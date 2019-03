Elektrická budoucnost Škody dostává obrysy. Studie Vision iV oficiálně

Ačkoliv prvním elektromobilem Škody bude již letos upravené Citigo, zraky odborné i laické veřejnosti se upírají především k příštímu roku. Právě tehdy mladoboleslavská automobilka představí svůj první elektrický vůz na koncernové platformě MEB. Konkrétní představu o jeho podobě Škodovka ukazuje již na letošním ženevském autosalonu. Zatím ve formě konceptu, který si říká Vision iV.

První elektrické SUV-kupé představila Škodovka už v roce 2017 ve formě konceptu Vision E. V mezičase také potvrdila, že podobný vůz pustí do sériové výroby, a to od roku 2020. Jak by mohl sériový vůz vypadat, ukazuje nová studie SUV-kupé se jménem Vision iV.

Koncept je dlouhý 4665 mm a má rozvor s délkou 2765 mm. To jsou o něco menší hodnoty než v případě Kodiaqu, zároveň ale vůz jednoznačně překonává kompaktní Karoq. Připomeňme také, že Kodiaq s karoserií SUV-kupé existuje, nabízí se výhradně v Číně s dodatečným označením GT.

Největší inovací chystaného sériového elektromobilu bude využití modulární platformy MEB, která je také základem konceptu. Ta je určena elektromobilům a bude na ní stát třeba chystaný Volkswagen ID Neo. U Vision iV jsou k pohonu využívány dva elektromotory - na každé nápravě jeden - s celkovým výkonem 225 kW.

Maximální rychlost modelu s elektrickým pohonem všech kol je 180 km/h. Z 0 na 100 km/h SUV akceleruje za 5,9 sekundy, zrychlení z 80 na 120 km/h zabere méně než čtyři sekundy. Lithium-ionotová baterie Visionu iV má kapacitu 83 kWh, což podle automobilky stačí na dojezd 500 km. 80 procent kapacity baterie pak lze doplnit za 30 minut.

Škoda Vision iV není zajímavá jen pohonem, ale také designem se žlutým lakem Ultra a 22palcovými koly. Vedle výrazných prvků ale nechybí ani detaily, které známe i ze sériových škodovek. Jde třeba o nápis Škoda na víku kufru, u tohoto modelu podsvícený červeně, zadní světla ve tvaru písmene C, případně linii Tornado na boku karoserie.

Tato linka mimo jiné také zdůrazňuje chybějící kliky dveří, které jsou dotykové. Novinkou jsou přední světla Matrix LED, která jsou propojena světelnou lištou skrz masku chladiče, i kamery místo zrcátek. Na kapotě je podsvícené skleněné logo automobilky.

Dominantou interiéru je bezesporu obrazovka multimediálního systému, k níž patří i opěrka pro ruku. To kvůli co možná nejvíce komfortnímu dotykovému ovládání (příkazy lze zadávat také hlasem nebo gesty). V rámci konektivity nechybí na palubní desce prostor pro dva chytré telefony, propojitelné s hlavním infotainmentem, který se sám může připojit k internetu pomocí rychlých mobilních sítí páté generace. K dispozici jsou i služby Škoda Connect, přičemž odemknout vůz půjde také prostřednictvím chytrého telefonu.

Zároveň jsou důležité i použité materiály - palubní deska a výplně dveří jsou čalouněny syntetickou velurovou kůží, prakticky přes celou šířku interiéru pak lze najít plochy z matně lakované břízové dýhy. Novinkou je dvouramenný volant, kde je místo loga výrobce jen nápis Škoda a na němž nechybí volič jízdních režimů. Praktickým prvkem, vedle 550litrového kufru, jsou otočná sedadla.

Jejich sedáky jsou navíc vyrobeny z materiálu, který je částečně z recyklovaných polyesterových vláken. Ta se používají i při výrobě PET lahví nebo triček, navíc se při jejich výrobě vypouští méně emisí CO2 než u jiných materiálů. Ekologické jsou i zadní koberečky z biologicky rozložitelné přírodní vlny.

Vedle elektropohonu má Vision iV také autonomní řízení na úrovni tři z pěti možných. To znamená například to, že auto může samo řídit na dálnici, včetně předjíždění či přidávání a ubírání plynu. K tomu je vybaveno laserovými senzory, radary i kamerami.

Koncept rovněž umí komunikovat s ostatními vozy, případně s infrastrukturou. Zajímavou funkcí je rozpoznání koncentrace řidiče prostřednictvím sledování pohybu očí, respektive sledování srdečního tepu. V případě nouze, tedy například infarktu, umí Vision iV sám zastavit na krajnici.

Sériová podoba Škody Vision iV přijede v příštím roce, konkrétně v červnu. Jak se bude jmenovat, zatím automobilka neoznámila. V minulosti se spekulovalo například o návratu označení Felicia.