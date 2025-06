Dojede dál, ale co ta chybka? Test plug-in hybridního Volkswagenu Multivan

S novou technikou a větší baterií má Multivan o něco blíž k elektromobilům. Dokonalý ale není, jak ukázal týdenní redakční test.

Všichni po něm touží, jen málokdo si ho ale může dovolit. Tak tahle průpovídka o Volkswagenu Multivan není z domácí produkce, ale pochází přímo z Německa, jedné z nejbohatších zemí v Evropě.

Platilo to už v době, kdy fajnově vybavená verze "téčka" vycházela z platformy pro užitkové vozy a pod kapotou měla relativně jednoduchou techniku. V té dnešní, na předpisy všeho druhu tak přísné, tomu pochopitelně není jinak.

Multivan sedmé generace už čtvrtým rokem jezdí na podvozku MQB určeném pro osobní auta, je o něco nižší, ale zároveň i komfortnější než jeho předchůdci. Motorů ale ubylo, takže kdo chce auto svižné a zároveň s pohonem 4×4, nemá jinou volbu než sáhnout po hybridu do zásuvky. Cena této verze začíná na 1 571 900 korunách, ale u Volkswagenu teď v rámci kampaně "e-dotace" každému sleví 100 tisíc. Nebezpečí pro peněženku však tradičně číhá v příplatkových položkách, které v ceníku Multivanu zaberou úctyhodných 20 stran.

Dobrou zprávou je, že díky radikální omlazovací kúře dává teď plug-in hybridní verze větší smysl. Trakční baterie ukrytá v podvozku získala dvojnásobnou kapacitu a naděluje autu i dvojnásobný elektrický dojezd. A dobíjení na cestách je díky DC zásuvce rychlejší, než když do auta proudila energie jen střídavým proudem.

Představy automobilky o provozu auta, které se na týden zabydlelo v naší redakční garáži, lze odečíst z normované spotřeby: Ta má být 21,7 kWh elektřiny a k tomu necelý litr benzinu na 100 kilometrů. To ovšem předpokládá, že řidič na delších cestách zastaví u nabíječky pokaždé, když se zásoba energie v baterii povážlivě ztenčí.

V praxi to takhle ideálně nefunguje, ovšem při kratších trasách a snadno dostupném wallboxu to může být i tak, že plug-i hybridní Multivan bude jezdit takřka výhradně jen na elektřinu.

Samotné auto je ostatně při měření spotřeby příkladně transparentní, na palubním počítači se objevují dvě hodnoty, pro benzin a elektřinu zvlášť. A poměry mezi nimi se dynamicky mění podle toho, který pohon má zrovna navrch. Když dojde v baterii elektřina a auto sviští po dálnici, spotřebuje zhruba 9 litrů benzinu a k tomu nepatrné množství proudu získané brzděním. Při plné baterii a bloumavé jízdě po okreskách se spotřeba ustálí kolem 25 kWh doplněných o pár deci benzinu, když si auto tu a tam vezme ku pomoci spalovací motor, třeba při akceleraci.

A za tu se rozhodně stydět nemusí, rozpohybovat 245 systémových koní mu kromě spalovací patnáctistovky pomáhají hned dva elektromotory: První trůní nad zadní nápravou, ten druhý je pak integrovaný do šestistupňové převodovky DSG. A z této poměrně sofistikované kombinace těží i pohon všech kol, který, jak lze vytušit, není zrovna tradiční. Kardanovou hřídel k zadní nápravě tu nenajdeme, pohon zadních kol je výlučnou záležitostí zde umístěného elektromotoru. Nápravy se mezi sebou domlouvají elektronicky, přičemž zásoba energie jim v případě zvoleného režimu 4×4 nikdy nedojde: Benzinový motor totiž umí nejen roztočit přední kola, ale zastane i funkci elektrického generátoru, který energií zásobuje elektromotor pohánějící kola zadní.

Vypadá to složitě, v praxi to ale funguje příjemně. Hybridní Multivan je především nápadně mrštný, čímž se výrazněji liší od čistě spalovacích verzí. Při elektrické jízdě je navíc i o poznání tišší. Rychlost nabíjení je však přímo úměrná teplotě trakční baterie. Maximum má být podle výrobce 50 kW, při teplotách kolem 10 stupňů, které panovaly během testu, však dobíjecí výkon nepřesáhl 38 kW. I relativně malá baterie se tak z 10 na 80 procent na rychlonabíječce plní zhruba půl hodiny.

S nabíjením Multivanu se pojí i drobná epizoda, dokazující, že ne vždy se podaří automobilce všechno uhlídat: Kdo na digitálním přístrojovém štítu uvěří symbolu nabíječky s šipkou směřující doleva, bude po vystoupení z auta zaskočen, když dvířka s dobíjecí zásuvkou najde ve skutečnosti na zcela opačné straně karoserie.

Volkswagen Multivan 1,5 PHEV Motor: Benzinový 4válec + 2× elektromotor, pohon všech kol

Převodovka: 6stupňová DSG

Systémový výkon: 180 kW / 250 k

Systémový točivý moment: 350 Nm

Baterie: 19,7 kWh (využitelná kapacita)

Palivová nádrž: 45 l

Nejvyšší rychlost: 200 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,0 s

Kombinovaná spotřeba: 21,7 kWh + 0,8 l/100 km (WLTP)

Elektrický dojezd: 88 - 95 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 1316 / 4005 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2219 kg / 731 kg

Přívěs brzděný / nebrzděný: 1600 kg / 750 kg

Délka × šířka × výška: 4973 × 1941 × 1909 mm

Rozvor náprav: 3124 mm

Cena: od 1 571 900 Kč

To, co je na Multivanu nejcennější, je ovšem umístěné správně - kolejnicový systém v podlaze, který umožňuje uspořádat sedadla do takřka libovolné polohy. V základu je auto pětimístné, za sedm míst se připlácí 29 139 korun.

Ještě o něco více, 33 991 korun, chce automobilka za automatickou klimatizaci. A na 25 tisíc vyjde výklopné tažné zařízení. Je ale třeba počítat s tím, že hybrid toho na kouli moc neutáhne - u brzděného přívěsu je povoleným maximem 1600 kilogramů.