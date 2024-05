Šok nepřichází, změn je ale více než dost. Poprvé za volantem nové Škody Octavia

Na českém trhu byste jen těžko hledali důležitější nový automobil. Škoda Octavia jen s malými výkyvy dlouhodobě vládne prodejním statistikám, především firmy jich každoročně zaregistrují tisíce. Teď se na trh chystá omlazené provedení, za jehož volant redakce Aktuálně.cz poprvé usedla na jižní Moravě.

Nejdůležitější zpráva na začátek: i po modernizaci je to pořád Octavia se všemi ctnostmi a trochu menší porcí neduhů než dříve. Šok z dotykového ovládání jako před čtyřmi lety tentokrát nepřichází. Mladoboleslavská automobilka nešla cestou radikálních změn, ale podobně jako u Scaly nebo Kamiqu spíše směrem drobných vylepšení, byť jich je celá řada.

Mnohé překvapí už pohled do ceníku na notně prořídlou nabídku motorů. Se startem prodeje bude mít Octavia čtyři motory - dva benzinové a dva naftové. Plug-in hybrid v nabídce chybí a pravděpodobnost jeho návratu zřejmě není příliš velká. Skončil také litrový tříválec, jeho místo zaujala slabší čtyřválcová patnáctistovka s 85 kW, která se nabízí s manuální šestistupňovou i sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou.

Se samočinným řazením se jedná o mildhybrid, k tomu navíc umí patnáctistovka vypínat polovinu válců, vše přitom kvůli úspoře paliva. Stejný motor se nabízí i se 110 kW, opět s výběrem mezi ručním a samočinným řazením. Právě za volantem silnější benzinové patnáctistovky s automatem DSG a mildhybridní technologií jsme strávili nejvíce času. A vlastně se ani nedivíme, že jde po naftovém dvoulitru o nejprodávanější motorizaci "čtyřkové" Octavie.

Benzinový motor je pružný s dostatečnou výkonovou rezervou, zároveň je ale také kultivovaný i při jízdě na dva válce a celkově úsporný. Při svižné jízdě na dálnici jsme se podle palubního počítače dostali na hodnoty kolem 6,3 l/100 km, ve městě a na silnicích mimo něj pak auto ukazovalo průměr 4,2 l/100 km. Pravda, nahrával tomu profil trasy a fakt, že její část jsme strávili jízdu v závěsu za kamionem, byť pořád téměř na povolených rychlostních maximech.

I tak by se ale dalo s mildhybridní patnáctistovkou bez problémů dostat k pěti litrům. Škoda přitom udává průměr v rozmezí 4,9 až 5,3 l/100 km. Mildhybrid umí také výborně "plachtit", třeba v táhlých klesáních na dálnici, což pomáhá šetřit palivo. Ladí to s celkově komfortním nastavením podvozku Octavie bez ohledu na motor, překážkou nejsou ani větší 18palcová kola.

Slabší verze rovněž s automatem je podobně úsporná, jen zkrátka cítíte, že toho výkonu není tolik. Oproti tříválci v původní Octavii, o kterou ale mezi zákazníky nebyl příliš velký zájem a z českého trhu postupně zmizela, je však čtyřválec kultivovanější. Výrazný rozdíl oproti silnější patnáctistovce také představuje cena, rozdíl je 50 tisíc korun ve prospěch verze s 85 kW.

Naftové motory zastupuje dvoulitrové TDI ve verzi s 85 kW a manuálním řazením, nebo ve verzi se 110 kW a dvouspojkovým automatem. Druhá jmenovaná je s 22 procenty z celkových prodejů jasně nejpopulárnějším motorem Octavie, modernizací přitom z hlavních výhod - zátahu podpořeného točivým momentem 360 Nm a průměrné spotřeby oscilující kolem pěti litrů na 100 km - nijak neslevila.

Kdo jezdí často dlouhé dálniční trasy, pravděpodobně nenajde v nabídce Octavie lepší volbu. U slabší verze s manuálem můžeme také vypíchnout její úspornost, na silnicích mimo město ukazoval palubní počítač průměr oscilující kolem čtyř litrů na 100 km, v porovnání se silnější naftou je pak také o sto tisíc korun levnější.

Později nabídku doplní ještě dvě verze benzinového dvoulitru s výkonem 150 kW v kombinaci automatu a pohonu všech kol, respektive 195 kW v kombinaci automatu a pohonu předních kol. Druhá jmenovaná motorizace bude vyhrazená variantě RS, která po modernizaci přišla o naftu i plug-in hybrid. Končí také terénní kombi Scout.

Vzhledové změny uvnitř i zvenku jsou poměrně decentní. Nejvíce asi zaujmou nová přední světla, jejichž část byla prodloužená a "zasekává" se tak do nárazníku. Varianta s maticovou diodovou technologií pak evokuje někdejší "čtyřokou" Octavii, třebaže jde jen o optiku světel. Fyzicky rozdělená nejsou.

Do interiéru se nastěhoval přepracovaný multimediální systém s 10- nebo 13palcovou obrazovkou, větší se standardně pojí s navigací. Automobilka především nasadila nový software, který je uživatelsky přívětivější, přehlednější a rychlejší než často kritizovaný starší systém. Znamená to zásadní posun kupředu. Standardem jsou také desetipalcové digitální budíky a na podzim se do interiéru nastěhuje umělá inteligence v podobě ChatGPT.

Jen je možná trochu škoda, že automobilka nepoužila na ovládání hlasitosti či teploty klimatizace otočné ovladače Smart Dials uvedené v Superbu a Kodiaqu. Octavia má dále jen posuvné dotykové plošky, které mají k praktičnosti daleko.

Ceník - Škoda Octavia

Selection Top Selection 1.5 TSI / 85 kW 629 900 Kč 699 900 Kč 1.5 TSI mHEV / 85 kW DSG 679 900 Kč 749 900 Kč 1.5 TSI / 110 kW 679 900 Kč 749 900 Kč 1.5 TSI mHEV / 110 kW DSG 729 900 Kč 799 900 Kč 2.0 TDI / 85 kW 679 900 Kč 749 900 Kč 2.0 TDI / 110 kW DSG 779 900 Kč 849 900 Kč

*Příplatek za kombi je 40 tisíc korun.

Upravená byla také skladba výbav, v Česku je Octavia dostupná ve stupních Selection a Top Selection. Ceny startují na 629 900 korunách za 85kW benzinovou patnáctistovku s manuálním řazením, nejlevnější turbodiesel přijde na 679 900 korun. Za kombi se připlácí 40 tisíc korun. Už v základu nechybí sada asistentů, osm airbagů, dvouzónová automatická klimatizace, desetipalcové rádio, zadní parkovací senzory, automatické stěrače, diodová světla nebo 17palcová litá kola.