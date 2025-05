"Léčbu snáším dobře." Předsedkyně SOCDEM Maláčová oznámila, že má rakovinu

Předsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová oznámila v neděli na sociální síti X, že je onkologicky nemocná. Reagovala tak na několikaměsíční spekulace ohledně svého účesu. Informaci Maláčová zveřejnila čtyři měsíce před sněmovními volbami s tím, že léčbu snáší dobře a politika je pro ni srdeční záležitostí.

Počátkem června sociální demokraté, jejichž preference se pohybují hluboko pod hranicí pěti procent, oznámí, zda půjdou do sněmovních voleb samostatně, nebo se spojí s jinou stranou. Spekuluje se přitom o účasti sociálních demokratů na kandidátkách favorita voleb - opozičního hnutí ANO.

"Čelím onkologickému onemocnění, kterým několik měsíců procházím. Není to lehké, ale léčbu snáším dobře a mám sílu pokračovat. Politická práce je pro mě srdeční záležitostí. Víte, že nejsem zvyklá se vzdávat. Z boje se prostě neutíká, i když to je často náročné. Nikdy jsem to nedělala a nehodlám se vzdávat ani teď! Prosím vás o respekt a podporu. Je to pro mne, mého syna, rodinu i všechny blízké přátele moc důležité," napsala Maláčová na X s tím, že podpory si váží.

Maláčová se stala předsedkyní Sociální demokracie loni v říjnu. Za svůj hlavní úkol označila exministryně práce a sociálních věcí návrat strany do sněmovny v letošních volbách. V kandidátském projevu uvedla, že jejím cílem je do sněmovních voleb vybudovat širokou levicovou koalici, "která bude bránit dalšímu ožebračování lidí". O spolupráci jednala Maláčová s komunisty, ze spolupráce nakonec sešlo. KSČM pod vedením europoslankyně Kateřiny Konečné jde do voleb na kandidátkách hnutí Stačilo!.

Se zkušeností s rakovinou žije podle statistik zhruba každý třináctý Čech, v roce 2023 jich bylo téměř 800 tisíc. V příštích deseti letech se kvůli stárnutí populace jejich počty ještě o čtvrtinu zvýší. Koncem loňského roku oznámil veřejnosti, že u něj nádor v časném stadiu odhalilo vyšetření, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).