900 Kč, o 30 kW výkonnější Performance je pak dražší už jen o 15 tisíc, což za příplatek stojí. Výbava je bohatá (oceňujeme skvělé LED světlomety s automatickou regulací), za zvážení stojí paket Plus za 97 tisíc, v rámci něhož dostanete sportovně tvarovaná sedadla s masážní funkcí, která jsou ale příjemně pohodlná i na běžné cestování, head-up displej s prvky virtuální reality a také prémiové audio Harman Kardon, které hezky zní.

Volkswagen ID.3 GTX Motor: APP550 1 × synchronní s permanentními magnety vzadu, pohon zadních kol

Celkový výkon: 210 kW / 286 k

Točivý moment: 545 Nm

Baterie: 79 kWh (využitelná)

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,9 s

Kombinovaná spotřeba: 14,6 kWh/100 km (WLTP)

Spotřeba naměřená v testu: 16,4 kWh/100 km

Kombinovaný dojezd: až 604 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 385 / 1267 l

Pohotovostní hmotnost: 2008 kg

Délka × šířka × výška: 4265 × 1809 × 1552 mm

Cena: od 1 244 900 Kč

Cena a konkurence se odvíjí od toho, jak kdo auto vnímá a co od něj očekává. Kdo by toužil po zábavnějším elektrickém ostrém hatchbacku, lepší by byla Alpine A290, i když je daleko menší, ale zase si s ní víc užije jízdu samotnou.

Hyundai Ioniq 5N je větší, výkonnější o dost dražší, je však přiléhavější definici hot-hatche než ID.3, kterému trochu chybí opravdu sportovní charakter, a to i vizuálně. V porovnání s levnější MG4 Xpower je Volkswagen zase dotaženější v detailech, kvalitnější ve zpracování a také lépe jezdí.

ID.3 GTX ukazuje, že auto lze postupně vylepšovat, aniž by automobilka musela rovnou přispěchat s celkovým faceliftem. Pro zákazníka je jistě výhodou, že dostane o hodně povedenější auto i bez obvyklé modernizace v polovině životního cyklu. Zároveň se k němu taková informace vůbec nemusí dostat.

ID.3. GTX je každopádně velkým a hodně pozitivním překvapením.