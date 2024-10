Benzinový svátek ve městě. Setinovka Speed Festivalu je pro veteránisty jedinečná

V Česku s největší pravděpodobností neexistuje pompéznější akce, která by oslavovala krásu aut a vůni benzinu přímo v kulisách města. Speed Festival probíhá celý víkend v České Lípě a letos se události podle odhadů účastnilo přes 20 tisíc lidí. "Je to v podstatě sedm akcí v jednom," směje se jeden z organizátorů. Účastnili jsme se setinové rallye, jejíž trasa je v Česku unikátní.

Sklo a karburátor. Jde to k sobě? Rozhodně. Stačí na to jednu zářijovou slunnou sobotu procestovat s veteránem krásy severních Čech se zastávkami v závodech místních skláren, které region formovaly celá desetiletí a taky ho sklářským průmyslem v podstatě proslavily.

Organizátorům jedinečné a v podstatě "monstr akce" Speed Festival, která se koná na podzim přímo v centru České Lípy, se daří těžko uvěřitelné. Zatímco jinde, například v Praze, je trendem spíš auta z ulic vyhánět a pořádat svátky "jiné mobility", tady se během víkendu stává z města auto-moto ráj. Centrum plné nádherných aut rozmanitého stáří, lidé mohou sledovat "závody" v ulicích a mnoha disciplín se samozřejmě účastnit.

"Je to v podstatě sedm akcí v jednom. Ano, říkali jsme si, jestli to není už moc, ale baví nás to, a i když je to opravdu náročné, vždyť každý z nás má běžné zaměstnání a Speed Festival je koníček. Máme pozitivní odezvu, která nás utvrzuje v tom, že to má smysl," říká s úsměvem jeden ze tří organizátorů David Gruber.

Navzdory faktu, že letos se akce podle odhadů účastnilo přes 20 tisíc lidí, hlavní organizační tým je poměrně malý. "Jsme tři, já, můj tchán Ivan Pernecký a náš kamarád Zdeněk Lindr, kolem sebe máme asi 30 členů pořadatelského týmu. Ale samozřejmě si najímáme spoustu pomocníků, oslovujeme i místní školy, pomáhají nám studenti. Spolupracujeme s městem, abychom během události brali ohled na ty, kteří tu žijí a pracují," říká Gruber.

K nápadu zorganizovat Speed Festival je inspirovala minulost. "Motorismus je součástí České Lípy už dlouhá léta, jezdila se tu Grand Prix přímo v ulicích, naposledy ale přesně před 40 lety. Chtěli jsme na závodní historii města navázat, a to ve velkém stylu," popisuje Gruber. On i Ivan Pernecký pocházejí přímo z Českolipska, Zdeněk Lindr je z Prahy.

Loni proběhl nultý ročník a měl velký úspěch. Letošní akce byla ještě vydařenější. Fanoušci aut si tu přijdou na své. Vedle obdivování výjimečných modelů, které parkují v ulicích anebo jezdí na vytyčené trati, se několika disciplín mohou sami osobně účastnit, a právě v tom je Speed Festival, vedle toho, že se koná přímo na místech, kde se před desítkami let proháněly motokáry, tak jedinečný a přitažlivý.

Picnic race je kratší, zhruba 80kilometrová zážitková rallye "na zkoušku" pro ty, kteří třeba historické vozidlo nemají. Pořádá se také několik výjimečných výstav. "Podařilo se nám domluvit zapůjčení výjimečných děl, která jsme vždy spárovali s nějakým autem. Nechyběla slavná jména jako Theodor Pištěk i jeho syn Honza a další," říká Gruber.

Vystavovaly se také motocykly, dvanáctiválcové modely na Vodním hradě Lipý, speciální sekce byla věnována japonským vozům a také závoďákům Audi.

