O Brita se strhla bitva, škodovky šly za hubičku. Na Jawu "Šneka" už milion nestačí

Sobotní aukce veteránů Retro Garáž v Lysé nad Labem přinesla nečekané zvraty i pozoruhodně výhodné nákupy. Díky pečlivému výběru exponátů se tentokrát prodalo úplně všechno.

Tomáš z Hradce Králové už poněkolikáté zkouší zabouchnout dveře bílé Škody Garde, ale pořád mu to obvyklou silou nejde. Porovnává to s vedle stojící žlutou Škodou Rapid, u které to jde naopak úplně zlehka. Zaraženě přemýšlí, čím by to mohlo být a prohmatává těsnění v rámu, zda nenarazí na něco neobvyklého. "Dám tři sta, ani o korunu víc," říká směrem k autu trochu rozmrzele. Jeho odhodlání mu během aukce vydrží, na koupi auta to ale nestačí. Garde z roku 1982 mění majitele za 335 tisíc korun plus desetiprocentní přirážku, která se na nejpopulárnější aukci veteránů v Česku letos vybírá vůbec poprvé.

Sledovat reakce zájemců na vystavené exponáty je mnohdy zábavnější, než dražba samotná. Člověk se dozví, že barva na vínové jawě "se mi zdá nějaká tmavá", nebo že prastará renovace vzácné Jawy 500 OHV zvané Rumpál je, mírně reprodukováno, nepovedená. Kdyby se měl člověk řídit jen kritickými hlasy z davu, nekoupí tady vůbec nic.

V pořadí už sedmnáctá aukce Retro Garáže tentokrát nabídla 30 motocyklů a 14 aut. Jak nezapomněl připomenout její hlavní organizátor a dražebník v jedné osobě Pavel Kočí, řada z nich je natolik výjimečných, že se v běžné inzerci prakticky neobjevují.

Fakt, že ani jeden nezůstal na ocet, lze přičíst i dobře zvolené taktice. Některé levnější exponáty, typicky mopedy, se dražily už od jedné koruny. A dražší stroje zase začínaly hluboko pod tržní cenou, takže tu pokaždé byla šance na životní kauf. Všechny se totiž zároveň nabízely bez rezervy.

Ne všem dražitelům to ale pokaždé vyšlo. Filip z Ostravy si myslel na dvě nabízené Jawy 350, Kývačku z roku 1957 a Sport z roku 1968. Vydražit za 161 tisíc se mu ale povedlo jen první z nich, tu druhou přeplatil zájemce po telefonu. "Kývačka byla za dobré peníze, Sport už byl za 220 tisíc trochu drahý, obzvlášť když byl bez dokladů," zhodnotil nákup Filip, podle jeho slov spíš spontánní. "Jsem tady poprvé, vlastně jsem ani nic kupovat neplánoval," dodal.

Očekávaným vrcholem aukce byla dražba první série Jawy 500 s označením 15/00, lidově Šnek. Loni se stejně pečlivě zrestaurovaný kus prodal za 1,25 milionu korun, letos se cena vyšplhala až na 1,275 milionu bez aukční přirážky, zaplatil ji anonymní kupující přes portál Aukro.

Dražba automobilů v samostatném čtvrtém aukčním bloku přinesla lítou bitvu o předválečný britský roadster Singer 9 Le Mans s vyvolávací cenou 470 tisíc. Dražebník bral hned několikrát do ruky kladívko, aby jej přiklepl nejvyšší nabídce, nakonec však vždy v poslední chvíli přihodil někdo další. Ve finále se o červený sporťák přetahovali tři zájemci, z nichž ten nejvytrvalejší zaplatil 1 050 tisíc korun plus aukčí přirážku.

Nečekaně klidný průběh měla naopak aukce Fordu A, který byl od roku 1930, kdy byl vyroben, ve vlastnictví jediné rodiny. Za tu dobu potřeboval pouze nové čalounění a lak, jinak zůstal v původním, mimořádně originálním stavu.

První majitel s autem v roce 1931 absolvoval cestu do Kolína nad Rýnem, kde se konalo setkání majitelů fordů, na kterém byl přítomen i zakladatel automobilky Henry Ford. Z tohoto setkání si odvezl vzácnou plaketu, dodnes připevněnou na chladiči vozu.

Návštěvníky Retro Garáže však příběh ani auto příliš nezaujalo a vyvolávací cenu 350 tisíc dokázal Pavel Kočí navýšit jen o dalších šedesát.

Za pěkné peníze si odvezl nový majitel i Škodu 1000 MB z roku 1965, tedy první sérii zvanou Žábrovka vyrobenou ještě z kvalitního rakouského plechu. Získal ji za 280 tisíc (bez přirážky), když licitování začínalo na 160 tisících.

Nejlevnějším autem sobotní aukce se stal modrý Spartak 440 s dobovým autorádiem, který změnil majitele za 106 tisíc. Naopak nejdražší škodovkou se podle očekávání stala kvalitně zrestaurovaná 110 R za 620 tisíc.

O takové částce si nástupce "erka" Garde/Rapid může nechat jen zdát. Žlutý rapid z roku 1986 se na aukci vydražil za 255 tisíc, když vyvolávací cena začínala na 160 tisících.

"Tento stav potvrzuje trend z posledních let. Zájem o Rapid nebo Garde je stále velký, jen za něj lidé nejsou ochotni platit částky jako v dobách před covidem," říká Marek Odrobina, který sobotní akcí tradičně provázel.

Pořadatele příjemně překvapil zájem o plochodrážní speciál Jawa DT 894. "Přece jen má omezené použití, ale zkusili jsme ho nabídnout a prodal se. Některé motocykly, jako třeba exportní ČZ 175 Harlejka mohla jít podle mého soudu výš," hodnotí aukci Odrobina s tím, že její průběh je, navzdory letitým zkušenostem, vždy těžké odhadnout.

"Je zřejmé, že české stroje se v domácím prostředí prodávají mnohem líp než zahraniční, i když technicky jsou mnohdy pozadu. Například vzácný Zündapp K 800 se dnes vydražil za 680 tisíc, což je pro kupujícího krásná cena, v Německu by za něj zaplatil mnohem víc," uzavírá Marek Odrobina.

Nejzajímavější exponáty ze sobotní Retro garáže najdete v galerii.