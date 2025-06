"Je to naprostý propadák." Elektrická třída G má tristní prodeje, Česko se vymyká

Mercedes před pár lety vsadil všechno na elektrickou kartu, zdá se však, že se přepočítal. Prodeje ryze bateriových modelů řady EQ váznou a nejnověji vyplouvá na povrch, že elektrická verze třídy G je propadák. Dokonce tak o ní mluví i manažeři značky, byť anonymně. Přitom v Česku se prodejům auta na poměry trhu daří.

Jeho schopnosti v terénu jsou pro leckoho dechberoucí. Díky motoru v každém kole se umí otočit na místě a má dokonce větší brodivost než se spalovacím motorem. Elektrický Mercedes třídy G přesto zhruba rok od uvedení na trh, zdá se, mezi prodejní šlágry nezamíří. "To auto se od dealerů nehne, je to naprostý propadák," řekl dokonce německému Handelsblattu jeden z manažerů trojcípé hvězdy.

Jmenován si být, logicky, nepřál, nicméně německý deník cituje i další lidi z vedení Mercedesu: "Je to okrajový model, výrobní čísla jsou velmi nízká," říká jiný manažer.

Handelsblatt pak přidává konkrétní čísla. Za necelý rok prodejů do konce letošního dubna prodal Mercedes v Evropě 1450 kusů elektrické třídy G. Vozů s benzinovým či naftovým motorem bylo za stejné období téměř sedmkrát více. V Číně, která je Mekkou elektrických aut, se od loňského podzimu prodalo 58 off-roadů do zásuvky, do USA prý doposud nedoputoval jediný kus tohoto vozu.

Celosvětově třída G jen v prvním čtvrtletí letošního roku rostla prodejně o 18 procent a továrna ve Štýrském Hradci jede naplno. "Skutečnost, že elektrická verze k růstu prakticky nepřispěla, je pro Mercedes hořkou pilulkou," konstatuje Handelsblatt.

Je tak možná trochu ironické, že zatímco na velkých zahraničních trzích se elektrické třídě G moc nedaří, v Česku je poměrně úspěšná. Loni se jich za celý rok - přičemž auto bylo uvedeno až během léta - prodalo 13 kusů. Třída G dohromady zapsala 295 prodaných kusů. Letos za první čtyři měsíce už si elektrickou třídu G podle Svazu dovozců automobilů koupilo také 13 zájemců, všechny verze "géčka" dohromady mají 148 prodaných kusů.

Jenom letos je tak celá třída G prodejně úspěšnější než třeba Mercedes GLA či GLB, o stálicích typu třída A, B nebo C nemluvě. Elektrická varianta zase překonala třeba Fiat 500, Citroën Berlingo, Mini, Opel Corsa i Astra nebo Renault Megane. Zkrátka mnohem levnější a masovější elektromobily.

Konec konců, třída G se loni v Česku stala podle odborné poroty složené z motoristických novinářů autem roku. Včetně elektrické verze.

Zmíněný Handelsblatt pak nabízí i pohled na to, proč manažeři Mercedesu označují auto jako propadák. Sice disponuje výše zmíněnými terénními vlastnostmi, ale také za něj nezapřáhnete žádný přívěs. Užitečná hmotnost je podprůměrných 415 kilo, naftová verze 450 d má nosnost 645 kilo a ještě utáhne 3,5 tuny. Váží přitom necelých 2,6 tuny, elektromobil atakuje skoro 3,1 tuny.

Může za to celková konstrukce auta, baterka je umístěná v žebřinovém rámu, který samotný má 350 kilo. 26milimetrový plát chránící baterku před poškozením kameny nebo vodou váží dalších 58 kilo. A samozřejmě samotná baterka není vůbec lehká, navíc aby neaerodynamické a těžké auto zvládlo slušnou porci kilometrů, má využitelnou kapacitu 116 kWh. Jí navzdory je papírový dojezd 468 kilometrů.

K lepším prodejům patrně nepřispívá ani cenový rozdíl mezi nejlevnější spalovací a elektrickou verzí. V Česku stojí verze G 580 s technologií EQ 3 795 770 korun, to je o skoro 350 tisíc více než základní naftová verze G 450 d. V Německu je rozdíl překvapivě menší, necelých 280 tisíc korun.

Už dříve bylo jasné, že Mercedes bude muset přehodnotit plány na elektrickou budoucnost a výrazně ubrat plyn. Více se teď soustředí na vývoj spalovacích motorů, specifické elektromobily s často vysoce aerodynamickým designem dostanou klasičtější a méně kontroverzní tvarování. A německý Handelsblatt už také naznačuje, že hlasy zevnitř Mercedesu volají po tom, aby chystaná malá třída G pro rok 2027 nebyla jen elektrická, ale dostala také spalovací motor.