Hlavní událostí je ale setinová rallye Břetislava Engeho, které se účastní veterány. Díky tomu, že tato rallye přesnosti ještě není tak známá, účastní se jí komornější počet posádek a dává to výjimečný prostor umístit se na výsledkové listině velmi vysoko. Kdo už má ze setinových rallye zkušenosti a daří se mu, sbíral v České Lípě jednu cenu za druhou.

I bez ocenění šlo ale o povedenou a výjimečnou událost, protože vedla výjimečnými scenériemi. Loni se na trase zastavovalo u zámků a hradů, letošní ročník nesl podtitul Křišťálová cesta. Ne nadarmo se okolí Českolipska říká Křišťálové údolí, sklářská tradice tu žije skoro 500 let a od loňska je i na seznamu UNESCO.

Mezi jednotlivými etapami se tak zastavovalo ve významných sklárnách Českolipska a občas zbylo i trochu času na to seznámit se se sklářským řemeslem, které Česko proslavilo ve světě.

Na startu setinové rallye

Sobotní brzké ráno je na hlavním náměstí v České Lípě na jednu stranu klidné, jakmile se blíží start závodu, od zdí v ulici Jindřicha z Lipé to burácí motory. Zhruba padesátka aut už se způsobně štosuje a připravuje na první měřený test vedoucí kolem zábradlí a balíků sena v ulici Sokolská.

Měří lehce přes půl kilometru, a protože s Mercedesem-Benz 230CE, tedy pianem v kupé variantě, jedeme setinovku poprvé, trochu jsme neodhadli rychlost v zatáčkách a jsme moc pomalí.

Trasa vede podle roadbooku z Lípy směrem na Nový Bor, kde je další měřený úsek kolem výrobního závodu Crystalexu. Odsud míříme do Jablonného v Podještědí do Preciozy. Severní Čechy mají nádhernou krajinu a je pořád co obdivovat. Autor roadbooku chtěl posádky pobavit a prověřit jejich duchapřítomnost, a v Novém Boru posílá zmateně kroužící auta kolem náměstí. Že je stejný vtípek zaznamenaný v mapě i odpoledne na cestě zpět, už tak nikoho nepřekvapí a jen se zasměje.

V Liberci je trochu složitější najít zastávku v Severočeském muzeu. Výjezd na Královku nad Bedřichovem ale stojí za to, stejně jako výhledy do okolí díky "baboletnímu" počasí.

Přes Josefův důl míříme k výjimečnému automobilovému muzeu v Lučanech, které otevřelo teprve loni. Trasa pak pokračuje do Svojkova, kde v místní dílně Haidl a syn ukazují zvědavým posádkám postup sklářské výroby přímo v praxi. Velkým finále je opětovný příjezd na náměstí T. G. Masaryka v České Lípě a zapakování si prvního ranního měřeného testu, který se prakticky všem posádkám tentokrát podařil na jedničku.

Mávání šachovnicovou vlajkou se v podvečer dočkalo asi čtyřicet posádek. Poruchy se veteránům na závodech zkrátka nevyhnou. Mezi účastníky byly také známé osobnosti automobilového světa, Stig Blomqvist s Audi Quattro do cíle dojel, ale John Haugland se Škodou 130 LR měl s vozem přes den potíže.

Z fenomenálního úspěchu se nakonec v prostorách místního krásného Jiráskova divadla radoval klan Fialů, Tomáš s Kateřinou ve Fordu Capri závod vyhráli nejen celkově, pódium v podstatě neopustili, když byli opakovaně vyhlašováni jako vítězové i několika testů. Na druhém místě skončil Tomášův otec Petr s dcerou Sofinkou jako posádka elegantního stříbrného Maserati Indy.

Jaký mají recept na takový úspěch, odpovídá Tomáš skromně: "Je to dlouholetý trénink. A asi je to i tím, že nás to táta tak skvěle naučil," smál se. Rodina se setinových rallye účastní pravidelně, a to nejen těch, které se pořádají v Česku.