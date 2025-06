Blažka střídá Decroix. "Ať skončí i ministr Stanjura," žádají Piráti

12:54

Podle politologa je zjevné, že koalice Spolu nyní přišla o možnost vést normální a připravenou předvolební kampaň. Musí reagovat, témata jim budou vnucována a oni se budou muset bránit. To nikdy nepřineslo nic dobrého. Stejně tak to je další kapkou do poháru trpělivosti - především v rámci ODS - s premiérem Fialou," říká Eibl.