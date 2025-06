Které je to nejhorší? Tato jména se hodně nepovedla, auta s nimi ani nešlo prodávat

Povedený design, slušná cena, bohatá výbava či dobré využití vnitřního prostoru. Recept na dobré auto je zdánlivě velmi jednoduchý. Jediná ingredience ho ale dokáže dokonale zničit: jméno vozu. Vybrat správné označení je alchymie, o které by mohla povídat nejedna automobilka. Jak ostatně zjistíte i v galerii k tomuto textu, ne vždy se to povede.

Octavia, Golf, Passat, Tucson nebo Berlingo. Jména nekonfliktní, zavedená, jasně přiřaditelná k danému modelu a většinou s jasně vysvětlitelným příběhem, který se za nimi ukrývá. Jeden nad nimi ani nepřemýšlí a marketingoví manažeři daných automobilek mají o pár bezesných nocí při vymýšlení nových jmen méně. Jsou to v podstatě takové obdoby všech Janů, Jakubů, Elišek nebo Viktorií. Pokud bychom samozřejmě chtěli označení auta personifikovat.

Alchymii výběru jména loni vysvětloval Hospodářským novinám třeba viceprezident Renaultu Bruno Vanel: "Máme velmi silná jména, která lidem hned řeknou, o jaké auto přesně jde. Že Renault 5 bude malé auto, Megane hatchback, Scenic rodinné auto nebo Espace zase velké auto." Francouzská značka díky tomu, že označení nemění, ušetří podle Vanela miliony eur na marketingu.

Používání známých jmen je v poslední době trendem, který se ale občas značce nehezky vrátí minimálně díky různým vtípkům na internetu. Své o tom ví Mitsubishi, které před časem pro své kompaktní SUV použilo jméno Eclipse Cross. Dříve byl přitom Eclipse dostupným sportovním kupé.

Ford pro změnu pro elektrické SUV-kupé sáhl po jménu Capri, které u některých nakreslilo autu zbytečný terč na záda. S legendárním sporťákem novinka nesdílí nic. Modrý ovál také pro jiné elektrické SUV sáhl po jménu Mustang, které tak sdílí s osmiválcovým kupé nebo kabrioletem. Snahou bylo kdysi udělat z Mustangu sérii více modelů, jenže zůstalo zřejmě jen u nápadu.

Existují ale i další kategorie jmen a ty už většinou automobilkám působí bolesti hlavy. U Alfy Romeo se raději neptejte na označení Milano, dvakrát ho pro nový model zvolili - naposledy loni pro SUV dnes označené jako Junior -, dvakrát ho museli na poslední chvíli měnit. U Fiatu je to Gingo, z něhož se nuceně stala před 22 lety Panda, u Porsche zase 901 alias 911.

Pořád jsou to ale jména, která se měnila z licenčních či politických důvodů, nejsou sprostá, kontroverzní, ofenzivní nebo provokativní. Zkrátka jen špatně zvolená. Mimochodem legalita jmen je u aut skoro samostatnou kapitolou. Občas může třeba automobilka nějaké své tradiční označení ztratit, protože ho dlouho nikde nepoužila, případně si zapomněla obnovit práva.

Ve výčtu motivací za různými jmény bychom mohli pokračovat. Jedna z kategorií by se klidně mohla jmenovat "nedostatek nápadů". Třeba Toyota má silná jména jako Corolla, Camry, Yaris či Land Cruiser. A rovněž elektrické SUV bZ4X. Ano, je to zkratka pro "beyond zero 4 cross", kdy se první dvě slova vztahují k elektrickému pohonu, číslovka k velikosti auta a poslední slovo k tomu, že jde o SUV. Jenže zapamatujte si to…

Už jednou zmíněný Renault zase kdysi používal k označování modelů počítačový generátor náhodných slov. Britskému magazínu Auto Express to přiznal marketingový viceprezident Arnaud Belloni. Třeba jméno Kadjar tak neznamená vůbec nic, vymyslel ho počítač.

Vzhledem k titulku pak jistě čekáte na tu asi čtenářsky a vlastně i novinářsky nejvděčnější kategorii jmen aut. Jednoduše ta, která se jednoduše nepovedla. Ať už třeba kvůli tomu, že jsou sprostá, minimálně v některých jazycích, nebo protože jsou bizarní, ale z nějakého důvodu se dostala někdy jen na koncept, jindy rovnou na sériové auto.

Tak třeba Isuzu MU Wizard z počátku 90. let, který v Evropě jezdil jako Opel Frontera. MU znamená "mysterious utility", čili něco jako záhadně užitečný. Celým jménem záhadně užitečný čaroděj. Není divu, že v roce 1998 už druhá generace zkratku MU neměla. Mitsubishi zase v polovině 90. let přišlo s konceptem MAUS.

Ano, skutečně velkým, protože jde opět o zkratku, tentokrát pro "Mini Active Urban Sandal". Překlad? Městský aktivní mini sandál. A tak bychom mohli klidně pokračovat. Jiný koncept stejné značky se jmenoval MUM 500 Shall We Join Us? Překlad: MUM 500 přidáme se k nám?

Nechvalně známá jsou auta jako Mitsubishi Pajero nebo Buick LaCrosse, protože jejich jména v některých jazycích znamenají sexuální sebeuspokojování, případně masturbaci. Mazda Laputa pro jistotu neopustila hranice Japonska, protože ve španělsky mluvících zemích byste asi těžko obhajovali koupi modelu se jménem, které je hanlivým výrazem pro prostitutku. V Portugalsku zase Hyundai Kona koupíte jako Kauai. Kona, jen s "c" místo "k", je totiž vulgární výraz pro ženský pohlavní orgán.

Závěrem se ale můžeme zasmát, protože někdy se v zahraničí objeví jméno, které v Česku znamená něco úplně jiného. Pamatujete koncept Nissan Pivo? Jiný koncept Proton Jebat? Nebo rovnou čínskou značku Seres, která existuje dodnes?

Na výběr skutečně špatných či alespoň bizarních jmen aut se podívejte do galerie.